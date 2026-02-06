Более 180 человек поддержали призыв правозащитников выдать тело Баймурадовой ее друзьям

Петицию правозащитников с призывом выдать тело убитой в Ереване чеченки Айшат Баймурадовой для похорон ее друзьями набрала свыше 180 подписей.

Как писал "Кавказский узел", представители МВД Армении настаивают на выдаче тела убитой в Ереване уроженки Чечни Айшат Баймурадовой формальным родственникам во избежание претензий с их стороны в будущем. При этом спикер парламента Армении Ален Симонян выразил готовность помочь правозащитникам с урегулированием юридических формальностей в организации похорон.

Петиция с призывом выдать тело Айшат Баймурадовой была опубликована 23 января на платформе Change.org правозащитной организацией "Кризисная группа СК SOS"*. Правозащитники указали, что партнер девушки, живущий в Ереване, добивается права похоронить Айшат, но по закону распоряжаться телом может только ближайший родственник. Авторы петиции призвали власти Армении выдать тело убитой ее друзьям для похорон, поскольку родственники девушки не выразили желания похоронить ее на родине.

По состоянию на 20.05 мск сегодня петиция правозащитников с призывом передать тело Баймурадовой ее друзьям для погребения набрала 182 верифицированные подписи на сайте Change.org. Организаторы кампании опубликовали сообщение о готовности Алена Симоняна содействовать правозащитникам, но не информировали о новых реакциях на петицию со стороны властей Армении.

“Вопрос уже давно можно было бы решить на низовом уровне, но ситуацию довели до того, что пришлось вмешаться председателю парламента страны. Просто абсурд какой-то”, - заметил 3 февраля читатель “Кавказского узла” с ником melodie_buckridge. При этом он выразил надежду, что “вмешательство спикера армянского парламента наконец-то поможет разрешить вопрос”.

“Держать труп убитой, явно по указке и содействии близких беглянки, полагая, что они заберут тело, чтобы по-человечески его похоронить, просто наивно. Это примерно как ждать, что убийца приедет в морг за телом своей жертвы. Да, у чеченцев принято хоронить своих умерших на чужбине родственников у себя дома. Но здесь не тот случай. Во-первых, семья убитой находится пусть и в дальних, но родственных отношениях с Кадыровым. Во-вторых, практически все близкие Баймурадовой, включая экс-супруга и его брата, состояли или состоят в кадыровских силовых структурах. В-третьих, девушка пошла не только против своей семьи, но и против властей Чечни, позволяя себе открыто критиковать руководство республики, и, похоже, не собиралась останавливаться. Поэтому с ней и расправились, наняв наемных убийц. Нежелание родственников забрать и похоронить ее, в соответствии с чеченскими традициями и по нормам ислама, это не только отказ семьи от нее, но и демонстрация личной преданности Кадырову. Так принято в их среде”, - констатировал комментатор.

Пользователи обменялись мнениями о том, что к Айшат Баймурадовой могут применить правовые нормы, использующиеся для погребения невостребованных тел умерших. “Видимо в Армении нет ограничения на востребование тела родственниками, чтобы под предлогом отсутствия родственников выдать друзьям. Вот по этому поводу и выступил законодатель. Это, видимо, пробел в нормах”, - предположил Игорь С.

“Тело Баймурадовой востребовали. Но, по мнению армянской стороны, сделали это не те, кому они хотели его передать. То есть, не родственники, а какие-то друзья. А они все ждут реакции от родственников, которые, по большому счету, и виновны в ее смерти, хотя уже понятно, что это ожидание бесполезное”, - заметил читатель с ником karrie.

“Если и был пробел в каких-то законодательных актах, то теперь у армянской стороны есть возможность его устранить, создав прецедент”, - считает juliet.

"Кавказский узел" также писал, что Следственный комитет Армении 3 февраля официально подтвердил данные правозащитников о подозреваемых в убийстве Айшат. Ведомство впервые официально назвало имена фигурантов дела, отметив, что Россия запрос о помощи следствию проигнорировала. Также в СК отметили, что информация о подозреваемых направлена в Интерпол.

Около дома, где нашли тело Баймурадовой, были замечены Карина Иминова, которая вызвала Айшат на встречу, и 30-летний уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров. Баймурадова, найденная мертвой в Ереване, умирала долго и мучительно, а убийцы дожидались, пока она умрет, рассказал 8 декабря директор "Кризисной группы СК SOS"* Давид Истеев. По данным правозащитников, Карина Иминова лгала знакомым о своем прошлом и целенаправленно знакомилась с уехавшими из Чечни людьми, при этом сама она не является уроженкой Чечни, но бывала в этой республике. Иминова и Байсаров выехали из Армении в Россию сразу после убийства Баймурадовой.

Читатель “Кавказского узла” jeff.okon обратил внимание, что Сайд-Хамзата Байсарова назвали племянником миллиардера Руслана Байсарова, который дружит с Рамзаном Кадыровым.

“Это на средства Байсарова в Иум-Калинском районе Чечни возведен горнолыжный курорт “Ведучи”, а также Дворец торжеств “София”, где, как правило, справляют свадьбы и организуют крупные мероприятия люди из окружения чеченского главы (...) Объявление Байсарова и Иминовой в розыск Интерпола может осложнить им жизнь, в том плане, что выезжать за границу не получится. Впрочем, в Чечне им без проблем могут выправить документы на другие имена”, - написал он.

Читатель с ником susan также предположил, что Иминова и Байсаров будут обеспечены новыми документами. “Проблема решается просто - новые документы на другое имя. Это достаточно просто при наличии связей и денег”, - указал комментатор.

