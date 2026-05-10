11:08, 10 мая 2026

Партия нефтепродуктов экспортирована из Азербайджана в Армению

Цистерны с топливом на станции Баладжары перед отправкой в Армению. 10 мая 2026 года. Фото: Report https://report.az/ru/infrastruktura/azerbajdzhan-otpravit-v-armeniyu-ocherednvuyu-partiyu-nefteproduktov

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из Азербайджана в Армению сегодня экспортировано по железной дороге 986 тонн дизельного топлива, а также отправлена транзитная партия российского зерна и удобрений.

Как писал "Кавказский узел", 9 мая из Азербайджана в Армению было экспортировано 479 тонн дизельного топлива, а также отправлена транзитная партия сельхозудобрений из России. Таким образом, из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено уже более 27 тысяч тонн зерна, 4000 тонн удобрений, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречки.

18 декабря 2025 года Госнефтекомпания Азербайджана впервые осуществила поставку бензина в Армению. К 3 мая было экспортировано более 8500 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2955 тонн бензина АИ-95. Объемы поставляемого бензина незначительны, эти поставки можно рассматривать прежде всего как политический жест в контексте мирного урегулирования, указали ранее армянские экономисты.

Сегодня из Азербайджана в Армению отправлено 16 вагонов с дизельным топливом, а также партия транзитного груза из России - шесть вагонов с удобрениями и четыре вагона с зерном, сообщает АПА.

Азербайджан экспортировал сегодня 986 тонн дизельного топлива. По данным на 10 мая, экспортировано в Армению уже более 9000 тонн дизтоплива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2955 тонн бензина АИ-95, сообщает Report.

В вагонах с транзитным грузом, отправленных сегодня со станции Баладжары в направлении Бёюк Кясик, находятся 402 тонны удобрений и 276 тонн зерна, пишет агентство.

Вагоны отправляются из Азербайджана сначала в Грузию, а оттуда - в Армению. Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", железнодорожная станция Баладжары (Биляджари) находится в одноименном поселке Баку, а станция Бёюк Кясик (Бёюк Кесик), в направлении которой отправляются составы, - в Агстафинском районе Азербайджана перед границей с Гардабанским муниципалитетом Грузии.

Напомним, в октябре 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. В начале ноября 2025 года груз российского зерна прибыл в Армению через Азербайджан впервые с 1990-х годов. В правительстве Армении отметили, что таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующая укреплению мира между Ереваном и Баку.

8 августа 2025 года Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

4 февраля Алиев и Пашинян на встрече в ОАЭ обсудили начатое экономическое сотрудничество и договорились искать возможности для расширения торговли. Торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Арменией хотя и взаимовыгодно, но в ближайшей перспективе будет носить ограниченный характер, заметили аналитики в Баку.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

