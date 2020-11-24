Азербайджан и Россия призвали ЮНЕСКО взять под защиту памятники в Нагорном Карабахе

24 ноября 2020, 12:13

Более половины исторических памятников на переданных Азербайджану территориях разрушены, сообщил врио министра культуры Азербайджана, призвав ЮНЕСКО взять под охрану исламские и христианские памятники культуры в Нагорном Карабахе. ЮНЕСКО следует усилить работу в регионе, указал МИД России. В самой организации заверили, что готовы направить в Нагорный Карабах специалистов для составления списка наиболее важных культурных объектов.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября ученые, активисты и журналисты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить памятники культуры и истории в Нагорном Карабахе. Охрану памятников необходимо поручить российским миротворцам, а затем создать в Нагорном Карабахе мониторинговую миссию с привлечением специалистов по культурному наследию ЮНЕСКО, считают авторы обращения.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. После этого стороны конфликта начали обмениваться обвинениями в вандализме и стремлении уничтожить следы пребывания армянского либо азербайджанского народа на спорной территории. В частности, власти Армении и Армянская апостольская церковь заявили о появлении граффити на стенах собора в Шуши после взятия города азербайджанскими войсками. Баку в свою очередь обвинил армянскую сторону в осквернении и уничтожении мусульманских кладбищ и мечетей.

Минкультуры Азербайджана отчиталось об изучении состояния исторических памятников в Карабахе

Во всех районах Нагорного Карабаха, которые перешли к Азербайджану, работают представители министерства культуры, которые изучают "состояние учреждений культуры, исторических памятников на освобожденных землях", рассказал первый замминистра культуры, врио министра Анар Керимов.

Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

"В ходе мониторинга было обнаружено 67 исторических памятников, 34 из которых были полностью разрушены... Среди этих памятников есть памятники государственного значения. К ним относятся мост Худаферин, Красный албанский храм в Ходжавендском районе, другой албанский храм в Гадруте, Девичья башня в Зангилане и восьмиугольная гробница в селе Мамедбейли этого района, Караван-сарай в селе Гаргабазар в Физули, относящиеся к XVIII веку мечети в некоторых районах. Эти памятники либо разрушены, либо превращены в хлев для домашних животных", - приводятся 23 ноября слова Керимова в публикации на русскоязычной версии сайта Минкультуры Азербайджана.

Анар Керимов подчеркнул, что международные организации, в том числе ЮНЕСКО, "регулярно информировались о вандализме". "Мы уже представили результаты проведенных первичных мониторингов в ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Альянс цивилизаций ООН. [...] В то же время обществу дается месседж о том, что Азербайджан защищает и восстанавливает христианское наследие. Это будет продолжаться, мы будем проводить ту же политику и в Карабахе. [...] Мы заявляли, что сохраним и восстановим все наши памятники, независимо от их происхождения, в том числе исламские и христианские памятники", - сказал министр.

После того как город Шуша перешел под контроль Азербайджана, министерство "выразило желание включить этот город в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО", добавил Анар Керимов. "Считаем, что Шуша этого достойна и соответствует всем критериям. Мы уже прошли начальный этап, и в 2001 году Шуша была внесена в отмеченный список ЮНЕСКО. Конечно, это непростой процесс. Тем не менее, мы полны решимости и верим, что сделаем это... Там много разрушенных памятников. Как известно, был разрушен мавзолей Моллы Панаха Вагифа. [...] Также разрушен дом Хуршидбану Натаван, приведен в непригодное состояние дом-музей Бюльбюля. Теперь наша задача - восстановить все эти памятники", - процитировала Керимова пресс-служба министерства.

Лавров призвал ЮНЕСКО усилить работу в Нагорном Карабахе

Российская сторона рассчитывает, что ЮНЕСКО будет проявлять больше активности для сохранения памятников в Нагорном Карабахе, объявил 21 ноября глава МИД России Сергей Лавров, посетивший Ереван. Кроме Лаврова, в российскую делегацию вошли вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, глава Минздрава Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщило в тот же день РИА "Новости".

По словам Сергея Лаврова, он разговаривал с руководством ЮНЕСКО о "необходимости для этой организации все-таки более инициативно предложить свои услуги в соответствии с имеющимися конвенциями в том, что касается сохранения культурного, цивилизационного, религиозного наследия в Нагорном Карабахе и вокруг него, что явилось бы очень важным вкладом в обеспечение межконфессионального, межэтнического примирения и согласия в этом древнем регионе мира".

"Рассчитываем, что ЮНЕСКО здесь будет проявлять больше активности, чем это происходило в ответ на многочисленные обращения касательно обеспечения сохранности культурных памятников в Сирии, где, прямо скажем, наши друзья из ЮНЕСКО не очень активно себя зарекомендовали", - процитировало Сергея Лаврова агентство.

ЮНЕСКО сообщила о начале консультаций с сопредседателями Минской группы

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле на встрече с представителями Армении и Азербайджана официально предложила техническую поддержку со стороны этой организации, представители которой могли бы "с согласия всех заинтересованных сторон осуществить предварительную миссию на местах в целях составления перечня наиболее значимых культурных объектов в качестве предварительного условия эффективной защиты наследия региона", сообщила 20 ноября пресс-служба организации.

"ЮНЕСКО будет сотрудничать со всеми заинтересованными партнерами в целях создания условий для такой миссии. Начались консультации высокого уровня с государствами-сопредседателями Минской группы", - говорится в сообщении на русскоязычной версии сайта ЮНЕСКО.

Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Россия, Франция и США. Ряд других стран, в том числе Азербайджан и Армения, относятся к постоянным членам группы, говорится в справке "Кавказского узла" "Минская группа ОБСЕ".

Одрэ Азуле напомнила о положениях Конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и двух протоколов к ней, участниками которых являются как Армения, так и Азербайджан. "Ущерб, наносимый культурным ценностям каждого народа, является ущербом для культурного наследия всего человечества", - процитировала организация "Конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта".

"Г-жа Азуле также напомнила о резолюции 2347 (2017) Совета Безопасности ООН, в которой подчеркивается, что "незаконное уничтожение культурного наследия, а также разграбление и незаконный вывоз культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, особенно террористическими группами, и попытки отрицать исторические корни и культурное разнообразие в этом контексте могут подпитывать и усугублять конфликты и препятствуют постконфликтному национальному примирению", - сообщила пресс-служба ЮНЕСКО.

Азербайджан назвал необъективным письмо французских актеров в поддержку Армении

Французская газета Le Figaro опубликовала открытое письмо более 120 деятелей культуры, которые в обращении к властям Франции встали на сторону Армении в карабахском конфликте. Авторы обращения подчеркнули, что Армения стала "жертвой двух авторитарных режимов" в Турции и Азербайджане, которые "разжигают межэтническую ненависть, чтобы укрепить свою абсолютную власть".

Письмо было опубликовано 20 ноября, его подписали, в частности, актеры Ален Делон, Клаудия Кардинале, Жан Рено, Фанни Ардан, Дэнни Бун, Жюльет Бинош, Пьер Ришар, Жан Дюжарден, режиссеры Коста Гаврас, Клод Леллуш и Мишель Азанавичюс, а также телевизионный деятель Стефан Берн и известный шеф-повар Ален Дюкас.

По версии авторов обращения, для властей Азербайджана и Турции "речь идет в первую очередь о захвате территории любыми средствами и безо всякого уважения к народу". "Будь то при помощи турецкого спецназа, дронов, посланных убивать мирных граждан, или наемников... Борьба была абсолютно неравной", - процитировало обращение издание "Росбалт".

Армяне, по словам авторов обращения, "хотели продолжать жить на своей земле, где в самом сердце неприступных гор, в долинах, возделываемых их горьким потом, жили их предки, строя дома, школы и великолепные монастыри", сообщило 20 ноября News.am.

В свою очередь Минкультуры Азербайджана упрекнуло авторов письма в необъективности. Обращение деятелей культуры к властям Франции "представлено мировому сообществу без соответствующих доказательств и фактов, без обоснования научными исследованиями", возразило Минкультуры Азербайджана. "Этот непрофессиональный подход бросает тень на имидж и беспристрастность этих людей. Доводим до внимания, что есть неопровержимые факты и доказательства того, что, несмотря на то, что Армения является государством-членом Гаагской конвенции 1954 года "О защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта" и Парижской конвенции 1970 года "О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности" ЮНЕСКО, Армения уничтожила и разграбила культурное наследие Азербайджана на оккупированных ею территориях", - процитировало 21 ноября заявление министерства азербайджанское издание Day.Az.

"Министерство приглашает известных деятелей культуры и науки Франции посетить освобожденные от оккупации территории, чтобы стать свидетелями последствий культурного геноцида против Азербайджана и увидеть нынешнее состояние наследия Азербайджана, подвергшегося разрушению и вандализму", - говорится в сообщении министерства.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".