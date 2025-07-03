Бакинский суд решил рассмотреть дело обвиненного в вымогательства политолога Гасымлы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку принял дело политолога Азера Гасымлы к рассмотрению по существу, отклонив большинство ходатайства защиты. Вместе с тем суд согласился допросить в ходе разбирательства только двух свидетелей защиты.

Как писал "Кавказский узел", защита ходатайствовала о прекращении уголовного преследования политолога ввиду отсутствия состава преступления в его действиях.

8 декабря 2024 года директор Института политического менеджмента Азер Гасымлы был задержан по подозрению в вымогательстве у человека, который был должен Гасымлы деньги. На следующий день следователи предъявили Гасымлы обвинение, и суд заключил его под стражу. В материалах дела утверждается, что политолог Гурбанали Юсифову и его семье, требуя у потерпевшего вернуть одолженные средства.

Вчера, 2 июля, завершилось подготовительное заседание по делу Гасымлы в Бакинском суде по тяжким преступлениям. «К сожалению, суд вновь не удовлетворил наше ходатайство о разрешении Азеру Гасымлы сесть рядом с адвокатами. Были отклонены также наши ходатайства, выдвинутые на предыдущем заседании, в том числе о прекращении уголовного дела в виду отсутствия события преступления. Суд только удовлетворил ходатайство о вызове двух дополнительных свидетелей в ходе судебного следствия. В итоге, дело было принято к рассмотрению по существу», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Агиль Лаидж.

Он назвал решение суда необоснованным. «Никаких доказательств против Азера Гасымлы о том, что вымогал средства путем угроз нет. Он уже много лет требовал законными путями одолженные потерпевшему свои средства. Гасымлы обращался в суд с гражданскими исками. В двух судах это дело рассматривалась, и Юсифов признавал этот долг. Если бы суд удовлетворил бы наше ходатайство о запросе аудио и видеозаписей с этих процессов, то стало бы очевиден факт долга Юсифова. Зачем Гасымлы было угрожать Юсифову и его семье убийством, если закон был на его стороне и ныне признанным потерпевшим лицо сам признавал долг перед ним в судах? Этот гражданский спор повернули против Гасымлы, чтобы арестовать его в связи с общественно-политической деятельностью», - сказал адвокат.

По его словам, защиты располагает перепиской и обменом голосовыми сообщениями между Гасымлы и Юсифовым, свидетельствующими о задолженности последнего перед обвиняемым. «К сожалению, суд отказался рассмотреть эти текстовые и голосовые сообщения на этапе подготовительного заседания», - отметил адвокат Лаидж.

Юсифов и представители стороны обвинения оказались не доступными для комментариев. Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил информацию о принятии дело в производство и назначении слушаний по существу.

Политолог подозревается по статье 182.2.3 УК Азербайджана (вымогательство путем угрозы, принуждения), предусматривающей лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Азер Гасымлы отверг обвинение в вымогательстве, связав уголовное преследование со своей общественно-политической деятельностью, и назвал уголовное дело сфабрикованным по политическому заказу. Адвокаты 9 декабря 2024 года в суде потребовали от следствия предоставить первичные доказательства вины Гасымлы, но не получили их.

Ранее супруга политолога Самира Гасмымлы сказала, что арест "является политическим заказом власти". "Азера преследуют за последовательную резкую критику политического режима в Азербайджане, подавляющего критические голоса. Азер критиковал политику властей по отказу от сотрудничества с международным демократическим сообществом и сближению с авторитарными режимами. Азера арестовали, чтобы он не мог доводить до общества свои критические выражения", - отметила Самира Гасымлы.