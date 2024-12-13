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13:27, 13 декабря 2024

Гасымлы оставлен под стражей вопреки доводам защиты

Азера Гасымлы. Фото: Meydan.tv https://www.meydan.tv/ru/article/azer-gasymly-vyshel-na-svobodu/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку не удовлетворил жалобу на арест политолога Азера Гасымлы, несмотря на доводы адвокатов о необоснованности такой меры пресечения.

Как писал "Кавказский узел", 8 декабря директор института политического менеджмента Азер Гасымлы был задержан по подозрению в вымогательстве у человека, который был должен Гасымлы деньги. На следующий день следователи предъявили Гасымлы обвинение, и суд заключил его под стражу на четыре месяца.

Азер Гасымлы отверг обвинение, связав уголовное преследование со своей общественно-политической деятельностью и назвал уголовное дело сфабрикованным по политическому заказу. Адвокаты 9 декабря в суде потребовали от следствия предоставить первичные доказательства вины Гасымлы, но не получили их.

Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы на арест Азера Гасымлы, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат политолога Фахраддин Мехтиев.

Мера пресечения в виде ареста должна применяться в исключительных случаях

Защита просила отменить решение об аресте, указав на отсутствие «материальных и процессуальных основ» для этой меры пресечения. «Нет каких-либо доказательств совершения Азером Гасымлы преступления, которое ему вменяют. Признанный потерпевшим был должником Азера Гасымлы, и это было подтверждено решением суда. Естественно, Гасымлы настаивал на возвращении его денег, но никак не угрожал ему. Зачем прибегать к угрозам, если суд подтвердил правоту Гасымлы? Азер Гасымлы известный в обществе человек, интеллектуал, и такое обвинение ему выглядит неправдоподобно. С другой стороны, мера пресечения в виде ареста должна применяться в исключительных случаях, когда обвиняемый представляет угрозу обществу», - объяснил адвокат.

Он отметил, что сам Азер Гасымлы связал арест со своей общественно-политической деятельностью, а обвинение назвал «абсурдом».

Однако апелляционный суд не удовлетворил жалобу, сообщил адвокат, добавив, что теперь защита подаст ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест.

12 декабря Союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" обнародовал обновленный список политзаключенных, в который включен 331 человек, в том числе Азер Гасымлы. В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. Наибольший прирост числа политзаключенных произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Супруга политолога, политический эксперт Самира Гасымлы назвала решение апелляционного суда «ожидаемым» и «имитацией правосудия». «Все идет по сценарию заказа на арест Азера. Формально проводят апелляционное разбирательство для создания видимости действия в стране законов, права», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Азер отмечал, что новая волна репрессий, начавшаяся год назад, отличается от предыдущих

По ее мнению, Гасымлы арестовали за то, что он говорил «правду о происходящем в стране». «Азер отмечал, что новая волна репрессий, начавшаяся год назад, отличается от предыдущих, которые носили цикличный характер – сменяли «ужесточения» и «оттепели». Азер говорил, что нынешняя волна репрессий связана, с одной стороны, с ухудшением экономического положения в стране, с другой - геополитическими процессами в регионе, разворотом азербайджанского режима на курс сближения с Кремлем», - сказала Самира Гасымлы.

Она отметила, что после ареста мужа продолжит его деятельность по информированию населения о политических и экономических процессах в стране. «Экономическая ситуация в стране ухудшается, и власти стремятся заглушить голоса тех, кто говорит правду, открывает глаза народу. По мере углубления экономических проблем усиливается страх власти, беспокойство. Поэтому они хотят заставить замолчать всех, кто высказывает альтернативные мнения, чтобы население было мало информировано. Азер Гасымлы и журналисты именно поэтому подверглись арестам. Но если раньше говорил один Гасымлы, то теперь будут говорить два Гасымлы», - сказала Самира Гасымлы.

Представитель Бакинского апелляционного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении жалобы на арест Гасымлы. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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Скриншот https://www.azerbaycansaati.tv/6453.html Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане

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