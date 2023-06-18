Нагорный Карабах сообщил об уничтожении исторического моста

18 июня 2023, 23:44

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В Гадрутском районе, перешедшем под контроль Азербайджана после 44-дневной войны, разрушен исторический мост, который находился под охраной как армянский памятник, сообщил Инфоштаб правительства непризнанной республики.

Как сообщал "Кавказский узел", после прекращения боев в Нагорном Карабахе осенью 2020 года стороны конфликта стали обвинять друг друга в стремлении уничтожать культурное наследие. 16 октября 2022 года власти Нагорного Карабаха заявили, что составили списки объектов культурного наследия и музейных экспонатов, которые остались на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. В городе Шуши, который по итогам осенней войны 2020 года перешел под контроль Азербайджана, потеряно более 1000 произведений искусства, сообщили 23 октября 2022 года власти Нагорного Карабаха.

Сайт Caucasus Heritage Watch 14 июня опубликовал спутниковые снимки, на которых видно, что разрушен мост Аливор.

«Этот мост расположен в двух километрах к юго-западу от села Мец Тагер Гадрутского района, на реке Ишханагет. Это один из шести мостов, построенных на реке Ишханагет и ее притоках, которые находятся под охраной как уникальные армянские памятники истории, культуры и архитектуры», - сообщил 18 июня Информационный штаб правительства Нагорного Карабаха.

Мост Аливор был построен в 1835 году. Его длина 20 метров, ширина 3 метра и высота 9 метров, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Государственной службы по охране исторической среды Арцаха.

После войны 44-дневной войны 2020 года на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, уничтожены полностью или частично порядка 10 старинных армянских историко-архитектурных памятников, столько же советских и современных памятников, добавил сотрудник ведомства.

В результате 44-дневной войны 2020 года под контроль Азербайджана перешли 10 государственных и 2 негосударственных музея, в которых хранилось 20 885 экспонатов. На этих территориях остались около 2000 армянских памятников, зарегистрированные в реестре, в том числе 169 монастырских комплексных церквей и часовен, 52 крепостей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минобразования, культуры и спорта Нагорного Карабаха.

Напомним, МИД Армении и правозащитники 9 февраля потребовали от международного сообщества, в том числе и ЮНЕСКО, не допустить актов вандализма в связи с планами Азербайджана изменить идентичность религиозных, исторических и культурных памятников в Нагорном Карабахе. 16 февраля участники протестной акции в Ереване потребовали от ООН остановить уничтожение армянского культурного наследия на перешедших под контроль Азербайджана территориях Нагорного Карабаха и срочно направить туда представителей ЮНЕСКО.

В апреле карабахские историки призвали сохранить памятники в зоне конфликта

"Кавказский узел" также писал, что азербайджанская сторона ранее неоднократно указывала на разрушение объектов культурного наследия. Так, Баку обвинил армянскую сторону в осквернении и уничтожении мусульманских кладбищ и мечетей. В апреле 2021 года МИД Азербайджана заявил, что разрушено более 400 из около трех тысяч культурных памятников на территории Нагорного Карабаха.

Подробнее об обострении конфликта можно узнать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Также "Кавказский узел" опубликовал хронику боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

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