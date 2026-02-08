×

23:09, 8 февраля 2026

Петиция с требованием похоронить Баймурадову в Армении набрала почти 200 подписей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

195 верифицированных подписей оставлено под петицией выдать тело убитой в Ереване чеченки Айшат Баймурадовой для захоронения ее друзьям.

Как писал "Кавказский узел", представители МВД Армении настаивают на выдаче тела убитой в Ереване уроженки Чечни Айшат Баймурадовой формальным родственникам во избежание претензий с их стороны в будущем. При этом спикер парламента Армении Ален Симонян выразил готовность помочь правозащитникам с урегулированием юридических формальностей в организации похорон. К 7 февраля петиция правозащитников с призывом выдать тело убитой в Ереване чеченки Айшат Баймурадовой для похорон ее друзьями набрала почти 190 подписей. 

Петиция с призывом выдать тело Айшат Баймурадовой была опубликована 23 января на платформе Change.org правозащитной организацией "Кризисная группа СК SOS"*. Правозащитники указали, что партнер девушки, живущий в Ереване, добивается права похоронить Айшат, но по закону распоряжаться телом может только ближайший родственник. Авторы петиции призвали власти Армении выдать тело убитой ее друзьям для похорон, поскольку родственники девушки не выразили желания похоронить ее на родине.

По состоянию на 23.09 мск сегодня, петиция правозащитников с призывом передать тело Баймурадовой ее друзьям для погребения набрала 195 верифицированных подписей на сайте Change.org.

Согласно нормам ислама, умершего мусульманина/мусульманки, следует похоронить либо в тот же, либо на следующий день после смерти. Чеченцы, обычно, строго следуют этому правилу. Исключение бывает только в том случае, если труп необходимо доставить домой откуда-то издалека, например, из другого региона или из-за границы. Тогда это может занять несколько дней, а то и недель,  если родственники не могут по тем или иным причинам забрать тело и предать его земле, то это берут на себя либо знакомые, либо однотейповцы, и даже  совершенно посторонние люди,  пишет читатель "Кавказского узла" с ником maribеl.huеl.

"При живых родственниках, односельчанах и однотейповцах труп убитой девушки несколько месяцев находится в морге, и никому, получается, до этого нет никакого дела. Такое безразличие просто не укладывается в голове. Поэтому лучший выход из ситуации - отдать тело Баймурадовой друзьям, готовым предать ее останки земле. Ну а семья пусть всю оставшуюся жизнь живет с этим", - указал он. 

23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова была найдена мертвой 19 октября 2025 года в съемной квартире в Ереване. Она сбежала в Армению от домашнего насилия, но при этом публично критиковала кадыровскую власть.

"Кавказский узел" также писал, что Следственный комитет Армении 3 февраля официально подтвердил данные правозащитников о подозреваемых в убийстве Айшат. Ведомство впервые официально назвало имена фигурантов дела, отметив, что Россия запрос о помощи следствию проигнорировала. Также в СК отметили, что информация о подозреваемых направлена в Интерпол. 

Около дома, где нашли тело Баймурадовой, были замечены Карина Иминова, которая вызвала Айшат на встречу, и 30-летний уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров. Баймурадова, найденная мертвой в Ереване, умирала долго и мучительно, а убийцы дожидались, пока она умрет, рассказал 8 декабря директор "Кризисной группы СК SOS"* Давид Истеев. По данным правозащитников, Карина Иминова лгала знакомым о своем прошлом и целенаправленно знакомилась с уехавшими из Чечни людьми, при этом сама она не является уроженкой Чечни, но бывала в этой республике. Иминова и Байсаров выехали из Армении в Россию сразу после убийства Баймурадовой.

Автор: "Кавказский узел"

