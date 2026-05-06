Разрушение армянского мемориала в Карабахе спровоцировало дискуссию в соцсети

Часть пользователей Facebook* сочли логичным шагом демонтаж армянского памятника, возведенного в 2015 году на территории, которая затем перешла под контроль Баку. Их оппоненты напомнили, что мемориал был открыт в годовщину трагических событий и имел особое значение для армян.

Как писал "Кавказский узел", 4 мая организация Caucasus Heritage Watch сообщила о том, что в Степанакерте (азербайджанское название - Ханкенди) разрушен мемориал жертвам геноцида армян.

Мемориал был установлен к 100-летию геноцида армян 1915 года. По данным Caucasus Heritage Watch, спутниковые снимки доказывают, что памятник и связанный с ним мемориальный комплекс были разрушены в период с 14 июля 2025 года по 25 апреля 2026 года.

Сообщение о разрушении мемориала 2015 года дополнило обвинения в уничтожении древних памятников

Карабахские историки и активисты неоднократно сообщали о разрушении в Азербайджане исторических зданий и памятных сооружений. Однако в этих сообщениях речь шла о древних памятниках.

В частности, в декабре 2025 года в азербайджанском сегменте соцсетей появилось видео с разрушениями внутри монастыря "Ериц Манканц", а спутниковые снимки показали разрушения монастыря Святого Всеспасителя. Историки призвали международное сообщество отреагировать на разрушение армянских памятников. Христианские памятники в Азербайджане охраняются государством, настаивают азербайджанские эксперты.

12 мая 2024 года фонд по изучению армянской архитектуры сообщил со ссылкой на спутниковые снимки территории, что церковь "Сурб Амбарцум" в Карабахе полностью разрушена. Церковь была построена в 1990-х годах, поэтому не входит в число исторических памятников, охраняемых законом Азербайджана, возразили в Баку.

5 декабря 2024 года карабахские общественные организации в обращении в ООН и ЮНЕСКО потребовали направить в регион миссию, чтобы остановить уничтожение азербайджанской стороной объектов армянского культурного наследия.

Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) в марте 2025 года опубликовала доклад, в котором сообщила о разрушении Азербайджаном армянских культурно-исторических памятников в Карабахе. Доклад был основан частично на данных Caucasus Heritage Watch, а частично – на сведениях американской неправительственной организации.

Эта организация обнаружила, что Азербайджан осуществлял "всеобъемлющую, методично реализуемую стратегию по опустошению Нагорного Карабаха от этнического армянского населения и исторического и культурного присутствия" в ходе военных операций 2020 и 2023 годов, указали авторы доклада.

Нагорно-Карабахская республика (Арцах) - непризнанное государство на территории, которая несколько десятилетий была ареной межэтнических столкновений и конфликтов между Арменией и Азербайджаном. Осенью 1991 года НКР объявила о своей независимости, а в сентябре 2023 года - о прекращении своего существования, говорится в справке "Кавказского узла" "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Многие комментаторы сочли логичным демонтаж памятника-новостроя

Публикация "Кавказского узла" о сообщении Caucasus Heritage Watch вызвала оживленную дискуссию пользователей Facebook*. По состоянию на 12.55 мск 6 мая, под публикацией размещено более 330 комментариев.

Авторы значительной части комментариев поддержали демонтаж мемориала, посчитав его незаконной постройкой периода карабахского конфликта на территории Азербайджана. «Все постройки, возведенные без согласия государства, подлежат сносу, это нормальная практика», - заявил, в частности, Musa Akhundov. «Если объект появился во время конфликта, его демонтаж логичен после восстановления контроля», - написал Elcin Huseynov.

Пользователи сочли, что мемориал не имеет исторической ценности, поскольку был построен сравнительно недавно. По их мнению, речь идет о политическом символе, а не о наследии.

«Это новострой, он не относится к древним памятникам, поэтому его демонтаж не удивляет», - заявила Nigar Safi. «Какую историческую ценность имеет объект 2015 года?» - задался вопросом Эльгюн Аталыев.

Мемориал "Колокольня" в Степанакерте был открыт в апреле 2015 года. В основание колокольни были помещены останки жертв геноцида армян, привезенные из пустыни Дер Дзор.

Часть комментаторов подчеркивает, что государство вправе самостоятельно решать, какие объекты сохранять. «Это наша территория, и мы сами определяем, что на ней должно находиться», - написал Yashar Ismayilov.

«Государство не обязано сохранять объекты, которые считает незаконными», - согласился Oktay Aliyev. «Это не уничтожение наследия, а восстановление законности» - заявила Sanuber Nazarova.

«Если нет разрешения, значит, объект не может считаться законным», - высказался Asif Ilyasov. «Это обычная практика для любых территориальных споров», - написал Махмуд Гусейнов.

Некоторые пользователи выразили поддержку действиям властей, но без аргументации. «Правильное решение, давно нужно было это сделать», - написал Фаиг Сафаров. «Считаю, что это логичный шаг», - заявил Rafail Hacıyev.

Некоторые пользователи выразили готовность к компромиссу. «Можно установить памятник другим событиям, которые важны для местного населения», - написал Haci Ahmedov. «История региона сложная, и памятники должны это отражать», - заметила Roza Qulieva.

Противники демонтажа напомнили о значении мемориала для армян

В свою очередь противники демонтажа, среди которых множество пользователей с армянскими именами и фамилиями в никах, рассматривают его как уничтожение культурной и исторической памяти. Они указали на символическое значение мемориала для армян.

«Это не просто объект, а память о трагических событиях, которую нельзя стирать» - написала, в частности, Анна Беклярова. «Разрушение памятников - это удар по исторической памяти», - заявила Armine Avagyan. «Их уничтожение не решает проблемы, а создает новые», - добавила она в другом комментарии.

«Для многих это [события 1915 года] связано с семейной историей, а не политикой» - написала И. Г. «Нельзя игнорировать человеческий аспект таких решений», - согласилась Susanna Danielyan. «Важно одинаково относиться ко всем памятникам», - написала Марина Мхитарян.

Некоторые участники обсуждения подчеркнули, что мемориал был установлен официально и имел значение для местного населения. Они поставили под сомнение аргумент о его “незаконности”.

«Если люди жили там и строили, значит это имело значение», - написала Anna Jalladyan. «Нельзя просто стереть то, что было частью жизни региона», - заявил Гарик Овакимян. «Памятники - это часть идентичности народа», - добавил он в другом комментарии.

Напомним, в 2015 году, когда исполнилось 100 лет с начала геноцида армян, в Армении были канонизированы 1,5 миллиона жертв геноцида армян в Османской империи в 1915-1923 годах. Тогда же траурные мероприятия разного уровня прошли в населенных пунктах Армении и Нагорного Карабаха, а также в городах России и других стран.

Материалы к 100-й годовщине массового убийства армян в Османской империи "Кавказский узел" освещал на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".