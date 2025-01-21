RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:23, 21 января 2025

Супруга Гасымлы заявила о политических мотивах его дела

Азер Гасымлы. Фото: Meydan.tv https://www.meydan.tv/ru/article/azera-gasymly-ne-vypustili-iz-strany/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Как писал "Кавказский узел", 8 декабря 2024 года директор Института политического менеджмента Азер Гасымлы был задержан по подозрению в вымогательстве у человека, который был должен Гасымлы деньги. На следующий день следователи предъявили Гасымлы обвинение, и суд заключил его под стражу на четыре месяца. Суд в Баку не удовлетворил жалобу на арест Гасымлы, несмотря на доводы адвокатов о необоснованности такой меры пресечения. 15 января суд в Баку не удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения и переводе под домашний арест.
 
Бакинский апелляционный суд 21 января оставил без удовлетворения жалобу на отказ Гасымлы в переводе под домашний арест, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Агиль Лаидж.

"Наши доводы о том, что против виновности Азера Гасымлы нет никаких доказательств, кроме показаний потерпевшего, который ранее задолжал ему и это подтверждено судом, не возымело действия. Суд оставил жалобу без удовлетворения", - сказал Лаидж.

По его словам, теперь защита будет оспаривать законность содержания Гасымлы под стражей в ЕСПЧ, чтобы добиться признания неправомерности его предварительного заключения.

Супруга политолога Самира Гасмымлы сказала корреспонденту "Кавказского узла", что не ожидала справедливого решения суда.

"Азера не потому арестовали, чтобы так быстро освободить. Его арест является политическим заказом власти. Азера преследуют за последовательную резкую критику политического режима в Азербайджане, подавляющего критические голоса. Азер критиковал политику властей по отказу от сотрудничества с международным демократическим сообществом и сближению с авторитарными режимами. Азера арестовали, чтобы он не мог доводить до общества свои критические выражения. Поэтому мы не ожидали справедливого решения от суда, который является придатком исполнительной власти. Просто адвокат рекомендовал подать апелляцию для прохождения всех национальных процедур для обращения в перспективе в ЕСПЧ",  - отметила Самира Гасымлы.

Вместе с тем, она отметила, что ее муж сохраняет бодрость духа.

Она также сообщила, что следственных действий с Гасымлы не проводится. "Единственным следственным действием стало то, что 17 января меня допросили в качестве свидетеля. Точнее, я сказала на следствии, что уголовное дело против моего супруга фальшивое. Его арестовали только на ложных показаниях одного человека. В правовом государстве так не поступают. Воспользовавшись конституционным правом не отвечать на вопросы, связанные с моим мужем, я отказалась от дачи показаний, поскольку они могут потом и интерпретировать мои слова против Азера, раз так беззастенчиво сфабриковали уголовное  дело", - сказала Самира Гасымлы.

В БАС подтвердили информацию об отклонении жалобы Гасымлы. Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

Напомним, ранее Азер Гасымлы отверг обвинение в вымогательстве, связав уголовное преследование со своей общественно-политической деятельностью, и назвал уголовное дело сфабрикованным по политическому заказу. Адвокаты 9 декабря 2024 года в суде потребовали от следствия предоставить первичные доказательства вины Гасымлы, но не получили их.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент «Кавказского узла»

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Граница Армении. Фото: официальный сайт президента РА
13:52, 21 января 2025
Аналитики в Баку оценили перспективы делимитации границы с Арменией
ДТП с участием автомобиля дорожной полиции. Фото: Apa Group https://zerkalo.az/po-delu-o-rezonansnom-dtp-v-imishli-arestovan-nesovershennoletnij/
10:58, 21 января 2025
Несовершеннолетний арестован в Азербайджане по делу о резонансном ДТП
Журналисты пытаются вести съемку. Фото корреспондента “Кавказского узла”.
02:30, 21 января 2025
"Репортеры без границ" отметили усиление репрессий против журналистов в Азербайджане
Подсудимые на заседании по делу бывших руководителей Нагорного Карабаха. Фото агентства "Азертадж" от 17.01.25, https://azertag.az/ru/xeber/nachalsya_sud_nad_licami_obvinyaemymi_v_sovershenii_mnogochislennyh_prestuplenii_v_rezultate_voennoi_agressii_armenii-3377931
00:06, 21 января 2025
Депутат призвала международные организации выступить в защиту бывших лидеров Карабаха
Фарид Сафарли (в центре). Фото: https://dtx.gov.az/az/news/1833.html
20:05, 20 января 2025
Осужденный в Иране Фарид Сафарли передан Азербайджану
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
18:55, 20 января 2025
Ветер с Апшерона
У каждого свое 20 Января
Фото
15:47, 19 января 2025
Ветер с Апшерона
3
Наезд полиции и атака на полицейских в Имишли
Фото
16:16, 16 января 2025
Ветер с Апшерона
1
В России "нагнетают атмосферу", призывая не нагнетать
Все блоги
Справочник
Кадры захвата заключенными заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Коллаж "Кавказского узла". Фото https://t.me/shot_shot/67693, https://www.youtube.com/watch?v=DEM9O_XMf-Y Захват заложников в ростовском СИЗО

Протестующие держат портреты Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой во время антифашистского митинга в центре Москвы 19 января 2011 года. Фото: REUTERS/Сергей Карпухин Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Блогеры
Фото
18:55, 20 января 2025
Ветер с Апшерона
У каждого свое 20 Января
Фото
15:47, 19 января 2025
Ветер с Апшерона
3
Наезд полиции и атака на полицейских в Имишли
Фото
19:10, 18 января 2025
Ветер с Апшерона
5
Идем к Союзу на этнической почве
Фото
17:10, 18 января 2025
Ветер с Апшерона
Телефонные жулики умнее простофиль на другом конце провода
Фото
21:18, 17 января 2025
Ветер с Апшерона
30
"Нюргбергский процесс" над нашими врагами
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Уборка мазута на пляже Анапы. Фото пресс-службы мэрии Анапы
21 января 2025, 16:33
Новые выбросы мазута зафиксированы в Анапе

Александр Труфанов. Фото: https://mash.ru/rnd/news/203436/
21 января 2025, 13:57
Появилась информация о ранении ростовчанина в плену "Хамаса"

Публика, адвокаты, журналисты, дипломаты в коридоре Басманного суда. 21 января 2025 г. Фото корреспондента "Кавказского узла"
21 января 2025, 13:14
Процесс Мельконьянца привлек внимание дипломатов и лидера "Яблока"*

Магомед Мутаев. Стоп-кадр видео AMC Fight Nights от 01.02.24, https://t.me/fightnightsofficial/1917
20 января 2025, 21:23
Дело об убийстве Мутаева дошло до суда

Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Показать больше