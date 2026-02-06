×

00:52, 6 февраля 2026

20 уроженцев Чечни возвращены в Россию в рамках обмена пленными

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из 157 пленных военнослужащих, возвращенных России Украиной, 20 являются уроженцами Чечни, отчитался Рамзан Кадыров. Среди них есть осужденный за сексуальное насилие над детьми и бывший чиновник, выяснили журналисты. 

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев рапортовал о первом в этом году обмене пленными с Украиной. В рамках этого обмена в Россию были возвращены 157 военных и трое гражданских лиц. 

20 из 157 российских военных, возвращенных из украинского плена в ходе обмена 5 февраля, являются уроженцами Чечни, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. 

“Вопросом их возвращения команда Кадырова занималась давно. Недавно отвечая на вопросы журналистов в Москве, я уже анонсировал, что в скором времени состоится очередной этап освобождения российских бойцов. Тогда тема обмена пленных обсуждалась и с (...) президентом Объединенных Арабских Эмиратов - Шейхом Мухаммедом бен Зайедом Аль Нахайаном. Мы благодарны ему за участие в решении важных вопросов”, - написал он вечером 5 февраля в своем Telegram-канале. 

Российская сторона при обсуждении обменов пленными в первую очередь требует возвращать “кадыровцев из “Ахмата””, отметил по итогам обмена 5 февраля украинский проект “Хочу жить” в своем Telegram-канале. В свою очередь проект “Хочу найти”, посвященный поиску пленных и пропавших без вести военных, опубликовал имена 16 освобожденных чеченцев. Среди них есть Магомед Бизукаев и Роман Бибулатов - по данным украинской стороны, представители Чечни еще летом 2024 года требовали их немедленного возвращения, угрожая в ином случае прекратить все дальнейшие обмены.

Роман Бибулатов в 2010 году был осужден за сексуальное насилие над троими детьми - 12-летней и восьмилетней девочками, а также восьмилетним мальчиком. О предъявленном Бибулатову обвинении в августе 2009 года информировало управление СКР по Тверской области. В 2022 году Бибулатов, отбывший этот срок, был осужден на управление автомобилем в состоянии опьянения; освободившись в 2023 году он, по собственным словам, “снова попался” на пьяном вождении, после чего отправился в зону военных действий, сообщил расследовательский журналистский проект

Также в списке возвращенных уроженцев Чечни есть бывший глава селения Валерик в Ачхой-Мартановском районе республики Магомед Зарахматов. По данным чеченского оппозиционного движения, в прошлом Зарахматов был близок к Кадырову и был связан с отъемом земельных участков у жителей села.

Автор: "Кавказский узел"

