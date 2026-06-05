ЦИК назначил заседание об отмене регистрации блока Карапетяна

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Партия “Республика” последовала призыву Никола Пашиняна и подала в ЦИК заявление с требованием отстранить от участия в выборах блок Самвела Карапетяна “Сильная Армения”. Заявление будет рассмотрено ночью.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе дебатов 4 июня призвал других участников выборов обратиться в ЦИК для отмены регистрации "Сильной Армении", "Альянса Армения" и "Процветающей Армении". По словам Пашиняна, его партия "Гражданский договор" не подает такое обращение во избежание обвинений в "нейтрализации конкурентов".

Выборы в парламент Армении 7 июня фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе страны. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.

Партия “Республика” сегодня подала в ЦИК Армении заявление с требованием приостановить участие блока “Сильная Армения” в парламентских выборах. Лидер партии Арам Саргсян еще во время дебатов 4 июня заявил в эфире Общественного телевидения, что подаст такое заявление, отмечает Armenpress.

“Мы свое дело сделали. Мяч теперь на стороне государственной системы: последуете ли вы закону и обеспечите ли его соблюдение?”, - написала представитель “Республики” Ани Хачатрян на своей странице в Facebook*.

Центризбирком начнет рассматривать заявление партии “Республика” об отмене регистрации блока “Сильная Армения” сегодня в 22.00 (23.00 мск). Заседание комиссии будет открытым, передает со слов пресс-секретаря ЦИК Седы Гукасян Armenia Today.

Представитель “Сильной Армении” Марианна Каграманян, в свою очередь, заявила, что политическая сила Самвела Карапетяна “готова ко всем сценариям”.

“Чем сильнее становимся мы, тем больше усиливаются страхи маленькой группы. Мы готовы ко всем сценариям. Все это закончится через два дня”, - цитирует ее заявление “Новости-Армения”.

Прозападная партия “Республика”, которая участвует в парламентских выборах под номером 11, была союзником “Гражданского договора” с 2016 года. Партии совместно участвовали в парламентских выборах 2017 года в составе коалиции “Елк” (Выход), лидер “Республики” Арам Саргсян по итогам этих выборов стал депутатом парламента. В 1999-2000 годах Саргсян занимал пост премьер-министра Армении, а в 2003 году был кандидатом в президенты, указывает News.am.