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10:44, 26 июня 2025

Бакинский суд отказал отпустить Гасымлы под домашний арест

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку отказал политологу Азеру Гасымлу в переводе под домашний арест. Защиту ходатайствовала прекратить уголовное преследование политолога ввиду отсутствия состава преступления в его действиях.

Как писал "Кавказский узел", в апреле суд в Баку на два месяца продлил срок предварительного заключения политолога Азера Гасымлы

8 декабря 2024 года директор Института политического менеджмента Азер Гасымлы был задержан по подозрению в вымогательстве у человека, который был должен Гасымлы деньги. На следующий день следователи предъявили Гасымлы обвинение, и суд заключил его под стражу на четыре месяца. Суд в Баку не удовлетворил жалобу на арест Гасымлы, несмотря на доводы адвокатов о необоснованности такой меры пресечения. 15 января суд в Баку не удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения и переводе под домашний арест, апелляционный суд утвердил это решение.

Вчера а Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по делу политолога Азера Гасымлы. Как сообщает корреспондент «Кавказского узла», адвокат Ровшана Рагимова ходатайствовала выпустить Гасымлы из стеклянной клетки и позволить ему сесть рядом с адвокатами. Однако суд не удовлетворил ходатайство.

Также защита ходатайствовала о прекращении уголовного дела, а в случае отклонения этой просьбы перевести Гасымлы под домашний арест.. Адвокат Агиль Лаидж заявил о несостоятельности обвинения о том, что  Гасымлы  вымогал у потерпевшего Гурбанали Юсифова финансовые средства. 

«Утверждается, что Азер Гасымлы угрожал ему (Юсифову ) и его семье, требуя у «потерпевшего» вернуть одолженные средства. Однако в ходе разбирательства в Мингячевирском суде по гражданскому иску Гасымлы к Юсифову, последний признал, что имеет долг перед моим подзащитным. И суд удовлетворил иск Гасымлы. Однако впоследствии апелляционный суд отменил это решение под предлогом того, что подобный спор должен рассматриваться в коммерческом суде. Но Юсифов и в Шекинском  коммерческом суде подтвердил  свою задолженность Азеру Гасымлы. Поэтому в действиях Азера Гасымлы нет состава преступления, ибо он просил обратно одолженные им средства», - сказал Лаидж.

С другой стороны, продолжил адвокат, арест помешал Гасымлы участие в академической программе в Германии. «У него на попечении двое несовершеннолетних детей. И вообще содержать его под стражей нет никакой целесообразности. Его арест связан исключительно его общественно-политической деятельностью, поэтому он должен быть освобожден из-под стражи и переведен под домашний арест, - отметил Лаидж.

Адвокат Рагимова в свою очередь, ходатайствовала исключить из списка доказательств показания родственников Юсифова, запросить аудио и видеозаписи слушаний по иску Гасмылы к Юсифову в Мингячевирском городском суде и Шекинском коммерческом суде. «Ибо на этих судебных процессах Юсифов признал, что задолжал Азеру Гасымлы", - сказала Рагимова..

Сам Гасымлы заявил, что помимо материалов судебных процессов он располагает также аудиозаписями, подтверждающими, что Юсифов взял в долг финансовые средства в целях бизнеса, но не вернул их. Однако Юсифов выразил протест ходатайствам защитников Гасымлы, заявив, что политолог нанес ему лично и его семье «серьезный ущерб». В итоге суд отклонил ходатайство о переводе Гасымлы под домашний арест.

апомним, ранее Азер Гасымлы отверг обвинение в вымогательстве, связав уголовное преследование со своей общественно-политической деятельностью, и назвал уголовное дело сфабрикованным по политическому заказу. Адвокаты 9 декабря 2024 года в суде потребовали от следствия предоставить первичные доказательства вины Гасымлы, но не получили их.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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