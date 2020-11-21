Ученые попросили миротворцев сохранить памятники в Нагорном Карабахе

21 ноября 2020, 04:20

Памятники истории и культуры, которые останутся на перешедших под контроль Азербайджана территориях, нуждаются в защите, заявили авторы обращения к президенту России. Охрану памятников необходимо поручить российским миротворцам, а затем передать под защиту ЮНЕСКО, считают они.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. После этого армянское население Карвачарского района (азербайджанское название Карвачара – Кельбаджар) стало массово выезжать в Армению, сжигая свои дома. Они также выкапывают останки своих родственников из опасения, что могилы могут быть осквернены. 13 ноября в Карвачарский район вошли российские миротворцы, они продвинулись до территории монастыря Армянской апостольской церкви Дадиванк. Верующие стали съезжаться в монастырь Дадиванк. они высказали опасения, что больше не смогут посетить обитель. Настоятель и братия решили не покидать Дадиванк.

После заключения мирного соглашения стороны конфликта начали обмениваться обвинениями в вандализме и стремлении уничтожить следы пребывания армянского либо азербайджанского народа на спорной территории. В частности, власти Армении и Армянская апостольская церковь заявили о появлении граффити на стенах собора в Шуши после взятия города азербайджанскими войсками. Баку обвиняет армянскую сторону в осквернении и уничтожении мусульманских кладбищ и мечетей.

Ученые, активисты и журналисты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить памятники культуры и истории в Нагорном Карабахе. "На территориях, как подлежащих передаче азербайджанской стороне согласно трехстороннему заявлению, так и перешедших под ее контроль в результате военных действий, среди десятков памятников искусства расположены выдающиеся ансамбли античной и христианской армянской культуры, представляющие мировую ценность", - написали авторы обращения "Спасти карабахские памятники", опубликованного 16 ноября на сайте "Арзнадзор".

Они попросили миротворцев взять под защиту все памятники, расположенные на территориях, которые перейдут под контроль Азербайджана. "Считаем, что все объекты христианского культурного наследия, иные исторические и мемориальные объекты в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, остающиеся с внешней стороны от линии разграничения, нуждаются в защите миротворческого контингента России. И не только до, но и после передачи территорий. И особенно там, где прошли военные действия", - говорится в обращении.

Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Авторы документа также указали, что в Нагорном Карабахе необходимо создать мониторинговую миссию с привлечением специалистов по культурному наследию ЮНЕСКО.

Под обращением стоят фамилии 35 подписантов, по данным на 3.00 мск 21 ноября в комментариях его поддержали еще 226 человек.

Авторы обращения оценили угрозу карабахским памятникам

Идея создания обращения «появилась одновременно в нескольких головах, в том числе и в моей», рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заведующий отделом Института мировой культуры МГУ, византинист Алексей Лидов.

Основания опасаться за судьбу армянских памятников культуры на территориях, подконтрольных Азербайджану, есть, считает он. «Можно вспомнить судьбу огромного армянского кладбища в Джульфе, где все надгробия были превращены в щебень, резню армян в Шуши (азербайджанское название - Шуша) в 1920 году, сопровождавшуюся уничтожением церквей»? - отметил Лидов.

При погромах в ночь на 23 марта 1920 года была разрушена, разграблена и сожжена вся армянская часть Шуши, в груды пепла превратились семь тысяч благоустроенных домов, множество памятников истории и культуры, библиотеки и типографии, школы и магазины. Жертвами беспощадной резни стали более 20 тысяч шушинских армян. Если в 1914 году в Шуши проживало более 22 тысячи армян, то по данным 1921 года их насчитывалось в городе всего 300 человек.

Координатор «Архнадзора» Рустам Рахматуллин назвал письмо «инициативой группы ученых и активистов-градозащитников, направленной на защиту памятников культуры». Он подчеркнул, то опасность для памятников культуры особенно велика в районах, перешедших под контроль Азербайджана в результате боев, так как там «сохраняется инерция военных действий». «В тех районах, где боевых действий не было, вероятность подобных угроз ниже, но, к сожалению, исключить таких попыток нельзя» - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Целью обращения было напомнить о необходимости защиты этих памятников, в том числе и с помощью юридических гарантий, сказал корреспонденту "Кавказского узла" ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД России Николай Силаев.

"Угроза их разрушения существует. Есть прецеденты прямого разрушения за годы армяно-азербайджанского конфликта, есть попытки отрицания принадлежности тех или иных памятников армянской культуре, которые тоже сопровождаются их уродованием, есть разрушение памятников погибшим в время Великой Отечественной войны», - подчеркнул он.

Отдать под охрану миротворцев памятники выгодно всем сторонам соглашения о прекращении огня, считает Лидов. «В соглашении о прекращении огня об этом (охране памятников) вообще не упоминается. Значит, нужно специальное соглашение по этому поводу [...] до прибытия миссии ЮНЕСКО было бы эффективно отдать памятники под охрану российских миротворцев». - указал он.

Авторы обращения рассказали, что прямых откликов на него не поступало. При этом обращение получило хорошую огласку в российской и зарубежной прессе, указал Лидов. Есть информация о том, что "обращение было внимательно изучено в администрации Президента», сказал он.

Самое главное, что вопрос о сохранении памятников был поднят, считает Силаев. «Стало ясно, что это вопрос, вызывающий интерес не только в Армении или Азербайджане - речь идет о памятниках мирового культурного значения», - отметил он.

Конвенция ООН о статусе миротворцев, которой, в том числе, руководствуется и Россия, ничего не говорит об участии миротворцев в охране памятников, сказала корреспонденту "Кавказского узла" юрист Надежда Ермолаева. «Конвенция подчеркивает, то главная задача миротворцев - мероприятия по поддержанию мира», отметила она.

С другой стороны, международные конвенции по охране культурных ценностей возлагают ответственность за это на власти, контролирующие тот или иной регион, указала Ермолаева. "Предполагается специальный режим охраны памятников, помещение на них специальных знаков, предупреждающих о том, что речь идет о памятнике культуры, вести против которого какие-то военные действия нельзя. Исключение составляют случаи крайней необходимости в условиях войны, либо ситуация, когда другая сторона нарушает конвенцию об охране памятников, используя памятник в своих интересах", - сказала она. «Кроме того, статут Международного уголовного суда предусматривает ответственность за разрушение памятников культуры», - заключила Ермолаева.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".