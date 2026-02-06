×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:26, 6 февраля 2026

Более 180 человек поддержали призыв правозащитников выдать тело Баймурадовой ее друзьям

Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Петицию правозащитников с призывом выдать тело убитой в Ереване чеченки Айшат Баймурадовой для похорон ее друзьями набрала свыше 180 подписей. 

Как писал "Кавказский узел", представители МВД Армении настаивают на выдаче тела убитой в Ереване уроженки Чечни Айшат Баймурадовой формальным родственникам во избежание претензий с их стороны в будущем. При этом спикер парламента Армении Ален Симонян выразил готовность помочь правозащитникам с урегулированием юридических формальностей в организации похорон. 

Петиция с призывом выдать тело Айшат Баймурадовой была опубликована 23 января на платформе Change.org правозащитной организацией "Кризисная группа СК SOS"*. Правозащитники указали, что партнер девушки, живущий в Ереване, добивается права похоронить Айшат, но по закону распоряжаться телом может только ближайший родственник. Авторы петиции призвали власти Армении выдать тело убитой ее друзьям для похорон, поскольку родственники девушки не выразили желания похоронить ее на родине.

По состоянию на 20.05 мск сегодня петиция правозащитников с призывом передать тело Баймурадовой ее друзьям для погребения набрала 182 верифицированные подписи на сайте Change.org. Организаторы кампании опубликовали сообщение о готовности Алена Симоняна содействовать правозащитникам, но не информировали о новых реакциях на петицию со стороны властей Армении. 

“Вопрос уже давно можно было бы решить на низовом уровне, но ситуацию довели до того, что пришлось вмешаться председателю парламента страны. Просто абсурд какой-то”, - заметил 3 февраля читатель “Кавказского узла” с ником melodie_buckridge. При этом он выразил надежду, что “вмешательство спикера армянского парламента наконец-то поможет разрешить вопрос”.

“Держать труп убитой, явно по указке и содействии близких беглянки, полагая, что они заберут тело, чтобы по-человечески его похоронить, просто наивно. Это примерно как ждать, что убийца приедет в морг за телом своей жертвы. Да, у чеченцев принято хоронить своих умерших на чужбине родственников у себя дома. Но здесь не тот случай. Во-первых, семья убитой находится пусть и в дальних, но родственных отношениях с Кадыровым. Во-вторых, практически все близкие Баймурадовой, включая экс-супруга и его брата, состояли или состоят в кадыровских силовых структурах. В-третьих, девушка пошла не только против своей семьи, но и против властей Чечни, позволяя себе открыто критиковать руководство республики, и, похоже, не собиралась останавливаться. Поэтому с ней и расправились, наняв наемных убийц. Нежелание родственников забрать и похоронить ее, в соответствии с чеченскими традициями и по нормам ислама, это не только отказ семьи от нее, но и демонстрация личной преданности Кадырову. Так принято в их среде”, - констатировал комментатор. 

Пользователи обменялись мнениями о том, что к Айшат Баймурадовой могут применить правовые нормы, использующиеся для погребения невостребованных тел умерших. “Видимо в Армении нет ограничения на востребование тела родственниками, чтобы под предлогом отсутствия родственников выдать друзьям. Вот по этому поводу и выступил законодатель. Это, видимо, пробел в нормах”, - предположил Игорь С

“Тело Баймурадовой востребовали. Но, по мнению армянской стороны, сделали это не те, кому они хотели его передать. То есть, не родственники, а какие-то друзья. А они все ждут реакции от родственников, которые, по большому счету, и виновны в ее смерти, хотя уже понятно, что это ожидание бесполезное”, - заметил читатель с ником karrie

“Если и был пробел в каких-то законодательных актах, то теперь  у армянской стороны есть возможность его устранить, создав прецедент”, - считает juliet.

"Кавказский узел" также писал, что Следственный комитет Армении 3 февраля официально подтвердил данные правозащитников о подозреваемых в убийстве Айшат. Ведомство впервые официально назвало имена фигурантов дела, отметив, что Россия запрос о помощи следствию проигнорировала. Также в СК отметили, что информация о подозреваемых направлена в Интерпол. 

Около дома, где нашли тело Баймурадовой, были замечены Карина Иминова, которая вызвала Айшат на встречу, и 30-летний уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров. Баймурадова, найденная мертвой в Ереване, умирала долго и мучительно, а убийцы дожидались, пока она умрет, рассказал 8 декабря директор "Кризисной группы СК SOS"* Давид Истеев. По данным правозащитников, Карина Иминова лгала знакомым о своем прошлом и целенаправленно знакомилась с уехавшими из Чечни людьми, при этом сама она не является уроженкой Чечни, но бывала в этой республике. Иминова и Байсаров выехали из Армении в Россию сразу после убийства Баймурадовой.

Читатель “Кавказского узла” jeff.okon обратил внимание, что Сайд-Хамзата Байсарова назвали племянником миллиардера Руслана Байсарова, который дружит с Рамзаном Кадыровым. 

“Это на средства Байсарова в Иум-Калинском районе Чечни возведен горнолыжный курорт “Ведучи”, а также Дворец торжеств “София”, где, как правило, справляют свадьбы и организуют крупные мероприятия люди из окружения чеченского главы (...) Объявление Байсарова и Иминовой в розыск Интерпола может осложнить им жизнь, в том плане, что выезжать за границу не получится. Впрочем, в Чечне им без проблем могут выправить документы на другие имена”, - написал он. 

Читатель с ником susan также предположил, что Иминова и Байсаров будут обеспечены новыми документами. “Проблема решается просто - новые документы на другое имя. Это достаточно просто при наличии связей и денег”, - указал комментатор. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
17:40, 6 февраля 2026
Назначена дата выборов в парламент Армении
08:37, 6 февраля 2026
Боец из Дагестана убит на Украине
07:39, 6 февраля 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за длительное отсутствие в части
06:40, 6 февраля 2026
Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор за попытку покушения на военных
05:41, 6 февраля 2026
Чиновник из Геленджика признан виновным в злоупотреблении полномочиями
04:42, 6 февраля 2026
Военный из Калмыкии убит в зоне СВО
Все события дня
Новости
Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:26, 3 февраля 2026
Следком Армении официально подтвердил данные подозреваемых в убийстве Баймурадовой
Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
21:53, 2 февраля 2026
Спикер парламента Армении прокомментировал дело Айшат Баймурадовой
Айшат Баймурадова. Фото: https://daptar.ru/2025/10/21/zhertva-domashnego-nasiliya-iz-chechni-naidena-mertvoi-v-erevane-chto-izvestno-o-nei/
08:31, 31 января 2026
Число подписей под призывом похоронить Баймурадову превысило 100
Пикет памяти Айшат Баймурадовой в Ереване. Армения, 4 ноября 2025 год. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
02:50, 29 января 2026
Власти Армении настаивают на передаче тела Баймурадовой родственникам
Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:12, 28 января 2026
Пользователи Facebook* поспорили об ответственности за похороны Баймурадовой
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Приговор. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о приговорах бывшим лидерам Нагорного Карабаха

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Последние записи в блогах
Фото
14:23, 29 января 2026
Ветер с Апшерона
5
Мнения турок и азербайджанцев расходятся
Фото
10:28, 22 января 2026
Ветер с Апшерона
«Бесплатный» Совет Мира лучше, чем платный ООН
Фото
10:33, 17 января 2026
Ветер с Апшерона
Реакция азербайджанцев на освобождение Вагифа
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Эльнур Гасанов. Фото: https://www.amerikaninsesi.org/a/6949909.html
06 февраля 2026, 15:36
Азербайджанскому оппозиционеру Гасанову ужесточено наказание

Школьница и похититель. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06 февраля 2026, 13:36
Комментаторы призвали власти Абхазии наказать похитителя школьницы

Юрий Напсо. Фото: https://www.youtube.com/watch?v=_AhGZKoCzUo
06 февраля 2026, 11:36
Следствие прекратило дело против Напсо об изнасиловании

Забастовка сотрудников "Руставского азота". Февраль 2026 г. Фото: https://1tv.ge/ https://www.zabastcom.org/events/10176
06 февраля 2026, 09:35
Бастующие сотрудники "Руставского азота" достигли соглашения с администрацией

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше