×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:55, 11 сентября 2025

Допрос в суде по делу Гасымлы обнаружил политический характер его преследования

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гурбанали Юсифов, обвинивший политолога Азера Гасымлы в вымогательстве, не смог пояснить в суде утверждения из собственных заявлений о том, что Гасымлы якобы настраивал его “против государственности”. 

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку с июля рассматривает дело политолога Азера Гасымлы, которому грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в вымогательстве и угрозах. В начале процесса суд отклонил большинство ходатайств защиты, согласившись допросить только двух свидетелей защиты. Гасымлы отверг все обвинения, заявив, что на деле потерпевшим является он сам.

8 декабря 2024 года директор Института политического менеджмента Азер Гасымлы был задержан по подозрению в вымогательстве у человека, который был должен ему деньги. Суд заключил политолога под стражу. В материалах дела утверждается, что политолог одолжил деньги Гурбанали Юсифову и его семье, а потом требовал вернуть одолженные средства.  Гасымлы связал уголовное преследование со своей общественно-политической деятельностью, и назвал уголовное дело сфабрикованным по политическому заказу.  

На очередном заседании по делу Азера Гасымлы в Бакинском суде по тяжким преступлениям 10 сентября был допрошен потерпевший по делу Гурбанали Юсифов. Он всячески уклонялся от четких ответов на вопросы, поставленные защитой Гасымлы и самим подсудимым, рассказала супруга политолога Самира Гасымлы. 

“Этот человек все время намеренно уклонялся от ответа на все вопросы и манипулировал вопросами”, - приводит слова Самиры Гасымлы Meydan TV. 

По словам жены обвиняемого, свидетелями предполагаемых угроз в адрес Юсифова выступают только три его родственника - отец, мать и двоюродный брат, - но даже они не являлись непосредственными свидетелями. В своих показаниях они указывали, что узнали об угрозах от самого Гурбанали Юсифова. 

«Азер Гасымлы задал ему конкретные вопросы: знали ли ваши друзья и родственники об угрозах? Он не ответил на этот вопрос конкретно. Этот вопрос повторялся несколько раз, и каждый раз, когда он давал расплывчатые ответы, судья вмешивался: “Вам задают конкретный вопрос: знали ли об этом ваши родственники или друзья?” Затем он дал другой ответ: сказал, что его двоюродный брат читал социальные сети и сообщил ему, что его ищет человек по имени Азер Гасымлы», - рассказала супруга обвиняемого. 

Во время допроса в качестве свидетеля Гурбанали Юсифов признался, что Гасымлы требовал у него лишь те деньги, которые ранее одолжил ему. Самира Гасымлы обратила внимание, что обвинение в вымогательстве, предъявленное политологу, в таких условиях недействительно: статья о вымогательстве предполагает требование у потерпевшего его личного имущества, тогда как Гасымлы хотел вернуть только свои деньги.  

Адвокат Гасымлы обратил внимание на политический момент в письме, которое Юсифов отправил на имя главы МВД Азербайджана Вилаята Эйвазова. В нем Юсифов утверждал, что Гасымлы “настраивал” его “против государственности” прежде чем начать угрожать. Защитник попросил Юсифова разъяснить, что именно он имел в виду этой фразой и какие конкретно действия предпринимал политолог, чтобы “настроить” его “против государственности”. 

«Он дал совершенно абсурдный ответ на этот вопрос. Он сказал: “Я тогда думал о вариантах, поэтому и написал это”», - рассказала Самира Гасымлы.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
04:56, 11 сентября 2025
Убитый на Украине военный похоронен в Дагестане
01:52, 11 сентября 2025
Названы имена двух убитых военных из Кабардино-Балкарии
22:06, 10 сентября 2025
Бастрыкин заинтересовался затопленной школой в дагестанском селе
21:09, 10 сентября 2025
Два бойца из Дагестана убиты на Украине
19:30, 10 сентября 2025
1
 Адвокаты Кинояна потребовали от властей Армении не экстрадировать его в Россию
17:49, 10 сентября 2025
Два бойца из Волгоградской области убиты на Украине
Все события дня
Новости
03:58, 11 сентября 2025
Суд в Баку отказался перевести Фатиму Мовламлы под домашний арест
Задержанный на Ставрополье по делу о теракте гражданин Азербайджана. Скриншот видео Национального антитеррористического комитета от 08.09.25, https://www.youtube.com/watch?v=K-QcpbUgbxQ&t=119s
20:29, 10 сентября 2025
Сообщение о задержании азербайджанца на Ставрополье связано с кризисом в отношениях Москвы и Баку
05:28, 10 сентября 2025
Мзия Амаглобели и Наргиз Абсаламова стали лауреатами премии свободным СМИ
Самолет AZAL после крушения. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=UHTjFEACL_c
01:22, 10 сентября 2025
Юристы сочли уместным требование Баку о компенсациях за крушение самолета AZAL
Мзия Амаглобели, Ульви Гасанли, Абдулмумин Гаджиев. Кадр видео Mtisambebi / მთის ამბები на YouTube, фото abzas.org, фото memorialcenter.org (признан Минюстом РФ инагентом). Коллаж “Кавказского узла”.
22:29, 9 сентября 2025
Журналисты из семи стран выразили солидарность с арестованными на Кавказе коллегами
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:24, 5 июля 2025
Ветер с Апшерона
Мусорные села
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Все блоги
Справочник
Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Блогеры
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
4
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Фото
20:16, 26 августа 2025
Ветер с Апшерона
Лондон предложил Азербайджану заманчивое партнерство
Фото
16:22, 24 августа 2025
Ветер с Апшерона
1
Вопрос о ядерном оружии для Азербайджана
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Полицейская машина у здания парламента Грузии. Фото: Upwinxp / Wikimedia
11 сентября 2025, 00:55
Активисты в Грузии заявили об аресте участника протестов

Наблюдатели ОБСЕ. Фото: Тинатин Бежанишвили https://www.osce.org/
10 сентября 2025, 14:51
Наблюдатели ОБСЕ отказались присутствовать на муниципальных выборах в Грузии

Лекарственный препарат "Трикафта". Фото: https://mechtayazhit.ru/otzyvy-o-trikafte/
10 сентября 2025, 12:56
Суд встал на сторону жителя Кабардино-Балкарии в споре с врачами

Военный корабль. Фото: пресс-служба Минобороны РФ
10 сентября 2025, 10:05
Безэкипажный катер уничтожен в акватории Черного моря

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше