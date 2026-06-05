Пашинян в ходе дебатов призвал лишить регистрации партии-конкуренты

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился с высказанным в ходе дебатов тезисом о том, что к выборам нельзя допускать политические силы, применяющие внешний политический нарратив и призвал других участников выборов обратиться в ЦИК для отмены регистрации «Сильной Армении», «Альянса Армения» и «Процветающей Армении».

Как писал "Кавказский узел", высокая активность избирателей в день голосования на парламентских выборах в Армении может существенно повлиять на их результаты, при этом в высокой явке заинтересована не правящая партия, а оппозиция. Попытка Москвы поддержать пророссийские силы также способна дать неожиданные результаты.

Выборы в парламент Армении 7 июня фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе страны. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.

Премьер-министр, кандидат в премьеры от партии «Гражданский договор» Никол Пашинян в ходе предвыборных дебатов призвал поднять в ЦИК вопрос о прекращении регистрации партий-участников выборов.



Пашинян отреагировал на заявления главы партии «Республика» Арама Саргсяна и лидера Меритократической партии Армении Гургена Симоняна о необходимости недопущения участия в выборах политических сил, по словам Саргсяна, применяющих «внешний политический нарратив». Отметив, что вопрос отмены регистрации той или иной партии решает Центризбирком, Пашинян поинтересовался, почему они не обратились в ЦИК для отмены регистрации «Сильной Армении» Самвела Карапетяна, блока «Армения» Роберта Кочаряна и «Процветающей Армении», возглавляемой Гагиком Царукяном, пишет Armenia Today.

«Мы не будем этого делать, так как нас обвинят в том, что мы испугались проиграть выборы и захотели нейтрализовать конкурентов», — приводит слова Пашиняна News.Am.

.Премьер призвал Симоняна и Саргсяна «в срочном порядке» обратиться в ЦИК по вопросу отмены регистрации двух из этих политических сил. "Призываю политические силы, участвующие в выборах, в срочном порядке завтра обратиться в Центральную избирательную комиссию, чтобы лишить регистрации партии «Сильная Армения», «Процветающая Армения» и блок «Армения»", - призвал Пашинян.