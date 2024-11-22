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11:47, 22 ноября 2024

Политологу Гасымлы запрещен выезд из Азербайджана

Азер Гасымлы. Фото: https://www.meydan.tv/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанские пограничники сегодня не выпустили из страны директора Института политического менеджмента (ИПМ) Азера Гасымлы, сославшись на решение МВД. Гасымлы считает запрет необоснованным и политическим мотивированным.

Гасымлы не выпустили из Бакинского аэропорта. «Сегодня утром я должен был вылететь из Баку в связи с визитами сначала в Прагу, а потом Берлин. Однако на погранично-пропускном контроле мне заявили, что МВД ввело запрет мне на выезд из страны», - сообщил Гасымлы корреспонденту «Кавказского узла». Причин ограничения права Гасымлы на выезд политологу не сообщили.

«Формальных причин не знаю. По крайней мере, в уголовных делах последнего времени (дела арестованных активистов и журналистов - прим. "Кавказский узел") мое имя не упоминалось, меня не вызывали. Однако считаю, что этот запрет является политическим решением и давлением на меня из-за резкой критики политики властей. Этот запрет незаконный и мог быть введен только по каким-то клеветническим основаниям», - сказал Гасымлы.

Он отметил, что решение принято за последнюю неделю. «Ибо я выезжал и вернулся в страну неделю назад. В августе я также выезжал из Азербайджана», - заметил Гасымлы, добавив, что обратился за разъяснениями главе пресс-службы МВД Эльшаду Гаджиеву.

Гасымлы не исключил, что после завершения COP29 его могут арестовать по каким-то надуманным обвинениям.

С 11 по 22 ноября в Баку проходит COP29 - 29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В ее повестке, в частности, - обсуждение усилий для сокращения выбросов парниковых газов и определение источника дополнительного финансирования для уменьшения экологических последствий изменений климата. В свете COP29 всему миру стали видны репрессии в отношении оппозиции и независимых СМИ в стране, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

В пресс-службе МВД подтвердили информацию об обращении Гасымлы и отметили, что «вопрос выясняется».

Гасымлы ранее уже вводили запрет на выезд из страны. В сентябре 2016 года пограничники не позволили члену правления азербайджанского движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) Азеру Гасымлы выехать из страны. В декабре 2018 года Европейский суд по правам человека признал неправомерным запрет на зарубежные поездки для 11 граждан Азербайджана, в том числе Гасымлы. 12 июля Гасымлы добился в Бакинском суде выполнения решения Европейского суда по правам человека.

Будучи членом меджлиса партии "Республиканская альтернатива" (позднее он покинул партию) Азер Гасымлы 29 мая был вызван в Генпрокуратуру, а оттуда его увезли в полицию, после чего он перестал выходить на связь. Вечером того же дня суд приговорил Гасымлы к 30 суткам административного ареста по статье 535.1 (неподчинение законным требованиям представителя полиции) Кодекса об административных проступках Азербайджана.  Он связал свой арест участием на акции в память о первой Азербайджанской демократической республике.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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