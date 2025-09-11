Допрос в суде по делу Гасымлы обнаружил политический характер его преследования

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гурбанали Юсифов, обвинивший политолога Азера Гасымлы в вымогательстве, не смог пояснить в суде утверждения из собственных заявлений о том, что Гасымлы якобы настраивал его “против государственности”.

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку с июля рассматривает дело политолога Азера Гасымлы, которому грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в вымогательстве и угрозах. В начале процесса суд отклонил большинство ходатайств защиты, согласившись допросить только двух свидетелей защиты. Гасымлы отверг все обвинения, заявив, что на деле потерпевшим является он сам.

8 декабря 2024 года директор Института политического менеджмента Азер Гасымлы был задержан по подозрению в вымогательстве у человека, который был должен ему деньги. Суд заключил политолога под стражу. В материалах дела утверждается, что политолог одолжил деньги Гурбанали Юсифову и его семье, а потом требовал вернуть одолженные средства. Гасымлы связал уголовное преследование со своей общественно-политической деятельностью, и назвал уголовное дело сфабрикованным по политическому заказу.

На очередном заседании по делу Азера Гасымлы в Бакинском суде по тяжким преступлениям 10 сентября был допрошен потерпевший по делу Гурбанали Юсифов. Он всячески уклонялся от четких ответов на вопросы, поставленные защитой Гасымлы и самим подсудимым, рассказала супруга политолога Самира Гасымлы.

“Этот человек все время намеренно уклонялся от ответа на все вопросы и манипулировал вопросами”, - приводит слова Самиры Гасымлы Meydan TV.

По словам жены обвиняемого, свидетелями предполагаемых угроз в адрес Юсифова выступают только три его родственника - отец, мать и двоюродный брат, - но даже они не являлись непосредственными свидетелями. В своих показаниях они указывали, что узнали об угрозах от самого Гурбанали Юсифова.

«Азер Гасымлы задал ему конкретные вопросы: знали ли ваши друзья и родственники об угрозах? Он не ответил на этот вопрос конкретно. Этот вопрос повторялся несколько раз, и каждый раз, когда он давал расплывчатые ответы, судья вмешивался: “Вам задают конкретный вопрос: знали ли об этом ваши родственники или друзья?” Затем он дал другой ответ: сказал, что его двоюродный брат читал социальные сети и сообщил ему, что его ищет человек по имени Азер Гасымлы», - рассказала супруга обвиняемого.

Во время допроса в качестве свидетеля Гурбанали Юсифов признался, что Гасымлы требовал у него лишь те деньги, которые ранее одолжил ему. Самира Гасымлы обратила внимание, что обвинение в вымогательстве, предъявленное политологу, в таких условиях недействительно: статья о вымогательстве предполагает требование у потерпевшего его личного имущества, тогда как Гасымлы хотел вернуть только свои деньги.

Адвокат Гасымлы обратил внимание на политический момент в письме, которое Юсифов отправил на имя главы МВД Азербайджана Вилаята Эйвазова. В нем Юсифов утверждал, что Гасымлы “настраивал” его “против государственности” прежде чем начать угрожать. Защитник попросил Юсифова разъяснить, что именно он имел в виду этой фразой и какие конкретно действия предпринимал политолог, чтобы “настроить” его “против государственности”.

«Он дал совершенно абсурдный ответ на этот вопрос. Он сказал: “Я тогда думал о вариантах, поэтому и написал это”», - рассказала Самира Гасымлы.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.