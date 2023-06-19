Армянские историки объяснили ценность разрушенного карабахского моста

19 июня 2023, 18:37

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Мост Аливор, разрушенный в подконтрольном Азербайджану Гадрутском районе, был одним из памятников культурного наследия, его можно отреставрировать по сохранившимся чертежам, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские историки.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня сайт Caucasus Heritage Watch опубликовал спутниковые снимки, на которых видно, что разрушен мост Аливор (Халивор), расположенный в Гадрутском районе, который перешел под контроль Азербайджана после войны 2020 года. Это был исторический мост, он находился под охраной как армянский памятник, заявил 18 июня Инфоштаб правительства Нагорного Карабаха.

20-метровый мост Аливор был построен в 1835 году. После войны 2020 года на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, уничтожены полностью или частично около 10 старинных армянских историко-архитектурных памятников, сообщили 18 июня "Кавказскому узлу" в Госслужбе по охране исторической среды Нагорного Карабаха.

В Нагорном Карабахе, с его многочисленными ущельями и реками, мосты имели культурное, экономическое и военное значение, а древние мосты считались самыми важными объектами, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» доктор исторических наук, заведующий кафедрой культурологии Ереванского госуниверситета, профессор Гамлет Петросян.

"Мосты также являлись проявлением армянского зодчества, мастерства и искусства. Как правило, каждый мост сопровождала надпись с датой строительства, кто и для чего строил. Мосты – важные составляющие армянской культуры, которые представляют культурный ландшафт экономической жизни, зодчества и самоидентичности", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Важность мостов как памятников истории, хоть и более скромных, сопоставима с церквями, добавил профессор. "У мостов идеальная конструкция. Уничтожения памятников архитектуры - преступление против человечности... А Азербайджан целенаправленно уничтожает культурное наследие армян", - подчеркнул он.

Мост Халивор являлся частью торгового пути из Ирана, через Гадрут и Варанду в Гандзак и Тифлис, рассказал историк. "На этом пути были десятки аналогичных мостов, которые периодически реставрировали, и что самое важное в случае этих мостов - так это архитектурное соединение арок моста, Распределяя равномерно тяжесть по опорам моста, [инженеры] получали максимальную прочность конструкций", - пояснил Гамлет Петросян.

По его мнению, мост Халивор возможно восстановить. "[Ныне покойный] историк Самвел Карапетян написал книгу «Мосты Арцаха» (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"), в котором приведены детальные измерения, в том числе моста Халивор. Есть не только фотографии, но и замеры, расположение каждого камня в отдельности", - сказал он.

Мост эксплуатировался вплоть до тех пор, как Азербайджан занял Гадрут, сообщила сотрудница Государственной службы охраны исторической среды Нагорного Карабаха, историк Гаяне Будагян.

"Это был один из шести мостов на реке Ишханагет. Четыре из них были в сохранности и использовались до осенней войны [2020 года]. Три из них располагались в той же местности, где и мост Халивор, два из них упоминаются в исторических источниках. Мост Халивор построен из местного камня, с арочной конструкцией и прямыми основаниями, с особой кладкой. Все это придавало прочность сооружению", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она также считает, что мост возможно восстановить. «Сложность восстановления заключается в масштабах повреждений. Судя по спутниковым снимкам, мост уничтожили до основания. Есть все расчеты моста, нужны будут лишь специалисты. И самое важное - деоккупация Гадрута и его сел", - подчеркнула Будагян.

Мост, построеннный в 1835 году, является историческим наследием, указала директор Службы охраны памятников Нагорного Карабаха, историк Армине Айрапетян. "В частности, есть четкая информация о строительстве. Согласно надписи, высеченной на камне, мост построил Арутюн в память о своих родителях. И как гласит надпись, чтобы каждый, кто пройдет по мосту, помолится и благословил его родителей. Важна также техника [строительства]. В XIX веке мастера смогли возвести арочные пролеты моста", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Айрапетян.

По данным сайта Monument Watch, семистрочная надпись, высеченная на камне, гласит: «В память мост сей Арутюн, сын Геворга, построил моим родителям, кто пройдет, господи помилуй да скажет, 1835». Мост однопролетный каменный арочный, длина пролета моста составляет 5,5 метров, ширина моста – 3 метра.

На занятых Азербайджаном территориях Нагорного Карабаха есть исторические памятники, с которых сняты замеры, и на основании этих сведений их можно будет восстановить, отметила Айрапетян.

"Самвел Карапетян осуществил замеры моста Халивор. Остается деоккупировать земли. С остальным справимся", - сказала директор Службы охраны памятников.

Напомним, обвинением в адрес Азербайджана в разрушении моста Аливор власти Нагорного Карабаха продолжили серию заявлений сторон карабахского конфликта об уничтожении культурных памятников.

15 октября 2022 года власти Нагорного Карабаха сообщили, что составлены скорректированные списки объектов культурного наследия и музейных экспонатов, которые остались после осенней войны на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.

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