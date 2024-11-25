Политолог Азер Гасымлы вызван в бакинскую полицию

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Азер Гасымлы предположил, что вызов может быть связан с его личным обращением по поводу запрета на выезд из страны.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября азербайджанские пограничники не выпустили из страны директора Института политического менеджмента (ИПМ) Азера Гасымлы, сославшись на решение МВД. Гасымлы считает запрет необоснованным и политически мотивированным.

Гасымлы сообщил, что 22 июня он обращался полицию за разъяснением причин запрета на выезд из стран, но не получил ответа.

"В субботу (23 ноября) я вновь направился в столичную полицию в надежде, что меня примет кто-нибудь из ответственных лиц. Но меня не приняли, и я написал официальное заявление. Только сегодня утром мне позвонили и пригласили в управление полиции Баку. Я пойду туда в 16.00 (15.00 мск)", - сказал Гасымлы корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог не исключил, что против него собираются завести уголовного дело. "У нас ведь так: сначала вводят запрет на выезд из страны и потом начинают фабриковать какое-то уголовное дело, собирать ложные доказательства. Они могут меня обвинить в чем угодно. Но в чем бы не обвинили, это будет сфальсифицированным делом, преследующим цели арестовать меня из-за критики мной политики властей Азербайджана", - сказал Гасымлы.

Он отметил, что в 2016 году ему уже вводили запрет на выезд из страны. "Тогда запрет ввел другой орган – следственное управление по тяжким преступлениям генеральной прокуратуры. Мне тогда объясняли запрет неким уголовным делом. Но до сих пор не известно, что это за дело, какая была моя роль в нем. Только спустя 3,5 года после решения Европейского суда по правам человека о неправомерности ограничения моей свободы передвижения запрет был устранен", - сказал Гасымлы.

В пресс-службе МВД подтвердили информацию об обращении Гасымлы и отметили, что "вопрос выясняется".

Гасымлы ранее уже вводили запрет на выезд из страны. В сентябре 2016 года пограничники не позволили члену правления азербайджанского движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) Азеру Гасымлы выехать из страны. В декабре 2018 года Европейский суд по правам человека признал неправомерным запрет на зарубежные поездки для 11 граждан Азербайджана, в том числе Гасымлы. 12 июля Гасымлы добился в Бакинском суде выполнения решения Европейского суда по правам человека.

Будучи членом меджлиса партии "Республиканская альтернатива" (позднее он покинул партию) Азер Гасымлы 29 мая был вызван в Генпрокуратуру, а оттуда его увезли в полицию, после чего он перестал выходить на связь. Вечером того же дня суд приговорил Гасымлы к 30 суткам административного ареста по статье 535.1 (неподчинение законным требованиям представителя полиции) Кодекса об административных проступках Азербайджана. Он связал свой арест с участием в акции в память о первой Азербайджанской демократической республике.

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