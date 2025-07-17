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09:48, 17 июля 2025

Азербайджанский политолог Гасымлы отверг обвинения в вымогательстве и угрозах 

Азер Гасымлы. Фото: https://haqqin.az/news/354155

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На судебном процессе по делу политолога Азера Гасымлы был объявлен обвинительный акт. Политолог заявил, что на самом деле потерпевшим является он сам.

Как писал "Кавказский узел 2 июля суд в Баку принял дело политолога Азера Гасымлы к рассмотрению по существу, отклонив большинство ходатайств защиты. Судья согласился допросить только двух свидетелей защиты.

8 декабря 2024 года директор Института политического менеджмента Азер Гасымлы был задержан по подозрению в вымогательстве у человека, который был должен Гасымлы деньги. Суд заключил его под стражу. В материалах дела утверждается, что политолог одолжил деньги Гурбанали Юсифову и его семье, требуя у потерпевшего вернуть одолженные средства.

Вчера, 16 июля, на процессе по делу Азера Гасымлы в Бакинском суде по тяжким преступлениям был оглашен обвинительный акт. Как сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в суде, согласно версии обвинения, Гасымлы «на фоне падения своих доходов на криптовалютной бирже», «вступил в конфликт со своим знакомым Гурбанали Юсифовым» и потребовав у него 45 тысяч долларов, угрожал ему и членам его семьи убийством». В конечном итоге Гасымлы получил у Юсифова 6,8 тысяч манат (4,1 тыс. долларов), а также принудил его дать расписку о задолженности ему10 тысяч долларов.

Гасымлы было выдвинуто обвинение по уголовной статье 18.2.3 (вымогательство путем угроз с применением насилия), по которой ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщил адвокат Агиль Лаидж, политолог в суде отверг обвинения. «Азер Гасымлы сказал, что считает себя потерпевшим. Он обратил внимание на то, что предъявлял гражданский иск против Юсифова, тот в суде признал долг, и Мингячевирский городской суд вынес решение в пользу Гасымлы. При этом Шекинский апелляционный суд не отменил это решение, но передал его на рассмотрение коммерческого суда», - рассказал Лаидж корреспонденту «Кавказского узла».

Сторона защиты ходатайствовала принять как доказательства переписку между Гасымлы и Юсифовым, а также протоколы заседаний в ходе рассмотрения гражданского иска в Мингячевирском суде. «Если суд рассмотрит эти доказательства, то выяснится, что Азер Гасымлы сам стал жертвой мошенничества. Однако суд решил, что эти вопросы будут рассмотрены на этапе исследования документов», - продолжил адвокат.

Гасымлы предложил допросить в суде Юсифова, однако тот не явился в суд, поэтому процесс был отложен.

Представители стороны обвинения и Юсифов оказались недоступны для комментариев.

Ранее Гасымлы связал уголовное преследование со своей общественно-политической деятельностью, и назвал уголовное дело сфабрикованным по политическому заказу. 

Супруга политолога сказала, что арест "является политическим заказом власти". "Азера преследуют за последовательную резкую критику политического режима в Азербайджане, подавляющего критические голоса. Азер критиковал политику властей по отказу от сотрудничества с международным демократическим сообществом и сближению с авторитарными режимами", - отметила Самира Гасымлы. 

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