Caucasus Heritage Watch заявила о разрушении армянской церкви в Азербайджане

11 ноября 2023, 18:07

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Армянская церковь Сурб Саркис оказалась разрушенной вопреки решению суда ООН после того, как Гадрутский район перешел под контроль Азербайджана, заявила международная организация Caucasus Heritage Watch.

Как писал "Кавказский узел", после прекращения боев в Нагорном Карабахе осенью 2020 года стороны конфликта стали обвинять друг друга в стремлении уничтожать культурное наследие. 16 октября 2022 года власти Нагорного Карабаха заявили, что составили списки объектов культурного наследия и музейных экспонатов, которые остались на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. В городе Шуши, который по итогам осенней войны 2020 года перешел под контроль Азербайджана, потеряно более 1000 произведений искусства, сообщили 23 октября 2022 года власти Нагорного Карабаха.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. После этого начался исход жителей из Нагорного Карабаха. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Международная организация по защите кавказского наследия Caucasus Heritage Watch опубликовала отчет об исследовании разрушения села Мохренес Гадрутского района Нагорного Карабаха, передал корреспондент «Кавказского узла».

Полное разрушение армянской деревни Caucasus Heritage Watch задокументировал еще летом 2022 года, среди разрушенных строений – церковь Сурб Саркис, датируемая XVIII-XIX веками, отмечено в отчете организации.

Согласно отчету, спутниковые снимки за октябрь 2021 года показывают, что деревня и церковь Сурб Саркис полностью не тронуты. В марте 2022 года спутниковые снимки вновь показали целостность сельской инфраструктуры. Однако уже в июле 2022 года на спутниковых снимках церковь и большинство зданий выглядят как развалины. Повторное получение спутниковых снимков подтвердило факт разрушения деревни и исторической армянской церкви, сказано в отчете Caucasus Heritage Watch.

Международная организация также отметила, что разрушение церкви Сурб Саркис стало первым задокументированным нарушением временного постановления, на которое указал Международный суд ООН в декабре 2021 года. "МУС обязал Азербайджан принять необходимые меры для предотвращения и наказания вандализма и осквернения, затрагивающих армянское культурное наследие, в том числе церкви, памятники и кладбища", - пишет Caucasus Heritage Watch.

По данным организации, спутниковые снимки за апрель 2023 года показывают, что большинство зданий деревни остаются разрушенными, а руины церкви были расчищены. "Была проведена оценка прилегающей территории, включая склон холма к северу. Отчетливо видны голые фундаменты, либо сохранившиеся, либо недавно построенные, с входом на юго-западе. На церковном сооружении нет крыши. Ворота на дороге непосредственно к югу от церкви остаются видимыми, как и временные сооружения", - указано в отчете.

Спутниковые снимки за октябрь 2023 года показывают, что на месте армянской церкви было построено новое здание или предпринята попытка реставрации старого, поясняется в документе.

Caucasus Heritage Watch призвала Азербайджан проинформировать общественность о том, что произошло в Мохренесе, выполнить постановление МУС от декабря 2021 года, расследовать разрушение церкви Сурб Саркис и привлечь виновных к ответственности.

«Поспешная и секретная реставрация церкви не смягчит юридические и репутационные последствия ее разрушения. Если же работы на этом участке являются не реставрацией, а скорее попыткой строительства нового сооружения на месте армянской церкви Сурб Саркис, Азербайджан должен прекратить строительство до тех пор, пока объект не будет исследован и оценен независимыми расследованиями. Азербайджан обязан защищать армянское культурное наследие и предотвращать любые попытки стереть многовековую армянскую культурную и религиозную жизнь в Азербайджане», - заявила организация.

Напомним, 14 июня Caucasus Heritage Watch опубликовала спутниковые снимки, на которых видно, что разрушен мост Аливор (Халивор), расположенный в Гадрутском районе, который перешел под контроль Азербайджана после войны 2020 года. Это был исторический мост, он находился под охраной как армянский памятник, заявил 18 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха.

Об истории строительства моста, перспективах его восстановления и спорах вокруг объектов культурного наследия рассказывается в справке “Кавказского узла" "Разрушенный мост Аливор".

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