Заявление Карабаха о мосте Аливор продолжило тренд обвинений в разрушениях памятников

19 июня 2023, 15:16

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Обвинением в адрес Азербайджана в разрушении исторического моста Аливор власти Нагорного Карабаха продолжили серию заявлений сторон карабахского конфликта об уничтожении культурных памятников. Азербайджанские активисты обвинили авторов сообщений о разрушении моста в предвзятости.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня сайт Caucasus Heritage Watch опубликовал спутниковые снимки, на которых видно, что разрушен мост Аливор (упоминается в СМИ также как Халивор), расположенный в Гадрутском районе, который перешел под контроль Азербайджана после войны 2020 года. Это был исторический мост, он находился под охраной как армянский памятник, заявил 18 июня Инфоштаб правительства Нагорного Карабаха.

20-метровый мост Аливор был построен в 1835 году. После войны 2020 года на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, уничтожены полностью или частично около 10 старинных армянских историко-архитектурных памятников, сообщили 18 июня "Кавказскому узлу" в Госслужбе по охране исторической среды Нагорного Карабаха.

Азербайджанские НПО обвинили Caucasus Heritage Watch в предвзятости

Неправительственные организации Азербайджана, работающие в сферах науки, истории и культуры, направили в Корнеллский университет, университета Пердью и фонд Форда протест в связи с отчетом "Caucasus Heritage Watch: 2-й специальный отчет", подготовленным при поддержке этих университетов и фонда.

Авторы обращения указали, что в отчете "умалчивается о преступлениях, совершенных против материального и культурного наследия Азербайджана за период 30-летней оккупации Карабаха Арменией". Они подчеркнули, что составители отчета "известны своими проармянскими позициями", в связи с чем "не вызывает удивления подготовка подобного искаженного отчета", сообщает сегодня 1news.az.

Заявители указали, что, если представители университетов и фонда захотят провести исследования в Карабахском регионе Азербайджана, то им может быть "оказана помощь в создании соответствующих условий", говорится в публикации.

О разрушениях культурных памятников заявляли все стороны карабахского конфликта

После прекращения боев в Нагорном Карабахе в 2020 году стороны конфликта неоднократно обвиняли друг друга в стремлении уничтожать культурное наследие.

В частности, 14 ноября 2020 года Армянская апостольская церковь (ААЦ) распространила скриншот видео, на котором видно с граффити на стенах собора Казанчецоц в Шуши (азербайджанское название - Шуша), и заявила об осквернении храма после взятия города азербайджанскими войсками. ААЦ назвала случившееся "открытым вандализмом и проявлением нетерпимости". Министерство культуры Армении также заявило о вандализме в отношении собора и призвала международные организации защитить памятники культуры в Нагорном Карабахе..

9 февраля 2022 года МИД Армении и правозащитники потребовали от международного сообщества, в том числе ЮНЕСКО, не допустить актов вандализма в связи с планами Азербайджана изменить идентичность религиозных, исторических и культурных памятников в Нагорном Карабахе.

15 октября 2022 года власти Нагорного Карабаха сообщили, что составлены скорректированные списки объектов культурного наследия и музейных экспонатов, которые остались после осенней войны на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.

Баку, в свою очередь, в апреле 2021 года заявил, что армянской стороной разрушены более 400 из около 3000 культурных памятников на территориях Нагорного Карабаха. По данным МИД Азербайджана, были уничтожены 22 музея и музейных филиала, в которых хранилось более 100 тысяч культурных артефактов. "Культурные образцы и древние рукописи монастыря Худавенг XIII века, расположенного в Кельбаджарском районе, а также ценные экспонаты, обнаруженные во время археологических раскопок возле крепости Шахбулаг в Агдамском районе, были контрабандным путем вывезены в Армению. В то же время раскопки велись в Азыхской пещере в селе Азых Ходжавендского района", - заявил МИД.

В ноябре 2020 года Азербайджан обвинил армянскую сторону в осквернении и уничтожении мусульманских кладбищ и мечетей. В частности, согласно заявлению властей Азербайджана, в Губадлинском районе была превращена в свинарник мечеть Мамар - памятник XVIII века. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев счел это оскорблением мусульман, поскольку свинья в исламе считается нечистым животным. Он призвал ЮНЕСКО, Исламскую организацию по вопросам образования, науки и культуры и Организацию Исламской конференции "принять меры и жестко осудить эти варварские действия".

16 ноября 2020 года, ученые, активисты и журналисты обратились к Владимиру Путину с просьбой защитить памятники культуры и истории в Нагорном Карабахе. Власти Азербайджана также призвали ЮНЕСКО взять под охрану исламские и христианские памятники культуры на этих территориях. ЮНЕСКО следует усилить работу в регионе, указал МИД России. Генпрокуратура Армении заявила, что собрала доказательства разрушения и осквернения церквей, памятников истории и культуры на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.

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