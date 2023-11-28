Caucasus Heritage Watch заявила о разрушении еще одного армянского кладбища в Карабахе

28 ноября 2023, 20:14

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На территорию кладбища Казанчецоц, расположенного к юго-востоку от Собора Святого Христа Всеспасителя в Шуши, свалили кучи мусора. Это шестое армянское кладбище, уничтоженное с ноября 2020 года в Арцахе, заявила организация Caucasus Heritage Watch.

Как информировал "Кавказский узел", 23 ноября международная организация по защите кавказского наследия Caucasus Heritage Watch заявила о разрушении шушинского армянского кладбища. Оно, по данным организации, стало пятым армянским кладбищем, поврежденным после войны 2020 года.

Caucasus Heritage Watch – неправительственная организация, созданная учеными – выходцами из Армении и сотрудниками британских научных центров. В числе партнеров НПО на ее сайте указаны институт археологии и этнографии Академии наук Армении, а также два НПО, занимающиеся мониторингом состояния объектов культурного наследия Нагорного Карабаха и армянской архитектуры.

Организация Caucasus Heritage Watch заявила об уничтожении армянского кладбища в Шуши (азербайджанское название – Шуша, – Прим. "Кавказского узла"). В сообщении отмечается, что это шестое по счету кладбище, разрушенное после осенней войны 2020 года.

Армянское кладбище в Шуши было разрушено в период с 5 октября по 3 ноября, сказано в сообщении Caucasus Heritage Watch, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Сотрудники организации заявили, что на территорию старого кладбища Казанчецоц, расположенного к юго-востоку от собора, свалили кучи мусора. Кроме того, это поставило фрагментированные надгробия под угрозу уничтожения.

"Кладбище сильно пострадало в советское время. К 1990-м годам осталось 45 надгробий, одно из которых принадлежит, кузнецу из села Казанчи в Нахиджеване Степану, который умер в 1758 году. В честь него был назван знаменитый городской собор", – напомнили в Caucasus Heritage Watch.

Это шестое армянское кладбище, уничтоженное с ноября 2020 года после разрушения Мец Тагера и Сгнаха, повреждения кладбища возле Вазгенашена, а также повреждения кладбищ Шуши у Северных ворот и Ереванских ворот, уточняется в сообщении.

Напомним, после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года стороны конфликта стали обвинять друг друга в стремлении уничтожать культурное наследие. 16 октября 2022 года власти Нагорного Карабаха заявили, что составили списки объектов культурного наследия и музейных экспонатов, которые остались на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. В городе Шуши, который по итогам осенней войны 2020 года перешел под контроль Азербайджана, потеряно более 1000 произведений искусства, заявили 23 октября 2022 года карабахские власти.

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