Обломки БПЛА повредили маршрутку с пассажирами в Сочи

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В Сочи обломки беспилотника упали на проезжую часть, взрывной волной выбило стекла в маршрутке.

Как писал "Кавказский узел", в марте обломки беспилотников повредили многоэтажный дом и санаторий "Ставрополье" в Сочи.

В Хостинском районе Сочи обломки беспилотника упали на проезжую часть, сообщает 6 июня оперативный штаб Краснодарского края.

Взрывной волной были выбиты стекла в маршрутном автобусе, в котором находились 15 человек, пострадавших при этом нет.

Также жители Сочи сообщили об обнаружении обломков БПЛА в Сочи и Сириусе, на месте работают специальные службы.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.