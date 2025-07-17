Азербайджанский политолог Гасымлы отверг обвинения в вымогательстве и угрозах

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На судебном процессе по делу политолога Азера Гасымлы был объявлен обвинительный акт. Политолог заявил, что на самом деле потерпевшим является он сам.

Как писал "Кавказский узел 2 июля суд в Баку принял дело политолога Азера Гасымлы к рассмотрению по существу, отклонив большинство ходатайств защиты. Судья согласился допросить только двух свидетелей защиты.

8 декабря 2024 года директор Института политического менеджмента Азер Гасымлы был задержан по подозрению в вымогательстве у человека, который был должен Гасымлы деньги. Суд заключил его под стражу. В материалах дела утверждается, что политолог одолжил деньги Гурбанали Юсифову и его семье, требуя у потерпевшего вернуть одолженные средства.

Вчера, 16 июля, на процессе по делу Азера Гасымлы в Бакинском суде по тяжким преступлениям был оглашен обвинительный акт. Как сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в суде, согласно версии обвинения, Гасымлы «на фоне падения своих доходов на криптовалютной бирже», «вступил в конфликт со своим знакомым Гурбанали Юсифовым» и потребовав у него 45 тысяч долларов, угрожал ему и членам его семьи убийством». В конечном итоге Гасымлы получил у Юсифова 6,8 тысяч манат (4,1 тыс. долларов), а также принудил его дать расписку о задолженности ему10 тысяч долларов.

Гасымлы было выдвинуто обвинение по уголовной статье 18.2.3 (вымогательство путем угроз с применением насилия), по которой ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщил адвокат Агиль Лаидж, политолог в суде отверг обвинения. «Азер Гасымлы сказал, что считает себя потерпевшим. Он обратил внимание на то, что предъявлял гражданский иск против Юсифова, тот в суде признал долг, и Мингячевирский городской суд вынес решение в пользу Гасымлы. При этом Шекинский апелляционный суд не отменил это решение, но передал его на рассмотрение коммерческого суда», - рассказал Лаидж корреспонденту «Кавказского узла».

Сторона защиты ходатайствовала принять как доказательства переписку между Гасымлы и Юсифовым, а также протоколы заседаний в ходе рассмотрения гражданского иска в Мингячевирском суде. «Если суд рассмотрит эти доказательства, то выяснится, что Азер Гасымлы сам стал жертвой мошенничества. Однако суд решил, что эти вопросы будут рассмотрены на этапе исследования документов», - продолжил адвокат.

Гасымлы предложил допросить в суде Юсифова, однако тот не явился в суд, поэтому процесс был отложен.

Представители стороны обвинения и Юсифов оказались недоступны для комментариев.

Ранее Гасымлы связал уголовное преследование со своей общественно-политической деятельностью, и назвал уголовное дело сфабрикованным по политическому заказу.

Супруга политолога сказала, что арест "является политическим заказом власти". "Азера преследуют за последовательную резкую критику политического режима в Азербайджане, подавляющего критические голоса. Азер критиковал политику властей по отказу от сотрудничества с международным демократическим сообществом и сближению с авторитарными режимами", - отметила Самира Гасымлы.