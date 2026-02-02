×

Кавказский узел

21:53, 2 февраля 2026

Спикер парламента Армении прокомментировал дело Айшат Баймурадовой

Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спикер парламента Армении Ален Симонян выразил готовность помочь правозащитникам с урегулированием юридических формальностей в организации похорон убитой в Ереване уроженки Чечни Айшат Баймурадовой. Он также заверил, что правоохранительные органы Армении разыскивают убийц девушки. 

Как писал "Кавказский узел", петиция с призывом выдать тело Айшат Баймурадовой была опубликована 23 января на платформе Change.org правозащитной организацией "Кризисная группа СК SOS"*. Правозащитники указали, что партнер девушки, живущий в Ереване, добивается права похоронить Айшат, но по закону распоряжаться телом может только ближайший родственник. При этом представители МВД Армении настаивают на выдаче тела Баймурадовой формальным родственникам во избежание претензий с их стороны в будущем. 

Авторы петиции призвали власти Армении выдать тело убитой ее друзьям для похорон, поскольку родственники девушки не выразили  желания похоронить ее на родине.

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян, осведомленный о деле Айшат Баймурадовой, выразил готовность помочь правозащитникам забрать тело убитой уроженки Чечни из морга для похорон. В разговоре с журналистами он пообещал “сделать все возможное” для урегулирования формальной стороны вопроса, сообщила сегодня Кризисная группа SK SOS*. 

“Я готов им посодействовать. Пусть они свяжутся, пусть свяжутся с моим аппаратом. Это очень легко, просто свяжитесь со мной, я сделаю все возможное”, - заявил Ален Симонян в эфире одного из телеканалов . Политик добавил, что видел журналистское расследование об Айшат, и что правоохранительные органы Армении продолжают розыск убийц Баймурадовой. 

Петиция с призывом выдать тело Баймурадовой ее друзьям и правозащитникам для захоронения по состоянию на 21.40 мск сегодня набрала 125 тысяч подписей. В течение последних шести часов ее подписали пять человек, следует из данных платформы Change.org. 

23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова была найдена мертвой 19 октября 2025 года в съемной квартире в Ереване. Она сбежала в Армению от домашнего насилия, но при этом публично критиковала кадыровскую власть. Окончательных результатов экспертизы тела  Баймурадовой правозащитники не получили. В Россию был направлен запрос по поводу ее захоронения, но желающих забрать тело Баймурадовой на родину за три месяца не нашлось.

Баймурадова сообщала правозащитникам, что бежала "от побоев". По словам девушки, ей пришлось покинуть дом из-за насилия со стороны мужа, а в дом родителей она не могла вернуться, потому что боялась столкнуться с насилием со стороны отца. После отъезда из России она приехала в Армению.

Родственники Айшат Баймурадовой живут в Гудермесском районе, и многие из них, как и бывший муж убитой, имеют отношение к силовым структурам, написал 30 января в своем комментарии читатель "Кавказского узла" с ником nerissa. "Одной из причин убийства, как полагают некоторые наблюдатели, могло послужить то, что девушка не только вела "неправильный" с точки зрения ее родных образ жизни, но еще и [...] осмелилась угрожать отцу преданием огласке каких-то фактов его [поведения] и открыто критиковала чеченские власти. Таким образом, помимо всего прочего ее убийство можно расценивать еще и как демонстрацию лояльности ее близких руководству республики", - указал читатель.

Около дома, где нашли тело Баймурадовой, были замечены Карина Иминова, с которой Айшат встречалась перед смертью, и 30-летний уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров. По данным правозащитников, Карина Иминова лгала знакомым о своем прошлом и целенаправленно знакомилась с уехавшими из Чечни людьми, при этом сама она не является уроженкой Чечни, но бывала в этой республике. Иминова и Байсаров выехали из Армении в Россию сразу после убийства Баймурадовой.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

