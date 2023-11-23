Caucasus Heritage Watch заявила о разрушении шушинского армянского кладбища

23 ноября 2023, 22:50

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Историческое кладбище оказалось разрушенным при строительстве дороги на территории, которая перешла под контроль Азербайджана, заявила международная организация Caucasus Heritage Watch.

Как писал "Кавказский узел", международная организация по защите кавказского наследия Caucasus Heritage Watch опубликовала отчет об исследовании разрушения села Мохренес в Нагорном Карабахе. Армянская церковь Сурб Саркис оказалась разрушенной вопреки решению суда ООН после того, как Гадрутский район перешел под контроль Азербайджана, говорилось в отчете.

После 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года стороны конфликта стали обвинять друг друга в стремлении уничтожать культурное наследие. 16 октября 2022 года власти Нагорного Карабаха заявили, что составили списки объектов культурного наследия и музейных экспонатов, которые остались на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. В городе Шуши, который по итогам осенней войны 2020 года перешел под контроль Азербайджана, потеряно более 1000 произведений искусства, сообщили 23 октября 2022 года карабахские власти.

Международная организация Caucasus Heritage Watch 22 ноября сообщила о разрушении Шушинского армянского исторического кладбища. Организация опубликовала спутниковые снимки, на которых видна новая дорога по территории старого кладбища.

Разрушение армянского кладбища, по данным организации, произошло между 5 октября и 3 ноября. "Бульдозеры проложили дорогу по этой территории, которая известна под названием "кладбище у Ереванских ворот", говорится в публикации Caucasus Heritage Watch в микроблоге Х.

По данным Caucasus Heritage Watch, что на этом кладбище были около 80 надгробий, которые датируются 1802-1913 годами. "Эти исторические надгробные камни представляют собой уникальные исторические неизученные документы об истории Шуши, людях, их образе жизни, об их культурных интересах и ремеслах", - говорится в заявлении Caucasus Heritage Watch, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Это, по данным организации, уже пятое армянское кладбище, поврежденное после войны 2020 года. До этого были разрушены армянские кладбища в Мец Тагер (Гадрутский район), в Схнахе (Аскеранский район), в Шуши и Вазгенашене (Мартунинский район).

Caucasus Heritage Watch – неправительственная организация, созданная учеными - выходцами из Армении и сотрудниками британских научных центров. В числе партнеров НПО на ее сайте указаны институт археологии и этнографии Академии наук Армении, а также два НПО, занимающиеся мониторингом состояния объектов культурного наследия Нагорного Карабаха и армянской архитектуры.

"Очередным вандализмом" назвала разрушение кладбища организация "Монументы Арцах". "Эти действия ведутся, чтобы "смести армянский след в Арцахе", - говорится в публикации на странице организации в Facebook*.

Шушинское северное армянское кладбище - одно из шести армянских исторических кладбищ, которые удавалось сохранить, сказала директор Государственной службы охраны исторической среды Армении Армине Айрапетян.

"В советское время азербайджанская власть в рамках своей антиармянской политики уничтожала в Шуши все армянское, стирала все армянские следы, уничтожала армянский фактор для азербайджанизации этого города, в том числе разрушая армянские кладбища, а на их месте строя здания. Сегодня Азербайджан разрушает армянское кладбище на юго-западе от Ереванских ворот, прокладывая через эту территорию дорогу", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджан не раз пытался замаскировать уничтожение чужого культурного наследия под маской строительства дорог или чего-то еще, отметил автор блога "Политическая география Южного Кавказа" на "Кавказском узле". "В частности, можно вспомнить уничтожение Наримановского / Монтинского / Армянского кладбища в Баку в 2007 и далее", - написал блогер.

Напомним, 14 июня Caucasus Heritage Watch опубликовала спутниковые снимки, на которых видно, что разрушен мост Аливор (Халивор), расположенный в Гадрутском районе, который перешел под контроль Азербайджана после войны 2020 года. Это был исторический мост, он находился под охраной как армянский памятник, заявило 18 июня правительство Нагорного Карабаха.

Об истории строительства моста, перспективах его восстановления и спорах вокруг объектов культурного наследия рассказывается в справке “Кавказского узла" "Разрушенный мост Аливор".

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