02:50, 29 января 2026

Власти Армении настаивают на передаче тела Баймурадовой родственникам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правоохранительные органы Армении, расследующие убийство уроженки Чечни Айшат Баймурадовой в Ереване, продолжают попытки связаться с ее родными. Они настаивают на выдаче тела формальным родственникам во избежание претензий с их стороны в будущем. 

Как писал "Кавказский узел", 23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова 19 октября была найдена мертвой в съемной квартире в Ереване. Она сбежала в Армению от домашнего насилия, но при этом публично критиковала кадыровскую власть. Окончательных результатов экспертизы тела  Баймурадовой правозащитники не получили. В Россию был направлен запрос по поводу ее захоронения, но желающих забрать тело Баймурадовой на родину за три месяца не нашлось. Партнер девушки, живущий в Ереване, добивается права похоронить Айшат, но власти отказываются выдавать ему тело убитой, так как по закону распоряжаться телом может только ближайший родственник. 26 января правозащитники обратились с петицией к властям Армении, призвав их выдать тело Айшат ее друзьям. Пользователи Facebook* поспорили об ответственности за похороны Баймурадовой; некоторые из них заметили, что родственники вправе игнорировать запросы, если девушка отказалась от них. 

Около дома, где нашли тело Баймурадовой, были замечены Карина Иминова, которая вызвала Айшат на встречу, и 30-летний уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров. Официально причина смерти Айшат не названа, но источник, близкий к следствию, предположил, что она была отравлена. Баймурадова, найденная мертвой в Ереване, умирала долго и мучительно, а убийцы дожидались, пока она умрет, рассказал 8 декабря директор Кризисной группы СК SOS* Давид Истеев. 

Армения продолжает направлять официальные запросы в Россию, чтобы найти родственников Баймурадовой и передать им ее тело, но ответа все еще не получено, сообщила юрист Ереванского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи «Ванадзор» Ани Чатинян  корреспонденту «Кавказского узла». «На данный момент тело Айшат Баймурадовой находится в морге, его никто не забрал», - сказала Чатинян.

Несмотря на желание друзей Баймурадовой похоронить ее в Армении, окончательное решение о том, кому именно будет передано тело, до сих пор не принято. По словам Чатинян, закон «не устанавливает жестких сроков содержания тела, однако армянская сторона осознает всю меру ответственности». «Если тело будет передано не родственникам, то в будущем это может повлечь за собой претензии со стороны семьи», - отметила юрист. Она добавила, что «в любом случае решение необходимо принять, поскольку вопрос носит правовой характер».

Чатинян также сообщила, что расследование дела продолжается, и что два человека по-прежнему находятся в розыске по подозрению в убийстве. Правозащитники продолжают настаивать на всестороннем и детальном расследовании произошедшего, подчеркнула она. Хотя Давид Истеев ранее заявлял о возможном наличии у следствия по делу Баймурадовой неких «директив сверху», она не располагает информацией о том, что на правоохранительные органы оказывалось какое-либо давление в связи с этим убийством. 

«Мы также требуем, чтобы лица, въезжающие в Армению из стран с высоким уровнем риска, проходили более тщательную проверку. Это необходимо для предотвращения повторения подобных инцидентов. Лица, находящиеся в розыске или вызывающие подозрения, должны подпадать под определенные ограничения, либо в отношении них должны предприниматься иные необходимые меры со стороны государства», - заявила Ани Чатинян. 

Представитель МВД Армении заявил корреспонденту «Кавказского узла», что власти руководствуются законом «О похоронах», согласно которому тело можно передать лишь родственникам  умершего: бабушке, дедушке, родителям, детям, супругу или супруге, сестре или брату либо  внукам.

Согласно тому же закону, в случае отказа родственников, близких и иных лиц от организации похорон либо при их отсутствии «организация похорон осуществляется руководителем общины по последнему месту постоянного проживания умершего или же осуществляются органами полиции Армении».

«Мы считаем, что тело должно быть передано родственникам, и продолжаем работать в этом направлении. Никаких директив или давления нет, - лишь закон и понимание, что возможны претензии на международном уровне со стороны родственников», - пояснил сотрудник МВД Армении.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

