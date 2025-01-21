Супруга Гасымлы заявила о политических мотивах его дела

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Как писал "Кавказский узел", 8 декабря 2024 года директор Института политического менеджмента Азер Гасымлы был задержан по подозрению в вымогательстве у человека, который был должен Гасымлы деньги. На следующий день следователи предъявили Гасымлы обвинение, и суд заключил его под стражу на четыре месяца. Суд в Баку не удовлетворил жалобу на арест Гасымлы, несмотря на доводы адвокатов о необоснованности такой меры пресечения. 15 января суд в Баку не удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения и переводе под домашний арест.



Бакинский апелляционный суд 21 января оставил без удовлетворения жалобу на отказ Гасымлы в переводе под домашний арест, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Агиль Лаидж.

"Наши доводы о том, что против виновности Азера Гасымлы нет никаких доказательств, кроме показаний потерпевшего, который ранее задолжал ему и это подтверждено судом, не возымело действия. Суд оставил жалобу без удовлетворения", - сказал Лаидж.

По его словам, теперь защита будет оспаривать законность содержания Гасымлы под стражей в ЕСПЧ, чтобы добиться признания неправомерности его предварительного заключения.

Супруга политолога Самира Гасмымлы сказала корреспонденту "Кавказского узла", что не ожидала справедливого решения суда.

"Азера не потому арестовали, чтобы так быстро освободить. Его арест является политическим заказом власти. Азера преследуют за последовательную резкую критику политического режима в Азербайджане, подавляющего критические голоса. Азер критиковал политику властей по отказу от сотрудничества с международным демократическим сообществом и сближению с авторитарными режимами. Азера арестовали, чтобы он не мог доводить до общества свои критические выражения. Поэтому мы не ожидали справедливого решения от суда, который является придатком исполнительной власти. Просто адвокат рекомендовал подать апелляцию для прохождения всех национальных процедур для обращения в перспективе в ЕСПЧ", - отметила Самира Гасымлы.

Вместе с тем, она отметила, что ее муж сохраняет бодрость духа.

Она также сообщила, что следственных действий с Гасымлы не проводится. "Единственным следственным действием стало то, что 17 января меня допросили в качестве свидетеля. Точнее, я сказала на следствии, что уголовное дело против моего супруга фальшивое. Его арестовали только на ложных показаниях одного человека. В правовом государстве так не поступают. Воспользовавшись конституционным правом не отвечать на вопросы, связанные с моим мужем, я отказалась от дачи показаний, поскольку они могут потом и интерпретировать мои слова против Азера, раз так беззастенчиво сфабриковали уголовное дело", - сказала Самира Гасымлы.

В БАС подтвердили информацию об отклонении жалобы Гасымлы. Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

Напомним, ранее Азер Гасымлы отверг обвинение в вымогательстве, связав уголовное преследование со своей общественно-политической деятельностью, и назвал уголовное дело сфабрикованным по политическому заказу. Адвокаты 9 декабря 2024 года в суде потребовали от следствия предоставить первичные доказательства вины Гасымлы, но не получили их.

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