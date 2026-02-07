×

Главная   /   Лента новостей
23:44, 7 февраля 2026

Пользователи соцсети поддержали призыв к властям Армении выдать тело Баймурадовой для захоронения

Пикет памяти Айшат Баймурадовой в Ереване. Армения, 4 ноября 2025 год. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Почти 190 человек оставили подписи под требованием передать тело уроженки Чечни Айшат Баймурадовой ее друзьям для захоронения в Армении. Пользователи соцсетей поддержали это требование.

Как писал "Кавказский узел", представители МВД Армении настаивают на выдаче тела убитой в Ереване уроженки Чечни Айшат Баймурадовой формальным родственникам во избежание претензий с их стороны в будущем. При этом спикер парламента Армении Ален Симонян выразил готовность помочь правозащитникам с урегулированием юридических формальностей в организации похорон. К 6 февраля петиция правозащитников с призывом выдать тело убитой в Ереване чеченки Айшат Баймурадовой для похорон ее друзьями набрала свыше 180 подписей. 

Петиция с призывом выдать тело Айшат Баймурадовой была опубликована 23 января на платформе Change.org правозащитной организацией "Кризисная группа СК SOS"*. Правозащитники указали, что партнер девушки, живущий в Ереване, добивается права похоронить Айшат, но по закону распоряжаться телом может только ближайший родственник. Авторы петиции призвали власти Армении выдать тело убитой ее друзьям для похорон, поскольку родственники девушки не выразили желания похоронить ее на родине.

По состоянию на 23.45 мск сегодня, петиция правозащитников с призывом передать тело Баймурадовой ее друзьям для погребения набрала 189 верифицированных подписей на сайте Change.org.

180 человек, поддержавших петицию о выдаче тела Баймурадовой ее друзьям за две недели, -  не так уж и много, прокомментировал читатель "Кавказского узла" theodore. "Видимо, далеко не все знают про этот случай, или им это неинтересно", -  считает он.

Какие у них могут быть претензии, если они несколько месяцев не желают забрать и похоронить члена своей семьи по-человечески?

Его удивила позиция властей Армении.

"Самая большая странность заключается в том, что армянские власти упорно желают отдать тело только родственникам убитой, якобы, чтобы у них в будущем не возникло претензий. Какие у них могут быть претензии, если они несколько месяцев не желают забрать и похоронить члена своей семьи по-человечески? <...> Что мешает сегодня семье Баймурадовой забрать ее труп и похоронить хотя бы там, на месте? Ничего. Они просто мстят ей за ее поступок. Как же, люди при больших чинах, да еще родственник самого главы, а она выставила их в таком негативном свете", - констатировал комментатор. 

23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова была найдена мертвой 19 октября 2025 года в съемной квартире в Ереване. Она сбежала в Армению от домашнего насилия, но при этом публично критиковала кадыровскую власть

Последняя публикация о расследовании смерти Айшат в Instagram**-паблике правозащитной группы "Марем", на который подписаны 192 тысячи человек, набрала к 23.45 мск 16 комментариев

"Почему Армяне не похоронят её? Там же тоже есть мусульманское кладбище", - поинтересовался пользователь _eliii_d.

"Удручает, что тело не придают земле так долго... пусть бы уже успокоилось и её многострадальное тело, и душа", - прокомментировал пользователь llk_l3_3l_ll.

"Кавказский узел" также писал, что Следственный комитет Армении 3 февраля официально подтвердил данные правозащитников о подозреваемых в убийстве Айшат. Ведомство впервые официально назвало имена фигурантов дела, отметив, что Россия запрос о помощи следствию проигнорировала. Также в СК отметили, что информация о подозреваемых направлена в Интерпол. 

Около дома, где нашли тело Баймурадовой, были замечены Карина Иминова, которая вызвала Айшат на встречу, и 30-летний уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров. Баймурадова, найденная мертвой в Ереване, умирала долго и мучительно, а убийцы дожидались, пока она умрет, рассказал 8 декабря директор "Кризисной группы СК SOS"* Давид Истеев. По данным правозащитников, Карина Иминова лгала знакомым о своем прошлом и целенаправленно знакомилась с уехавшими из Чечни людьми, при этом сама она не является уроженкой Чечни, но бывала в этой республике. Иминова и Байсаров выехали из Армении в Россию сразу после убийства Баймурадовой.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

