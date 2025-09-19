Жители Кабардино-Балкарии пожаловались на проблемы с вывозом мусора

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура внесла представление официальному оператору по обращению с отходами в Кабардино-Балкарии из-за стихийных свалок в селении Исламей. Проблема характерна и для других населенных пунктов республики, заявили пользователи соцсети.

"Кавказский узел" также писал, что жители Кабардино-Балкарии не раз жаловались на несанкционированные свалки. В частности, в июне 2024 года жители возмутились, что реку Нальчик засоряют отходами, и раскритиковали чиновников за бездействие.

Прокуратура Баксанского района побывала с выездной проверкой в селении Исламей и потребовала ликвидации стихийных свалок. По информации ведомства, свалки в населенном пункте возникли по вине регионального оператора по обращению с отходами.

"Нарушение региональным оператором графика вывоза твердых коммунальных отходов привело к образованию стихийных свалок (...) Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района внесено представление руководителю ООО "Экологистика", - говорится в сообщении официального Telegram-канала прокуратуры Кабардино-Балкарии.

В ведомстве заверили, что "устранение нарушений контролируется". Ситуации со свалками в Исламее 18 сентября был посвящен репортаж "Вестей", на государственном телеканале ее назвали "критической".

"Местные жители вынуждены мириться с антисанитарной обстановкой и неприятным запахом. (...) Стихийные свалки появились здесь еще летом", - говорится в сюжете "Вести Кабардино-Балкария".

На кадрах из Исламея видно коров, пасущихся среди гор мусора, скопившихся неподалеку от жилых домов. В администрации села заявили, что обращались к мусорному оператору с требованием наладить работу, но "ситуация не изменилась, отходов меньше не стало - даже больше". После прокурорской проверки в селе появилась техника "Экологистики", но "пока мусор вывезли только с центральной улицы", следует из репортажа.

Компания "Экологистика", по состоянию на 23.45 мск сегодня, не прокомментировала претензии прокуратуры ни на своем официальном сайте, ни на странице в соцсети Instagram*. Последняя публикация оператора в соцсети датирована 9 августа, в ней сообщается об открытых вакансиях водителей мусоровоза и помощников водителей.

Подписчики Instagram*-паблика _07_kbr в комментариях к публикации о прокурорском представлении региональному оператору назвали проблему с вывозом отходов типичной для многих населенных пунктов Кабардино-Балкарии. "В Кашхатау три недели не вывозят мусор", - заявил комментатор azretmokaev.

"То же самое во многих селах в КБР. В Урухе вывезли две улицы, остальные остались. И куда жителям везти мусор (...) нужно куда-то выбросить, если месяцами не вывозят мусор. А оплата начисляется", - указал в комментариях пользователь t.z.t.z_ttt.

"Экологистика" никогда не скажет, что нарушила график, они ответят, что вывоз мусора осуществляется согласно графику, и при этом не забудут еще приписывать деньги", - написал пользователь 07naurzhan07.

"Везде такое положение! Все жалуются! Раз руководство "Экологистики" не справляется, нужно всех заменить другими кадрами! Зачем мучить все население?!" - возмутилась rometta55.

"Пока какая-то серьезная эпидемия не начнется из-за того, что вся республика утопает в мусоре, наши власти на это внимание не обратят, наверное", - посетовал lakamor16157.

