Главная   /   Лента новостей
16:58, 26 января 2026

Правозащитники призвали власти Армении передать тело Айшат Баймурадовой ее друзьям

Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Друзья убитой в Ереване чеченки Айшат Баймурадовой готовы организовать ей достойные похороны, заявили правозащитники, призвав власти Армении выдать им тело девушки. Они опубликовали петицию с просьбой отдать останки Баймурадовой людям, желающим ее похоронить. 

Как писал "Кавказский узел", 23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова 19 октября была найдена мертвой в съемной квартире в Ереване. Она сбежала в Армению от домашнего насилия, но при этом публично критиковала кадыровскую власть. Окончательных результатов экспертизы тела  Баймурадовой правозащитники не получили. В Россию был направлен запрос по поводу ее захоронения, но желающих забрать тело Баймурадовой на родину за три месяца не нашлось.  Партнер девушки, живущий в Ереване, добивается права похоронить Айшат, но власти отказываются выдавать ему тело убитой, так как по закону распоряжаться телом может только ближайший родственник. 

Около дома, где нашли тело Баймурадовой, были замечены Карина Иминова, которая вызвала Айшат на встречу, и 30-летний уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров. Официально причина смерти Айшат не названа, но источник, близкий к следствию, предположил, что она была отравлена. Баймурадова, найденная мертвой в Ереване, умирала долго и мучительно, а убийцы дожидались, пока она умрет, рассказал 8 декабря директор Кризисной группы СК SOS* Давид Истеев. Петиция к властям Армении с требованием расследовать убийство уроженки Чечни Айшат Баймурадовой к 29 декабря набрала 1421 подпись, но результаты расследования так и не обнародованы. По состоянию на 16.50 мск сегодня петицию подписали 1447 человек. 

Новая петиция по делу Айшат Баймурадовой, вторая по счету, опубликована сегодня на платформе Change.Org. Ее авторы обращаются к властям Армении с просьбой выдать тело убитой уроженки Чечни для похорон ее друзьям.

“В отличие от России, в Армении подобные петиции могут на что-то повлиять - чем больше людей их подписывают, тем выше внимание к делу”, - говорится в публикации Кризисной группы SK SOS*. 

Правозащитники напомнили, что тело Айшат хранится в морге уже больше трех месяцев. “Родственники девушки не выразили  желания похоронить ее на родине, поэтому сейчас крайне важно обеспечить передачу ее останков близким друзьям в Армении для достойного погребения. Эта мера необходима для уважения ее достоинства и соблюдения международных стандартов в области прав человека”, - говорится в тексте петиции

Авторы обращения призвали армянских чиновников не только выдать тело Айшат ее близким в кратчайшие сроки, но и “способствовать наиболее прозрачным процедурам расследования и информирования по делу”.

Друзья Баймурадовой намерены похоронить ее в Армении, следует из текста. По состоянию на 16.55 мск сегодня петицию подписали 22 человека.

Не забирая из морга тела убитых уроженок Чечни, родственники демонстрируют свое пренебрежение к ним, указали ранее правозащитники из группы "Марем". Они отметили, что аналогичным образом поступили родственники убитой в Ницце Ларисы Арсанукаевой, - они не забирали тело женщины больше двух месяцев, Арсанукаеву похоронили на родине только в начале января. 

Поведение родственников Айшат назвал показательным и читатель “Кавказского узла” с ником judie. “То, что родственники не забрали тело девушки из морга, говорит о многом. Это и косвенное доказательство их причастности к произошедшему, и фактический отказ от члена своей семьи. У чеченцев не принято оставлять своих умерших в моргах, и даже умерших за пределами региона, в том числе и в странах Европы и Скандинавии уроженцев Чечни, как правило, привозят хоронить на родину. Невзирая на то, что в последних случаях это стоит достаточно больших денег”, - говорится в комментарии от 9 декабря.

Автор: "Кавказский узел"

