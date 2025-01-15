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16:00, 15 января 2025

Суд оставил под стражей политолога Азера Гасымлы

Азер Гасымлы. Фото: https://musavat.ru/ru/news/zaderzhan-politolog-azer-gasymly_1126242.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку не удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения и переводе под домашний арест директора Института политического менеджмента Азера Гасымлы. Защита обжалует это решение.

Как писал "Кавказский узел", 8 декабря 2024 года директор Института политического менеджмента Азер Гасымлы был задержан по подозрению в вымогательстве у человека, который был должен Гасымлы деньги. На следующий день следователи предъявили Гасымлы обвинение, и суд заключил его под стражу на четыре месяца. Суд в Баку не удовлетворил жалобу на арест Гасымлы, несмотря на доводы адвокатов о необоснованности такой меры пресечения.

Сегодня в Ясамальском районном суде Баку состоялось рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения в отношении Гасымлы на домашний арест, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Агиль Лаидж.

"В своем ходатайстве мы указали на то, что для содержания Азера Гасымлы нет ни материальных, ни процессуальных основ. Во-первых, нет доказательств вымогательства с его стороны. Человек не может "вымогать" то, что положено ему по закону. Он одолжил средства, которые ему не были возвращены. Факт задолженности ему был подтвержден решением суда на основе гражданского иска Гасымлы к должнику. С другой стороны, нет никакой необходимости содержать его под стражей, если даже допустить, что обвинение имеет под собой основу. Он известный в обществе человек, Азер Гасымлы, не считает себя виновным и потому сам не заинтересован в том, чтобы скрываться от следствия. Он готов доказать свою невиновность", - сказал адвокат.

Однако, продолжил Лаидж, суд не принял во внимание доводы защиты и отклонил ходатайство. По словам адвоката, защита подаст апелляцию на это решение.

Сотрудник Ясамальского суда подтвердил информацию  о том, что жалоба Гасымлы отклонена.

Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Напомним, ранее Азер Гасымлы отверг обвинение в вымогательстве, связав уголовное преследование со своей общественно-политической деятельностью, и назвал уголовное дело сфабрикованным по политическому заказу. Адвокаты 9 декабря 2024 года в суде потребовали от следствия предоставить первичные доказательства вины Гасымлы, но не получили их.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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