Азер Гасымлы задержан в Баку

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Силовики задержали в Баку политолога Азера Гасымлы, который ранее высказал критику в адрес властей.

Как информировал "Кавказский узел", 22 ноября азербайджанские пограничники не выпустили из страны директора института политического менеджмента (ИПМ) Азера Гасымлы, сославшись на решение МВД. Гасымлы считает запрет необоснованным и политически мотивированным. 25 ноября его вызвали в полицию в Баку. Он был опрошен в качестве свидетеля по ряду уголовных дел. Силовики не пояснили ему причины запрета на выезд из страны.

О задержании Азера Гасымлы сообщила его супруга Самира Гасымлы.

"Утром Азер повез нашего сына на занятия футболом. Позже он позвонил мне и сказал, чтобы мальчика я сама забрала с тренировки. Когда я спросила почему, он лишь сказал, сама знаешь, и потом связь прервалась, и потом на его номер звонки не доходили. Очевидно, что Азера задержали. Недавно ему ввели "стоп" на выезд из страны и это было предвестником его будущего ареста", – сказала Гасымлы корреспонденту "Кавказского узла".

Она считает, что политолога преследуют из-за его критики в адрес властей.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием МВД Азербайджана.

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