Вопрос о явке избирателей добавил интриги парламентским выборам в Армении

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Высокая активность избирателей в день голосования на парламентских выборах в Армении может существенно повлиять на их результаты, при этом в высокой явке заинтересована не правящая партия, а оппозиция. Попытка Москвы поддержать пророссийские силы также способна дать неожиданные результаты.

Как писал "Кавказский узел", действия Москвы перед парламентскими выборами в Армении показывают электорату "Гражданского договора", что политика Никола Пашиняна может привести к изоляции от стратегического союзника, что ведет к оттоку сторонников партии. В то же время давление может способствовать сплочению общества и, напротив, росту рейтинга Никола Пашиняна, указали политологи.

Выборы в парламент Армении 7 июня фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе страны. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.

Результаты предвыборных социологических опросов, проведенных в Армении в мае, демонстрируют лидерство правящей партии “Гражданский договор”, однако уровень поддержки политической силы Никола Пашиняна в разных исследованиях существенно отличается. Эти данные “Кавказскому узлу” прокомментировали социолог Армен Хачикян, политологи Александр Искандарян и Микаэл Золян, а также специалист по постсоветскому пространству Нарек Сукиасян.

Высокая явка избирателей на участки в день голосования выгодна в первую очередь оппозиции, а не “Гражданскому договору”, считает социолог Армен Хачикян.

“Низкая явка выгодна действующей власти. Логика такова: при низкой явке голосует твердое ядро электората, функционально или идеологически связанное с властью, что гарантирует им победу. Следовательно, из этого вытекает, что высокая явка выгодна именно оппозиции, так как она включает в себя не ангажированную и непредсказуемую массу избирателей, способную разрушить расчеты власти”, - сказал он “Кавказскому узлу”.

Опрос Breavis, проведенный 5-11 мая с участием 1551 респондента показывает, что “Гражданский договор” сохраняет комфортный отрыв, а ни одна оппозиционная партия не набирает более 12%. Согласно этому опросу, Никол Пашинян может получить почти 65% голосов определившихся избирателей. В то же время опрос Gallup International Association, проведенный 19–21 мая, демонстрирует иную картину: “Гражданский договор” поддерживают около 29% респондентов, “Сильную Армению” - 14,9%, блок “Армения” - 12,1%.

Отличающиеся результаты опросов Breavis и Gallup он объясняет техническими различиями методологий. “Такие расхождения могут быть обусловлены не только методами, но и психологическими факторами. Например фактор внешнего давления и страха, что предполагает возможность того, что респонденты скрывают свои реальные предпочтения. Несоответствие результатов связано также с тем, что опросы проводятся в разное время, когда политическая ситуация в стране меняется”, - указал он.

Явка на предстоящих парламентских выборах в Армении станет ключевым фактором влияния на итоговые результаты, уверен политолог Александр Искандарян. “Если явка будет низкой, это сыграет на руку власти, потому что электорат “Гражданского договоры” уже мобилизован и с высокой вероятностью придет на участки, - тогда как недовольные властью избиратели, особенно молодые и более образованные жители Еревана, могут остаться дома, не видя для себя приемлемой альтернативы. Именно поэтому при низкой явке у властей появляется немаленький шанс на благоприятный для них результат”, - сказал он “Кавказскому узлу”.

По его словам, высокая явка может изменить общую картину выборов. “Высокая явка, напротив, нужна оппозиции - только она может дать ей шанс изменить расклад сил. Если на выборы удастся привлечь дополнительные 20–30% тех, кто обычно не голосует, ситуация может заметно измениться”, - отметил он.

Чем выше будет явка на выборах, тем больше голосов смогут получить оппозиционные политические силы, считает политтехнолог Виген Акопян. “Социологические данные показывают, что партия власти пройдет в парламент, но 50+1 процента не наберет (...) Если явка, как показывают опросы, действительно составит около 60% и выше, у действующей власти, на мой взгляд, не останется никаких шансов на переизбрание”, - цитировало его слова 2 июня издание Verelq.am.

По мнению политолога Микаэла Золяна, Gallup International в Армении не пользуется доверием, поскольку не имеет отношения к настоящему Gallup. “Если выбирать между этими опросами, я бы больше доверял опросу Breavis. Насколько я понимаю, Gallup International в Армении - это не совсем тот самый классический Gallup. В любом случае, даже согласно их данным, у “Гражданского договора” сохраняется преимущество. Что касается Gallup, то их опрос, в принципе, отражает стратегию пророссийских сил: идти на выборы отдельными списками, чтобы затем сформировать коалицию в парламенте”, - сказал он “Кавказскому узлу”.

Золян отмечает, что с социологией в Армении есть серьезные проблемы. “На прошлых выборах опросы давали абсолютно разные цифры в зависимости от того, с кем ассоциировалась социологическая компания, с оппозицией или с властью. Сейчас ситуация стала чуть более сбалансированной, но мы все еще видим множество противоречивых исследований, которые либо явно ангажированы, либо имеют значительные методологические различия. Социологические прогнозы в Армении все еще находятся в зачаточном состоянии, поэтому ко всем опросам стоит относиться со скептицизмом. Лично я стараюсь ориентироваться на данные International Republican Institute [.....] как на продукт уважаемой международной организации, но абсолютной уверенности нет ни в одном исследовании”, - указал он.

Опросы могут не показать объективную реальность и по той причине, что респонденты часто скрывают свою симпатии к той или иной силе, отметил эксперт.

“В Армении сложилась довольно специфическая ситуация. В авторитарных странах люди обычно боятся признаться в поддержке оппозиции, у нас же в какой-то мере наблюдается обратный эффект: из-за жесткой критики Пашиняна после потери Карабаха многие могут скрывать свою поддержку власти. Но это работает и в обратную сторону. Поэтому я не думаю, что логика “страха перед властью” здесь применима однозначно: есть люди, которые голосуют за Пашиняна, но скрывают это, и есть те, кто скрывает оппозиционные взгляды. Что касается того, между кем будут выбирать неопределившиеся: опыт показывает, что в конечном итоге их голоса распределяются между всеми партиями примерно в той же пропорции, что и среди уже определившихся, если не происходит ничего экстраординарного. К тому же многие из тех, кто сейчас называют себя неопределившимися, скорее всего, просто не придут на выборы: как показывают предыдущие кампании, люди часто говорят, что пойдут голосовать, но в день выборов до участков не доходят”, - отметил он.

Диктат Москвы может сыграть на руку Пашиняну

Политолог не исключает, что попытки Кремля помочь пророссийским силам могут обернуться дополнительной поддержкой Пашиняну. “Может ли давление Москвы на Пашиняна вызвать мобилизацию неопределившихся? Это чистая спекуляция, но мне кажется, что некоторые избиратели, даже критически настроенные к Пашиняну, из чувства протеста против внешнего диктата могут пойти и проголосовать за него. Впрочем, я бы не преувеличивал значимость этих событий именно для неопределившихся”, - заключил Микаэл Золян.

Угрозы и жесткая риторика, звучащие в последнее время со стороны России, имеют цель повлиять на волеизъявление армянских избирателей, но результат этого давления может быть разным, считает специалист по постсоветскому пространству Нарек Сукиасян.

“Цель России - создать более удобное поле для пророссийски настроенных сил или ослабить позиции правящей силы, сделав их более расчетливыми в отношении интересов Москвы. Но давление Москвы может стать медвежьей услугой пророссийским силам. Недовольство Россией в армянском обществе в основном носит не партийный, а общенациональный характер, и внешнее давление не повышает привлекательность России”, - сказал он «Кавказскому узлу».

По его мнению, попытки вмешательства России в политические процессы за рубежом не всегда приносят желаемый для Москвы результат. “У России нет профессионального инструментария для воздействия на общественное мнение Армении. Российские проекты в ряде стран, как Венгрия и Молдова, показывают, что даже при активном вмешательстве желаемые кандидаты часто проигрывают. Основным инструментом российского влияния является насаждение страха, однако это не конвертируется в голоса избирателей. Поведение неопределившихся избирателей обусловлено не привлекательностью оппозиционных сил, а отсутствием положительной альтернативы со стороны России”, - подчеркнул он.