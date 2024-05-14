Аналитики в Баку отвергли обвинения в разрушении исторических памятников Карабаха

14 мая 2024, 03:49

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Все историко-культурные памятники в Карабахе взяты под охрану государства, но те церкви, которые были построены за последние тридцать лет, не являются историческими памятниками, сообщил историк Фаиг Исмаилов. Речь идет, в частности, о церкви "Сурб Амбарцум" в Лачине, которая была построена в 1990-х годах. Во время карабахского конфликта пострадали многие памятники архитектуры, Азербайджан восстанавливает их, отметил культуролог Тогрул Джуварлы.

Как писал "Кавказский узел", 12 мая Фонд по изучению армянской архитектуры сообщил, что церковь "Сурб Амбарцум" в Бердзоре (азербайджанское название - Лачин) полностью разрушена. Власти Армении не выступают в защиту армянского культурного наследия в Карабахе, хотя привлечение внимания зарубежных организаций могло бы способствовать сохранению армянских памятников, считает историк Армине Айрапетян.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Все исторические памятники в Карабахе взяты под контроль государства, ни один из них не разрушен и не поврежден, заявил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник Института истории имени А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), глава общественной организации "Защита исторических памятников" Фаиг Исмаилов.

По его словам, в соответствии со списками, составленными еще в период СССР на территориях, перешедших под контроль Азербайджана в 2020-2023 годах, находятся около 700 историко-культурных памятников.

В Карабахе и Восточном Зангезуре прошли госрегистрацию и взяты под охрану 705 историко-культурных памятников, cообщила 2 мая замминистра культуры Азербайджана Саадат Юсифова. По ее данным, за последние 30 лет они "были умышленно разрушены и подверглись вандализму".

Согласно исследованиям самого Исмаилова, на указанных территориях находятся всего 2 645 памятников, в том числе 1 832 архитектурных, 749 археологических и 64 монументальной скульптуры. По словам ученого, половина из указанных памятников относится "к христианскому и дохристианским периодам". «В настоящее время все памятники, независимого от их религиозного характера, защищаются государством», - сказал историк.

По его словам, христианские памятники в Карабахе и Восточном Зангезуре не имеют отношения к армянам. "Истоки христианства в Азербайджане ведут к раннему средневековью - периоду государства Кавказская Албания. После захвата территории современного Азербайджана арабским халифатом христианство стало постепенно вытесняться. Но еще до XIII века сохранялось Хаченское княжество, которое располагалось на территории современного Лачинского и Кельбаджарского районов. Даже после прекращения существования и этого государства христианская культура сохранялась еще в отдаленных горных местностях до XVIII века. Однако в годы оккупации в Карабахе проводилась политика армянизации, албанские памятники переделывались под армянский стиль, строились армянские церкви даже в районах, где армяне никогда не жили», - рассказала Исмаилов.

В частности, по его словам, были построены армянские церкви в Лачинском и Джебраильском районах. «На территории этих районов никогда не было армянских общин, не было церквей. Армянские церкви тут построили в середине 1990-х годов - в Лачине (имеется в виду церковь "Сурб Амбарцум" или Святого вознесения, - прим. «Кавказского узла») и 2010-х - в Джебраиле (имеется в виду церковь Св. "Ацвацацин Зоравор", - прим. «Кавказского узла») - для переселенных сюда армян, в основном, из Ближнего Востока, и армянских военных. Подобная деятельность противоречит Женевской конвенции 1949 года. В частности, согласно ее 49-ой статье, запрещается переселение населения на оккупированные территории. Вся эта деятельность, помимо всего прочего, осуществлялась в нарушение азербайджанского законодательства. Поэтому все построенные здесь незаконные объекты, в том числе религиозного назначения, могут быть снесены. И эти объекты отнюдь не «исторические памятники». Ведь к таковым относятся строения, сооружения, объекты, которые были связаны с определенным историческим периодом, историческими событиями. В данном случае ничего подобного не было, они были возведены в результате нарушения законов суверенного государства и международного права», - продолжил Исмаилов.

Что касается сообщений о строительных работах в церквях в селе Зар Кельбаджарского района (армянское название Цар, - прим. «Кавказского узла»), то Исмаилов указал на несостоятельность этих утверждений. «В селе Зар Кельбаджарского района, на территории которого в средневековья находилось Албанское княжество Хачен, действительно, много христианских памятников. Они принадлежат не армянской, а албанской христианской культуре. С другой стороны, в Кельбаджарском районе восстановительные работы проводятся только в городе Кельбаджар и вряд ли утверждение о реставрации в селе Зар соответствует действительности», - отметил Исмаилов.

В целом же, по его словам, албанским памятникам, преобразованным под памятники армянской культуры, будет возвращен первозданный вид. «К примеру, известные монастыри в Карабахе – Худавенг (армянское название – Дадиванк), Гянджасар (армянское название – Ганзасар) и Амарас являются наследием албанской христианской культуры. Однако за последние 30 лет их внешний облик был изменен и переделан под стиль армянских христианских сооружений. Это легко доказывается при сравнении фотографий до и после реконструкции. Реконструкция монастырей была осуществлена в нарушение Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 1954 года. Она запрещает повреждение, уничтожение или изменение облика культурных памятников оккупирующей стороной», - отметил историк.

Что касается сноса мемориального комплекса в селе Зар, то ученый считает, что данный объект не может считаться памятником истории, поскольку он «служил увековечению памяти тех, кто с оружием в руках воевал против азербайджанского государства».

Ученый усомнился в достоверности информации об уничтожении хачкара XIII века. «Как я уже говорил, в Карабахе проводилась политика арменизации, в различных местах регионах устанавливались плиты, подделываемые под древние хачкары», - сказал ученый.

При этом он указала на не состоятельность утверждений, что хачкары в Карабахе были признаны объектами нематериального культурного ЮНЕСКО. «ЮНЕСКО не могла посетить неконтролируемые законным правительством Азербайджана территории без разрешения официального Баку. Поэтому в этот период ни один объект в регионе не мог быть отнесен к памятникам материального или нематериального культурного наследия ЮНЕСКО», - сказал Исмаилов.

В результате карабахского конфликта пострадали многие исторические, культурные и религиозные памятники, отметил член азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции, культуролог Тогрул Джуварлы.

«Практически были уничтожены или сильно повреждены все мечети. Пострадали памятники архитектуры, в особенности в городе Шуша, которая считается колыбелью азербайджанской культуры. Многие памятники албанской христианской культуры были преобразованы в стиле армянской архитектуры. Сейчас азербайджанское государство восстанавливает разрушенные и поврежденные памятники», - сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

Он усомнился в достоверности информации о разрушении памятников армянской культуры. «О разрушениях не может быть и речи, поскольку государство взяло под контроль исторические объекты. Напротив, проводится восстановление и реставрация. Сейчас ведется реставрация церквей в Шуше - "Казанчецоц" и "Карабахцоц" ("Зеленая церковь"). Они являются историческими памятниками и охраняются азербайджанским государством», - отметил Джуварлы.

При этом он указал, что Азербайджану, позиционирующему себя мультикультурное государство, ни к чему разрушение памятников, относящихся к армянам. «В самом центре Баку стоит армянская церковь, построенная еще в XIX веке. Она в середине нулевых годов была отреставрирована и охраняется государством. В ней же находится архив армянской религиозной литературы, которая также оберегается государством. Естественно, будут сохранены церкви в Карабахе, которые были построена до конфликта», - отметил Джуварлы.

Международное сообщество может предотвратить уничтожение историко-культурного наследия Нагорного Карабаха, если введет санкции против Азербайджана, заявили ранее "Кавказскому узлу" представители общественных организаций. По их словам, власти Армении не делают ничего для защиты армянских памятников в Нагорном Карабахе.

Один из разрушенных объектов - мост Аливор, который был одним из памятников культурного наследия Нагорного Карабаха. После 44-дневной войны он остался на территории, которую взял под контроль Азербайджан, а в июне 2023 года стало известно, что мост разрушен. Об истории строительства моста, перспективах его восстановления и спорах вокруг объектов культурного наследия рассказывается в справке "Кавказского узла".

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