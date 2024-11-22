Политологу Гасымлы запрещен выезд из Азербайджана

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Азербайджанские пограничники сегодня не выпустили из страны директора Института политического менеджмента (ИПМ) Азера Гасымлы, сославшись на решение МВД. Гасымлы считает запрет необоснованным и политическим мотивированным.

Гасымлы не выпустили из Бакинского аэропорта. «Сегодня утром я должен был вылететь из Баку в связи с визитами сначала в Прагу, а потом Берлин. Однако на погранично-пропускном контроле мне заявили, что МВД ввело запрет мне на выезд из страны», - сообщил Гасымлы корреспонденту «Кавказского узла». Причин ограничения права Гасымлы на выезд политологу не сообщили.

«Формальных причин не знаю. По крайней мере, в уголовных делах последнего времени (дела арестованных активистов и журналистов - прим. "Кавказский узел") мое имя не упоминалось, меня не вызывали. Однако считаю, что этот запрет является политическим решением и давлением на меня из-за резкой критики политики властей. Этот запрет незаконный и мог быть введен только по каким-то клеветническим основаниям», - сказал Гасымлы.

Он отметил, что решение принято за последнюю неделю. «Ибо я выезжал и вернулся в страну неделю назад. В августе я также выезжал из Азербайджана», - заметил Гасымлы, добавив, что обратился за разъяснениями главе пресс-службы МВД Эльшаду Гаджиеву.

Гасымлы не исключил, что после завершения COP29 его могут арестовать по каким-то надуманным обвинениям.

С 11 по 22 ноября в Баку проходит COP29 - 29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В ее повестке, в частности, - обсуждение усилий для сокращения выбросов парниковых газов и определение источника дополнительного финансирования для уменьшения экологических последствий изменений климата. В свете COP29 всему миру стали видны репрессии в отношении оппозиции и независимых СМИ в стране, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

В пресс-службе МВД подтвердили информацию об обращении Гасымлы и отметили, что «вопрос выясняется».

Гасымлы ранее уже вводили запрет на выезд из страны. В сентябре 2016 года пограничники не позволили члену правления азербайджанского движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) Азеру Гасымлы выехать из страны. В декабре 2018 года Европейский суд по правам человека признал неправомерным запрет на зарубежные поездки для 11 граждан Азербайджана, в том числе Гасымлы. 12 июля Гасымлы добился в Бакинском суде выполнения решения Европейского суда по правам человека.

Будучи членом меджлиса партии "Республиканская альтернатива" (позднее он покинул партию) Азер Гасымлы 29 мая был вызван в Генпрокуратуру, а оттуда его увезли в полицию, после чего он перестал выходить на связь. Вечером того же дня суд приговорил Гасымлы к 30 суткам административного ареста по статье 535.1 (неподчинение законным требованиям представителя полиции) Кодекса об административных проступках Азербайджана. Он связал свой арест участием на акции в память о первой Азербайджанской демократической республике.

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