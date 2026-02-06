20 уроженцев Чечни возвращены в Россию в рамках обмена пленными

Из 157 пленных военнослужащих, возвращенных России Украиной, 20 являются уроженцами Чечни, отчитался Рамзан Кадыров. Среди них есть осужденный за сексуальное насилие над детьми и бывший чиновник, выяснили журналисты.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев рапортовал о первом в этом году обмене пленными с Украиной. В рамках этого обмена в Россию были возвращены 157 военных и трое гражданских лиц.

20 из 157 российских военных, возвращенных из украинского плена в ходе обмена 5 февраля, являются уроженцами Чечни, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

“Вопросом их возвращения команда Кадырова занималась давно. Недавно отвечая на вопросы журналистов в Москве, я уже анонсировал, что в скором времени состоится очередной этап освобождения российских бойцов. Тогда тема обмена пленных обсуждалась и с (...) президентом Объединенных Арабских Эмиратов - Шейхом Мухаммедом бен Зайедом Аль Нахайаном. Мы благодарны ему за участие в решении важных вопросов”, - написал он вечером 5 февраля в своем Telegram-канале.

Российская сторона при обсуждении обменов пленными в первую очередь требует возвращать “кадыровцев из “Ахмата””, отметил по итогам обмена 5 февраля украинский проект “Хочу жить” в своем Telegram-канале. В свою очередь проект “Хочу найти”, посвященный поиску пленных и пропавших без вести военных, опубликовал имена 16 освобожденных чеченцев. Среди них есть Магомед Бизукаев и Роман Бибулатов - по данным украинской стороны, представители Чечни еще летом 2024 года требовали их немедленного возвращения, угрожая в ином случае прекратить все дальнейшие обмены.

Роман Бибулатов в 2010 году был осужден за сексуальное насилие над троими детьми - 12-летней и восьмилетней девочками, а также восьмилетним мальчиком. О предъявленном Бибулатову обвинении в августе 2009 года информировало управление СКР по Тверской области. В 2022 году Бибулатов, отбывший этот срок, был осужден на управление автомобилем в состоянии опьянения; освободившись в 2023 году он, по собственным словам, “снова попался” на пьяном вождении, после чего отправился в зону военных действий, сообщил расследовательский журналистский проект 1 .

Также в списке возвращенных уроженцев Чечни есть бывший глава селения Валерик в Ачхой-Мартановском районе республики Магомед Зарахматов. По данным чеченского оппозиционного движения, в прошлом Зарахматов был близок к Кадырову и был связан с отъемом земельных участков у жителей села.