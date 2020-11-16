Вандализм стал ключевой темой взаимных обвинений Армении и Азербайджана

16 ноября 2020, 12:15

Власти Азербайджана не отреагировали на заявления Армянской апостольской церкви и официального Еревана о граффити на стенах собора в Шуши, которые МИД Армении считает примером целенаправленного уничтожения армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе. В свою очередь, Баку обвиняет армянскую сторону в осквернении мусульманских кладбищ и мечетей.

Как писал "Кавказский узел", 14 ноября Армянская апостольская церковь (ААЦ) распространила скриншот видео, на котором видно с граффити на стенах собора Казанчецоц в Шуши (азербайджанское название - Шуша), и заявила об осквернении храма после взятия города азербайджанскими войсками. ААЦ назвала случившееся "открытым вандализмом и проявлением нетерпимости". Министерство культуры Армении также заявило о вандализме в отношении собора и призвала международные организации защитить памятники культуры в Нагорном Карабахе.

В октябре собор Казанчецоц (собор Св. Христа Всеспасителя) в Шуши подвергся обстрелам, при этом получили ранения местные жители и российские журналисты. Азербайджан отверг свою причастность к обстрелам. Несмотря на опасность новых обстрелов, храм оставался открытым для верующих. Взятие Шуши, о котором Азербайджан объявил 8 ноября, стало ключевым событием осенних боев, после этого Армения пошла на мирное соглашение. По условиям этого соглашения, вступившего в силу 10 ноября, город остается под контролем Азербайджана.

Граффити на стене собора Казанчецоц содержат названия азербайджанских городов и сел, откуда, видимо, были призваны сделавшие их военнослужащие, сообщил сегодня "Коммерсант".

МИД Армении заявил об "умышленном осквернении" собора Казанчецоц в Шуши, указав на это как на "особенно возмутительный" случай "нетерпимого и расистского отношения Азербайджана к армянскому народу и армянскому духовному, историко-культурному наследию". "В азербайджанских СМИ муссируются многочисленные видеозаписи и фотографии <...> осквернения и умышленного уничтожения хачкаров (традиционных каменных стел с изображением креста. - Прим. "Кавказского узла"), религиозных объектов, памятников", - говорится в публикации от 15 ноября на сайте ведомства. Эти действия направлены "на полное уничтожение любых следов армянского присутствия" в Нагорном Карабахе, заявил МИД Армении.

На сайте МИД Азербайджана по состоянию на 12.15 мск 16 ноября нет комментариев относительно осквернения собора в Шуши.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором солдат разбивает камнем хачкар и срывает подвешенный над ним колокол. Этот памятник установлен в военном городке Воротан Кашатагского района Нагорного Карабаха и посвящен памяти воинов, павших в годы первой Карабахской войны, указано в публикации "Sputnik-Армения" от 9 ноября.

Напомним, что в Карвачарском районе (в соответствии с административно-территориальным делением Азербайджана - Кельбаджарском), который также переходит под контроль Баку, армянские священнослужители решили демонтировать и вывезти хачкары из монастыря Дадиванк. При этом в районе монастыря разместились российские миротворцы.

Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Азербайджан заявил об осквернении мечетей и кладбищ в Нагорном Карабахе

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы заявил, что все армянские памятники культуры, находящиеся в Нагорном Карабахе, будут сохранены. "Могу на своем уровне гарантировать, что никакому памятнику истории, а тем более духовности, вреда нанесено не будет. Все исторические памятники, естественно, будут сохранены", — процитировал 12 ноября дипломата ТАСС.

Все церкви на "деоккупированных землях Азербайджана" будут отремонтированы наряду с мечетями, утверждается в публикации от 7 ноября на странице помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева в Twitter.

При этом Гаджиев заявил, что в Нагорном Карабахе, как выяснилось после установления азербайджанского контроля над рядом территорий, были осквернены мечети и мусульманские кладбища.

Так, в Губадлинском районе была превращена в свинарник мечеть Мамар - памятник XVIII века. Хикмет Гаджиев счел это оскорблением мусульман, поскольку свинья в исламе считается нечистым животным. Помощник президента Азербайджана призвал ЮНЕСКО, ИСЕСКО (Исламскую организацию по вопросам образования, науки и культуры) и Организацию Исламской конференции "принять меры и жестко осудить эти варварские действия". Публикация об этом, сделанная в Twitter Гаджиева 6 ноября, сопровождается фото свиньи в полуразрушенном здании.

Разместив 6 ноября фотографии разрушенного мусульманского кладбище, Гаджиев заявил, что "Армения попыталась стереть все следы Азербайджана на этих территориях".

11 ноября Национальная академия наук Азербайджана обнародовала данные по ущербу, нанесенному с 1990-х годов памятникам истории и культуры в зоне карабахского конфликта. По данным азербайджанских ученых, 63 из 67 мечетей оказались полностью разрушенными, повреждены сотни исторических и культурных памятников. Непосредственно в Шуше пострадали 215 исторических и культурных памятников. Все религиозные здания на перешедших под контроль Азербайджана территориях, включая христианские храмы, будут восстановлены, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Подробнее об обострении конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Кроме того, "Кавказский узел" собрал хронику боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"