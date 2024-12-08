Полиция подтвердила задержание Азера Гасымлы

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Азербайджанский политолог Азер Гасымлы задержан по уголовному делу о вымогательстве. Гасымлы отверг обвинение и связал задержание со своей деятельностью.

Как писал "Кавказский узел", о том, что директор института политического менеджмента Азер Гасымлы, вероятно, задержан, сегодня сообщила его супруга Самира Гасымлы. Она считает, что ее мужа преследуют из-за критики в адрес властей.

22 ноября пограничники не выпустили из Азербайджана Азера Гасымлы, сославшись на решение МВД. 25 ноября его вызвали в полицию, где опросили в качестве свидетеля по ряду уголовных дел. При этом силовики не пояснили ему причины запрета на выезд.

Азер Гасымлы задержан "по жалобе гражданина", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана. "Ведется расследование", - лаконично сказал он.

Гасымлы после задержания был доставлен в Ясамальское районное управление полиции Баку, он подозревается по статье 182.2.3 УК Азербайджана (вымогательство путем угрозы, принуждения), сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Агиль Лаидж.

Якобы Азер Гасымлы с угрозами требовал от него деньги

«Есть человек, который задолжал Азеру Гасымлы. Политолог отсудил долг. Сейчас у этого человека взяли показания о том, что якобы Азер Гасымлы с угрозами требовал от него деньги", - рассказал адвокат.

По его словам, Азер Гасымлы отвергает обвинение и заявляет, что задержание связано с его общественно-политической деятельностью. Адвокат отметил, что Гасымлы задержан на 48 часов, по истечении которых либо ему должны предъявить обвинение, либо освободить.

Жена политолога Самира Гасымлы считает, что дело сфабриковано. «Против Азера фабрикуют уголовное дело с целью наказать его за критику им [президента Азербайджана] Ильхама Алиева», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

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