Азер Гасымлы допрошен в полиции

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Политолог Азер Гасымлы, которому запретили выезд из Азербайджана, допрошен полицией в качестве свидетеля по ряду уголовных дел. Силовики не пояснили ему причин запрета на выезд из страны.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября азербайджанские пограничники не выпустили из страны директора Института политического менеджмента (ИПМ) Азера Гасымлы, сославшись на решение МВД. Гасымлы считает запрет необоснованным и политически мотивированным. 25 ноября его вызвали в Бакинскую полицию.

Допрос Азера Гасымлы в главном управлении полиции города Баку продолжался 3,5 часа , он вышел из ведомства около 19.30 (18.30 по мск).

Гасымлы сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что был допрошен в «статусе свидетеля». По словам Гасымлы, ему задавали вопросы по некоторым уголовным делам, которые сейчас расследуются. О каких делах идет речь, он не уточнил, сославшись на подписку о неразглашении. «Меня также подробно расспрашивали о деятельности нашего Института политического менеджмента», - продолжил он.

Он добавил, что разъяснения об ограничении его права на выезд из страны обещали официально предоставить позднее.

В пресс-службе МВД в связи с завершением рабочего дня получить комментарии не удалось.

Гасымлы ранее уже вводили запрет на выезд из страны. В сентябре 2016 года пограничники не позволили члену правления азербайджанского движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) Азеру Гасымлы выехать из страны. В декабре 2018 года Европейский суд по правам человека признал неправомерным запрет на зарубежные поездки для 11 граждан Азербайджана, в том числе Гасымлы. 12 июля Гасымлы добился в Бакинском суде выполнения решения Европейского суда по правам человека.

Будучи членом меджлиса партии "Республиканская альтернатива" (позднее он покинул партию) Азер Гасымлы 29 мая был вызван в Генпрокуратуру, а оттуда его увезли в полицию, после чего он перестал выходить на связь. Вечером того же дня суд приговорил Гасымлы к 30 суткам административного ареста по статье 535.1 (неподчинение законным требованиям представителя полиции) Кодекса об административных проступках Азербайджана. Он связал свой арест с участием в акции в память о первой Азербайджанской демократической республике.

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