Объявление мэрии Краснодара о штрафах за хранение бензина в гаражах вызвало иронию в соцсети

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Власти Краснодара объявили о штрафах до 20 тысяч рублей для физических лиц за хранение бензина и дизтоплива в гаражах во время особого противопожарного режима. Комментаторы в Telegram в ответ призвали власти запретить сразу и машины.

Как писал "Кавказский узел", утром 17 июля в Краснодаре АИ-95 был лишь на 40 АЗС, хоть один из видов топлива есть на 63 заправках, тремя днями ранее власти рапортовали о 70 открытых АЗС. Заправки, на которых стоимость литра составляет 189 рублей, при этом пустуют.

Власти предупредили о штрафах

С 7 июля 2026 года в Краснодаре действует особый противопожарный режим согласно постановлению администрации № 4384. «В этот период строго запрещено разводить костры, жечь мусор и использовать открытый огонь. Особое внимание — хранению ГСМ в гаражах! Запрещено хранить бензин, дизельное топливо и масла в гаражах, на стоянках и под навесами. Исключение — только гаражи на садовых участках, но и там нужно соблюдать вентиляцию и меры предосторожности», — сообщил сегодня Муниципальный центр управления Краснодара.

«Пары топлива тяжелее воздуха и скапливаются внизу при плохом проветривании. Одна искра от выключателя или инструмента — и возможен взрыв или мгновенное возгорание», — указано в сообщении.

Власти предупредили о штрафах. Ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ в условиях особого режима ужесточена: — граждане: до 20 000 ₽ (в обычное время — до 15 000 ₽); должностные лица: до 60 000 ₽; юрлица: до 800 000 ₽, говорится в Telegram-канале МЦУ.

Пользователи с иронией отреагировали на предупреждение

Это сообщение перепостил Telegram-канал «Типичный Краснодар», где оно собрало к 17.52 мск 150 комментариев. Пользователи с иронией отнеслись к предупреждению.

"Так, а давайте машины запретим? В них же тоже бензин есть, загорятся же ведь", — предложил Dmitry Saipulaev.

"А машину в гараже хранить можно? Ведь в ней бензин, он испаряется", — поинтересовался C G.

А когда людям есть будет нечего, в мэрии будут рассказывать, что есть — это тоже опасно?

"А когда людям есть будет нечего, в мэрии будут рассказывать, что есть — это тоже опасно?" - пишет пользователь, который использует в качестве ника знак точки.

"Цену поднимут, многие сами поставят в гараж", — отметил Mossad.

"Так не пойму: после установки машины в гараж бензин из бака сливать или не сливать? И относить обратно на АЗС?" — сыронизировал пользователь О. В. Д.

В городе работают 75 АЗС

На ряде АЗС Краснодара «по решению собственников» топливо продолжают наливать только в баки, сообщил сегодня Муниципальный центр управления. По данным на утро, в городе работали 75 АЗС.

В наличии: АИ-92 — на 59 АЗС, АИ-95 — на 54 АЗС, АИ-100 — на 14 АЗС, ДТ — на 65 АЗС.

Ещё 28 АЗС временно не отпускают топливо, а 11 объектов закрыты на ремонт/ребрендинг, проинформировали власти.

Напомним, топливный кризис в Краснодарском крае спровоцировал резкое повышение спроса на установку газобаллонного оборудования (ГБО). Стоимость этой услуги увеличилась почти вдвое, автосервисы записывают клиентов на несколько месяцев вперед. Вместе с ажиотажем выросли и цены на пропан.

Часть жителей Кубани заявила, что считает переход на газ единственным способом сократить расходы. Другая часть уверена, что нынешний кризис носит временный характер и не приведет к массовому переоборудованию автомобилей.