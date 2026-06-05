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17:24, 5 июня 2026

Депутат Саралиев рапортовал об обмене пленными с Украиной

Обмен пленными. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Еще 185 российских комбатантов вернулись из украинского плена, взамен Украине переданы 185 ее военнослужащих, заявил депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев.  

Как писал "Кавказский узел", 15 мая состоялся первый этап большого обмена пленными с Украиной. В Россию вернулись 205 военнопленных, сообщил депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев.

Рамзан Кадыров на следующий день после февральского обмена отчитался, что 20 из возвращенных - уроженцы Чечни. Журналисты выяснили, что среди возвращенных чеченских бойцов есть осужденный за сексуальное насилие над детьми и бывший чиновник. Российская сторона при обсуждении обменов пленными в первую очередь требует возвращать "кадыровцев из "Ахмата", отметил по итогам обмена 5 февраля украинский проект "Хочу жить" в своем Telegram-канале.

Депутат Госдумы от Чечни, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев отчитался об очередном обмене военнопленными между Россией и Украиной. 

В ходе сегодняшнего обмена в Россию из украинского плена вернулись 185 военнослужащих, а 185 пленных украинцев были возвращены Украине, сообщил Шамсаил Саралиев в своем Telegram-канале. 

Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова, сообщает Министерство обороны.

Отмечается, что после оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в военных медицинских учреждениях.

"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", - говорится в сообщении.

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Автор: Кавказский узел

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