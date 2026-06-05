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23:18, 5 июня 2026

Жители Прохладного назвали критической ситуацию с вывозом мусора

Скопления мусора в городе Прохладный. Фото: Общественная служба новостей / https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/zhiteli-prohladnogo-v-kabardino-balkarii-pozhalovalis-chto-gorod-pogryaz-v-musore/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители города Прохладный в Кабардино-Балкарии заявили, что коммунальные службы фактически не справляются с обязанностями, а обращения в инстанции не дают результата.

Как писал "Кавказский узел", с 15 мая этого года в Кабардино-Балкарии действует новый региональный оператор по вывозу мусора "Экотехпром". Он заменил ранее действовавшую компанию "Экологистика", деятельность которой подвергалась критике местными жителями. Однако жители региона, ранее сообщавшие о проблемах с вывозом мусора, отметили, что принципиального улучшения ситуации после начала работы регионального оператора "Экотехпром" пока не произошло.

Жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на проблемы с вывозом мусора в разных городах и селах республики. В августе 2025 года более 7400 человек подписали петицию с требованием прекратить сотрудничество с ООО "Экологистика" в качестве регионального оператора по вывозу отходов, выбрать на конкурсной основе "нового надежного оператора, способного обеспечить своевременный и качественный вывоз мусора", а также создать независимый орган контроля за качеством работы мусорного оператора.

Новый региональный оператор по обращению с отходами в Кабардино-Балкарии не справляется с обязанностями, подтвердили жители Прохладного. Горожане опубликовали в социальных сетях фотографии, на которых запечатлены огромные скопления мусора.

Жалобу жителей Прохладного опубликовал в Instagram*-паблик chp.nalchik, насчитывающий более 508 тысяч подписчиков. Публикация к 20.30 мск набрала 747 отметок "нравится" и 130 комментариев.

Люди опасаются, что антисанитария может спровоцировать вспышку инфекционных заболеваний. По их данным, отходы копятся как минимум три месяца. Они требуют не только убрать мусорные завалы и навести порядок, но и произвести перерасчёт платы за услуги по вывозу коммунальных отходов. 

Представители местной администрации, как утверждают граждане, отвечают на обращения формальными отписками, не решая проблему по существу.  Аналогичная ситуация наблюдается и в других населенных пунктах республики, включая столицу республики Нальчик. Жители также напомнили, что ранее власти Кабардино-Балкарии отчитывались о приобретении бункеровозов для вывоза твердых бытовых отходов.

"Вся республика утопает в мусоре" - пользователи соцсетей

"Моему возмущению нет предела! Ходить по городу невозможно, стоит ужасная вонь от разлагающегося мусора, крысы повсюду и полная антисанитария! Когда все это прекратится и кто будет отвечать за этот беспредел? На протяжении нескольких месяцев один и тот же вопрос, на который власти так и не могут дать ответ!!!", - написала с возмущением пользователь p_tanya80.

"Почему народ не навалит этот мусор к дверям тех, кто отвечает за это? Почему эта страна не справляется даже с простыми задачами при том, что забирает на войну наших отцов, братьев и сыновей и пользуется их жизнями? Ради чего? Я это везде пишу. Все молчат. Это все, конечно, риторические вопросы. Скорее для размышления", - задается вопросами vremya_rassveta.

"Собраться всем вместе и идти за решением к депутатам", - предложила anzhela53172. "Похоже что "Экологистику" просто переименовали на "Экотехпром", не знаешь даже плакать или смеяться", - заметил sedam7431.

"Беспредел, куда руководство, администрация смотрит? скоро по городу будут гулять крысы", - пожаловалась karinagrigoryan15. "Да что происходит с нашей республикой в последнее время. Во всем фронтам полный бeспредел", - недоумевает insan1234512345.

"А вообще есть договор у кого нибудь с предыдущей организацией? И будет ли с новой? Почему вообще мы платим? Не вывозят - не платите. Подадут в суд массово - массово встречный иск предъявите, что нет договора, видимо поэтому они и не выполняют свою работу. А если он есть, то он не соблюдается и в одностороннем порядке они нарушают этот договор и вы вправе не платить, в крайнем случае, обязаны сделать перерасчет. Просто привыкли не бороться и на все соглашаться. А правительство видимо не насмотрелось на спецтехнику, ждет стабильной жары, чтобы развилась какая нибудь болезнь, а потом начнут скот отнимать, например. Давно пора в программу Малахова фотки отправить, нет ни одного смелого репортёра, чтобы по телевизору показать", - объяснила ситуацию ok.sunsh.03.

"Три месяца не вывозят мусор в Прохладном. Скоро придется менять название города на Мусорный", - сообщила zvaqinaa.

"Прохладный погряз в мусоре, куда ни глянь кучи мусора, колдобины и ямы. Что происходит, родной город превратился в помойку. Некогда зеленый и цветущий, сейчас просто загнивает. Власти, обратите внимание, это уже ЧС!", - призвала milao5563.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре 2025 года прокуратура внесла представление официальному оператору по обращению с отходами в Кабардино-Балкарии из-за стихийных свалок в селении Исламей. Проблема характерна и для других населенных пунктов республики, заявили пользователи соцсети. 

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Автор: Кавказский узел

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