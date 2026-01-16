×

10:56, 16 января 2026

Друг Баймурадовой добивается выдачи тела для захоронения

Айшат Баймурадова. Фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1423177205833939&set=a.487075876110748&id=100044250194747 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спустя три месяца после смерти тело уроженки Чечни Айшат Баймурадовой остается в морге, власти Армении не выдают его другу девушки. Он рассказал, что опознавал Айшат буквально по цвету маникюра, потому что больше "опознавать было нечего".

Как писал "Кавказский узел", 23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова 19 октября была найдена мертвой в съемной квартире в Ереване. Она сбежала в Армению от домашнего насилия, но при этом публично критиковала кадыровскую власть. Около дома, где нашли тело Баймурадовой, были замечены Карина Иминова, которая вызвала Айшат на встречу, и 30-летний уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров. Официально причина смерти Айшат не названа, но источник, близкий к следствию, предположил, что она была отравлена. Баймурадова, найденная мертвой в Ереване, умирала долго и мучительно, а убийцы дожидались, пока она умрет, рассказал 8 декабря директор Кризисной группы СК SOS* Давид Истеев. Следственные действия с телом убитой в Ереване уроженки Чечни Айшат Баймурадовой завершены, но окончательных результатов экспертизы правозащитники не получили. В Россию направлен запрос по поводу ее захоронения, но желающие забрать тело Баймурадовой на родину пока не нашлись. 

Прошло три месяца с убийства Айшат Баймурадовой. Ее до сих пор не похоронили, тело находится в морге. Армения отказывается выдавать тело партнеру девушки,сообщила сегодня Кризисная группа СK SOS*.

Партнер Айшат Никита (имя изменено по причинам безопасности) первым обратился в полицию, когда девушка пропала 15 октября 2025 года. Он же опознавал ее тело. Он рассказал, что тело было в таком состоянии, что опознавать пришлось буквально по цвету ногтей и сережкам. "Я уже опознавал, грубо говоря, по цвету ногтей, по маникюру. Потому что больше там опознавать было нечего. Ну и по сережке", - приводятся его слова в публикации.

Они были соседями по съемной квартире около полутора месяцев, а их отношения начались лишь за две недели до убийства девушки.

Сейчас Никита пытается добиться права похоронить Айшат. Но по законам Армении распоряжаться телом может только ближайший родственник, говорится в сообщении.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше