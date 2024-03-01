Армянские активисты обвинили Азербайджан в разрушении карабахского кладбища

01 марта 2024, 08:44

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В селе Хин Шена, перешедшем под контроль Азербайджана, с помощью строительной техники разрушается сельское кладбище, заявили в общественной организации "Омбудсмен культуры Айка". В селе Цар ведется строительство на территории церквей XIII века, указал армянский Центр историко-культурного наследия.

Как писал "Кавказский узел", мемориал и кладбище разрушены в карабахском селе Атерк, перешедшем под контроль Азербайджана, заявила в январе армянская организация Monument Watch. Несколько кладбищ в Карабахе уже разрушены полностью, сообщили в службе охраны исторической среды. Власти Азербайджана должны реагировать на обвинения в вандализме, так как в дальнейшем видеозаписи разрушения армянских кладбищ в Карабахе будут использованы против Баку, отметили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские политологи.

28 ноября 2023 года организация по защите кавказского наследия Caucasus Heritage Watch сообщила, что на территорию шушинского кладбища Казанчецоц свалили кучи мусора. Это шестое армянское кладбище, уничтоженное с ноября 2020 года в Нагорном Карабахе, заявила организация.

Сельское кладбище Хин Шена Шушинского района разрушается с помощью строительной техники, сообщил 29 февраля корреспонденту "Кавказского узла" глава общественной организации "Омбудсмен культуры Айка" Овик Аванесов.

Он пояснил, что эти данные получил из опубликованного азербайджанцами видео с места разрушения. По его мнению, уничтожение Азербайджаном культурного наследия Нагорного Карабаха происходит на государственном уровне. "На сегодняшний день разрушены исторические кладбища Шуши, многие кладбища населенных пунктов Гадрутского и Мартунинского районов, кладбище села Схнах Аскеранского района, кладбище села Атерк Мартакертского района", - перечислил Аванесов.

В свою очередь Научно-исследовательский центр историко-культурного наследия опубликовал в Facebook* сообщение с фотографиями о том, что церкви Святого Саргиса и Святого Григора села Цар Карвачарского района (азербайджанское название Карвачара - Кельбаджар. - Прим. "Кавказского узла") стали "очередными жертвами азербайджанского вандализма".

По данным Центра, на территории церквей Святого Саргиса и Святого Григора, которые азербайджанцы представляют как албанские, планируется "установить оградительные сооружения и проводить ремонтные работы".

Строительные работы на территории церкви уже начаты, говорится в публикации, которую перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". "С церкви Святого Саргиса снят крест, камень с надписью, на территории церкви также отсутствуют части хачкаров", - говорится в сообщении.

Церкви Святого Саргиса и Святого Григора датируются 13 веком, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" директор Государственной службы охраны исторической среды Нагорного Карабаха** Армине Айрапетян.

По ее словам, Азербайджан также демонтировал в Степанакерте памятник французскому шансонье армянского происхождения Шарлю Азнауру, который был установлен на территории Центра франкофонии "Дом Поля Элюара" по случаю 100-летия со дня рождения певца в 2022 году. Этот факт, по ее словам, был установлен по кадрам, сделанным азербайджанцами в январе 2024 года.

Под угрозой уничтожения находятся более 4000 армянских культурных памятников в Нагорном Карабахе, в том числе церкви, музеи, хачкары, исторические кладбища, мосты, сообщила журналистам эксперт по культурному наследию Армине Тигранян.

По ее словам, "Азербайджан тотально стирает армянский след в Арцахе". Под угрозой исторические армянские средневековые памятники, хачкары, памятники 5-17 веков, надгробия исторических кладбищ. "Азербайджан целенаправленно уничтожает исторические кладбища, целые участки районов. В результате такой политики Азербайджана в Шуши уже уничтожены три исторических кладбища 12-14 веков", - сказала Тигранян, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"Азербайджанская администрация начала уничтожение личного имущества граждан в Степанакерте", - написал на своей странице в Facebook* председатель общественного совета по защите культурного наследия Арцаха Сергей Шахвердян, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Шахвердян сопроводил свою публикацию кадрами со степанакертских улиц. Он добавил, что вопреки решениям международных судов и призывам международных инстанций о необходимости защиты прав собственности депортированного населения, Азербайджан делает это "в целях деморализации" карабахцев, "уничтожения воли к коллективному возвращению и к отказу от борьбы за свои права".

Напомним, после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года стороны конфликта стали обвинять друг друга в стремлении уничтожать культурное наследие. 16 октября 2022 года власти Нагорного Карабаха заявили, что составили списки объектов культурного наследия и музейных экспонатов, которые остались на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. В городе Шуши, который по итогам осенней войны 2020 года перешел под контроль Азербайджана, потеряно более 1000 произведений искусства, заявили 23 октября 2022 года карабахские власти.

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** речь идет о заявлении лиц из числа бывших руководителей непризнанной республики, фактически не контролирующих ситуацию в Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.