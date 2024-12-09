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20:00, 9 декабря 2024

Азер Гасымлы арестован по обвинению в вымогательстве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи в Баку предъявили обвинение в вымогательстве политологу Азеру Гасымлы, и суд заключил его под стражу на четыре месяца.

Как писал "Кавказский узел", 8 декабря силовики задержали директора института политического менеджмента Азера Гасымлы, подозреваемого в вымогательстве у человека, который был должен Гасымлы деньги. Гасымлы отвергает обвинение и заявляет, что задержание связано с его общественно-политической деятельностью, сообщил адвокат.

22 ноября пограничники не выпустили Азера Гасымлы из Азербайджана, сославшись на решение МВД. 25 ноября его вызвали в полицию, где опросили в качестве свидетеля по ряду уголовных дел. При этом силовики не пояснили ему причины запрета на выезд.

Сегодня Ясамальский райсуд Баку удовлетворил представление следствия об избрании в отношении Гасымлы меры пресечения в виде ареста на четыре месяца – до 8 апреля 2025 года, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Ровшана Рагимова.

Гасымлы считает уголовное дело сфабрикованным по политическому заказу

«Заседанию суда предшествовало предъявление Азеру Гасымлы в Ясамальском районном управлении полиции обвинения по статье 182.2.3 (вымогательство путем угроз) УК Азербайджана. Азер Гасымлы отверг предъявленное обвинение. Он связывает уголовное дело со своей общественно-политической деятельностью. Азер Гасымлы считает уголовное дело сфабрикованным по политическому заказу. Мы, сторона защиты, на суде потребовали представления первичных доказательств вины Азера Гасымлы. Но, как мы поняли, их просто нет, потому что следственный орган ничего не представил», - рассказала она. По этой статье Гасымлы грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Адвокат обратила внимание на то, что жалоба от потерпевшего поступила 7 декабря, и «в течение одного дня было открыто уголовное дело». По ее мнению, такая «срочность» и «поспешность» сами по себе показывают предвзятость следствия.

Она также обратила внимание на то, что Гасымлы задержали утром 8 декабря при его несовершеннолетнем сыне и не позволили передать мальчика супруге задержанного.

"Утром Азер повез нашего сына на занятия футболом. Позже он позвонил мне и сказал, чтобы мальчика я сама забрала с тренировки. Когда я спросила, почему, он лишь сказал "Сама знаешь", и потом связь прервалась, и потом на его номер звонки не доходили", - рассказала 8 декабря "Кавказскому узлу" Самира Гасымлы.

Защита подаст апелляцию на решение суда, добавила Ровшана Рагимова. Она не стала раскрывать личность потерпевшего в связи с обязательством не разглашать тайну следствия.

Другой адвокат Гасымлы Агиль Лаидж сообщил, что человек, признанный потерпевшим, несколько лет назад взял деньги в долг у Гасымлы и после возвращения части долга перестал делать выплаты. Когда Гасымлы стал напоминать о долге, тот человек пожаловался в полицию на то, что Гасымлы угрожал ему и его отцу, сказал Лаидж корреспонденту «Кавказского узла». Он также отказался назвать потерпевшего.

Супруга Азера Гасымлы заявила на своей странице в Facebook*, что человек, "оболгавший Азера Гасымлы", - бывший член партии «Республиканская альтернатива», передал корреспондент "Кавказского узла".

Представитель партии «Республиканская альтернатива» сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что Азер Гасымлы и человек, чье имя назвала Самира Гасымлы, пять лет назад вместе покинули партию.

Сотрудник Ясамальского суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об аресте Гасымлы. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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