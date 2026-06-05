×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:59, 5 июня 2026

Пашинян в ходе дебатов призвал лишить регистрации партии-конкуренты

Никол Пашинян на дебатах. Стоп-кадр видео News.Am от 04.06.26,https://www.youtube.com/watch?v=AnIxpTBYDAE&t=3227s

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился с высказанным в ходе дебатов тезисом о том, что к выборам нельзя допускать политические силы, применяющие внешний политический нарратив и призвал других участников выборов обратиться в ЦИК для отмены регистрации «Сильной Армении», «Альянса Армения» и «Процветающей Армении».

Как писал "Кавказский узел", высокая активность избирателей в день голосования на парламентских выборах в Армении может существенно повлиять на их результаты, при этом в высокой явке заинтересована не правящая партия, а оппозиция. Попытка Москвы поддержать пророссийские силы также способна дать неожиданные результаты. 

Выборы в парламент Армении 7 июня фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе страны. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи. 

Премьер-министр, кандидат в премьеры от партии «Гражданский договор» Никол Пашинян в ходе предвыборных дебатов призвал поднять в ЦИК вопрос о прекращении регистрации  партий-участников выборов.

Пашинян отреагировал на заявления главы партии «Республика» Арама Саргсяна и лидера Меритократической партии Армении Гургена Симоняна о необходимости недопущения участия в выборах политических сил, по словам Саргсяна, применяющих «внешний политический нарратив». Отметив, что вопрос отмены регистрации той или иной партии решает Центризбирком, Пашинян поинтересовался, почему они не обратились в ЦИК для отмены регистрации «Сильной Армении» Самвела Карапетяна, блока «Армения» Роберта Кочаряна и «Процветающей Армении», возглавляемой Гагиком Царукяном, пишет Armenia Today.

«Мы не будем этого делать, так как нас обвинят в том, что мы испугались проиграть выборы и захотели нейтрализовать конкурентов», — приводит слова Пашиняна News.Am.

.Премьер призвал Симоняна и Саргсяна «в срочном порядке» обратиться в ЦИК по вопросу отмены регистрации двух из этих политических сил. "Призываю политические силы, участвующие в выборах, в срочном порядке завтра обратиться в Центральную избирательную комиссию, чтобы лишить регистрации партии «Сильная Армения», «Процветающая Армения» и блок «Армения»", - призвал Пашинян.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Избирательные урны. Скриншот фото https://www.armmuseum.ru/news-blog/2018/12/9/-?lang=en.
03:48, 5 июня 2026
Вопрос о явке избирателей добавил интриги парламентским выборам в Армении
00:51, 5 июня 2026
США и Армения создают совместное предприятие для развития TRIPP
22:03, 4 июня 2026
Архиепископ Галстанян переведен под домашний арест
21:05, 4 июня 2026
Члены УИК в Армении приняли участие в агитации правящей партии
Аэропорт Звартноц в Ереване. Фото: traveltoarmenia.am
20:52, 4 июня 2026
Прибывающие для голосования в Армению столкнулись с требованием пройти военные сборы
Персоналии
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
11:15, 4 июня 2026
Царукян Гагик Коляевич
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:33, 3 июня 2026
Карапетян Самвел
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
11:14, 1 июня 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Выборы в Армении. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Волна фейков накрыла инфопространство Армении

Последние записи в блогах
Фото
20:48, 31 мая 2026
Ветер с Апшерона
1
Демократичный Пашинян в мнениях азербайджанцев
Фото
08:30, 20 мая 2026
Ветер с Апшерона
Размышлизм на тему разблокирования самоблокады
Фото
20:10, 11 мая 2026
Ветер с Апшерона
10
Армения горит и бурлит как грязевой вулкан в Гарадаге
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Единый госэкзамен. Фото: пресс-служба Рособрнадзора
04 июня 2026, 22:58
Ученик из Кабардино-Балкарии добился восстановления результатов ЕГЭ

Сотрудники полиции. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
04 июня 2026, 19:06
По делу о подкупе избирателей в Армении задержаны 25 человек

Обыски в офисе АРФ "Дашнакцутюн" в Гюмри. Скриншот видео https://news.day.az/world/1839292.html
04 июня 2026, 16:34
Антикоррупционный комитет Армении заявил о подготовке масштабного подкупа избирателей

Зарема Мусаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
04 июня 2026, 13:35
Собрана почти половина суммы на поддержку Заремы Мусаевой

Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Показать больше