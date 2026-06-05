×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:50, 5 июня 2026

ЦИК назначил заседание об отмене регистрации блока Карапетяна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Партия “Республика” последовала призыву Никола Пашиняна и подала в ЦИК заявление с требованием отстранить от участия в выборах блок Самвела Карапетяна “Сильная Армения”. Заявление будет рассмотрено ночью. 

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе дебатов 4 июня призвал других участников выборов обратиться в ЦИК для отмены регистрации "Сильной Армении", "Альянса Армения" и "Процветающей Армении". По словам Пашиняна, его партия "Гражданский договор" не подает такое обращение во избежание обвинений в "нейтрализации конкурентов". 

Выборы в парламент Армении 7 июня фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе страны. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи. 

Партия “Республика” сегодня подала в ЦИК Армении заявление с требованием приостановить участие блока “Сильная Армения” в парламентских выборах. Лидер партии Арам Саргсян еще во время дебатов 4 июня заявил в эфире Общественного телевидения, что подаст такое заявление, отмечает Armenpress. 

“Мы свое дело сделали. Мяч теперь на стороне государственной системы: последуете ли вы закону и обеспечите ли его соблюдение?”, - написала представитель “Республики” Ани Хачатрян на своей странице в Facebook*. 

Центризбирком начнет рассматривать заявление партии “Республика” об отмене регистрации блока “Сильная Армения” сегодня в 22.00 (23.00 мск). Заседание комиссии будет открытым, передает со слов пресс-секретаря ЦИК Седы Гукасян Armenia Today. 

Представитель “Сильной Армении” Марианна Каграманян, в свою очередь, заявила, что политическая сила Самвела Карапетяна “готова ко всем сценариям”. 

“Чем сильнее становимся мы, тем больше усиливаются страхи маленькой группы. Мы готовы ко всем сценариям. Все это закончится через два дня”, - цитирует ее заявление “Новости-Армения”.

Прозападная партия “Республика”, которая участвует в парламентских выборах под номером 11, была союзником “Гражданского договора” с 2016 года. Партии совместно участвовали в парламентских выборах 2017 года в составе коалиции “Елк” (Выход), лидер “Республики” Арам Саргсян по итогам этих выборов стал депутатом парламента. В 1999-2000 годах Саргсян занимал пост премьер-министра Армении, а в 2003 году был кандидатом в президенты, указывает News.am.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Значок на груди у женщины в виде Армении. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16:24, 5 июня 2026
Активисты оценили влияние диаспоры на итоги выборов в Армении
Обыск в редакции Armat Media. 5 июня 2026 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PPUhPfPjqZE&source_ve_path=OTY3MTQ&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.panorama.am%2F
14:24, 5 июня 2026
Редакция армянского СМИ Armat Media заявила о политическом подтексте обысков
Теплица с огурцами в Армении. Фото: сайт Премьер-министра Республики Армения.
12:51, 5 июня 2026
Ограничения со стороны России поставили под угрозу будущее фермеров в Армении
Никол Пашинян на дебатах. Стоп-кадр видео News.Am от 04.06.26,https://www.youtube.com/watch?v=AnIxpTBYDAE&t=3227s
08:59, 5 июня 2026
Пашинян в ходе дебатов призвал лишить регистрации партии-конкуренты
Избирательные урны. Скриншот фото https://www.armmuseum.ru/news-blog/2018/12/9/-?lang=en.
03:48, 5 июня 2026
Вопрос о явке избирателей добавил интриги парламентским выборам в Армении
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:51, 5 июня 2026
Пашинян Никол Владимирович
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
11:15, 4 июня 2026
Царукян Гагик Коляевич
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:33, 3 июня 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Рейтинги партий. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Предвыборные рейтинги партий Армении

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Последние записи в блогах
Фото
20:48, 31 мая 2026
Ветер с Апшерона
1
Демократичный Пашинян в мнениях азербайджанцев
Фото
08:30, 20 мая 2026
Ветер с Апшерона
Размышлизм на тему разблокирования самоблокады
Фото
20:10, 11 мая 2026
Ветер с Апшерона
10
Армения горит и бурлит как грязевой вулкан в Гарадаге
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Обмен пленными. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
05 июня 2026, 17:24
Депутат Саралиев рапортовал об обмене пленными с Украиной

Обыск в редакции Armat Media. 5 июня 2026 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PPUhPfPjqZE&source_ve_path=OTY3MTQ&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.panorama.am%2F
05 июня 2026, 14:24
Редакция армянского СМИ Armat Media заявила о политическом подтексте обысков

Алексей Серегин. Фото: https://t.me/rusnews/85833
05 июня 2026, 10:34
Журналист из Марий Эл задержан из-за комментария про Дудаева

Единый госэкзамен. Фото: пресс-служба Рособрнадзора
04 июня 2026, 22:58
Ученик из Кабардино-Балкарии добился восстановления результатов ЕГЭ

Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Показать больше