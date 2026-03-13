Азербайджанская активистка Мухтарова отвергла обвинения в легализации доходов

Наргиз Мухтарова отвергла в суде обвинения в легализации доходов, полученных преступным путем.

Как писал "Кавказский узел", ранее суд не удовлетворил ходатайство защиты о прекращении уголовного преследования в отношении активистки Наргиз Мухтаровой по делу против "ряда местных и иностранных НПО".

В Азербайджане завершено предварительное следствие в отношении руководителя Института прав человека Башира Сулейманлы, активистов Галиба Байрамова и Наргиз Мухтаровой, которые обвиняются по делу против "ряда местных и иностранных НПО", начатому еще в 2014 году. Им предъявлены обвинения по уголовным статьям "легализация доходов в крупном размере, полученных преступным путем", "злоупотребление должностными полномочиями" и "должностной подлог", предусматривающим наказания до 12 лет лишения свободы. Перед судом они предстанут по отдельности. Сулейманлы находится под арестом, Мухтарова и Байрамов - под надзором полиции.

Вчера, 12 марта, Мухтарова выступила с показаниями в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой она выступили с показания.

«Изначально я не хотела давать показания из-за недоверия к судебной системе страны после того, как этот же Бакинский суд по тяжким преступлениям совершенно незаконно и несправедливо, на основе ложных обвинений приговорил к 9 годам лишения свободы моего мужа обозревателя Фарида Мехрализаде». Но потом я решила все же выступить», - рассказала Мухтарова в беседе с корреспондентом «Кавказского узла».

«Я никогда не получала грантов и не подписывала грантовых договоров. Я лишь выполняла определённые работы по договорам об услугах и получала за это заплату. Эти работы включали исследование четырёх книг о гендерном равенстве и правах женщин, а также подготовку трёх передач. Все средства, полученные за эти работы на основе договоров об услугах переводились на мой банковский счёт, с них уплачивались налоги, подавались декларации о доходах. Я не совершала никаких преступлений, вся моя деятельность была законной. Все доказательства — документы — я предоставила прокуратуре», - продолжила Мухтарова.

Она подчеркнула, что даже если бы получала грант, это не имело бы состава преступления. «Нерегистрирование грантового соглашения в худшем случае является административным нарушением», - отметила Мухтарова.

Она также пояснила, что договор об услугах она подписывала с американской организаций «Mercy Corps», а источником полученных средств в качестве донора был непосредственно Государственный департамент США. «Если меня обвиняют в легализации доходов, полученных преступным путем, то получается источник этих средств - Государственный департамент США также получил эти деньги нелегальным путем», - сказала активистка.

Мухтарова также коснулась части обвинения о том, что она совершила преступление «в сговоре с группой лиц». «Если меня обвиняют в совершении преступления в составе группе, тогда кто же мои воображаемые соучастники?», - сказала активистка.

Она отметила, что в обвинительном акте против нее упоминается глава общества «Женщины за рациональное развитие» Шахла Исмаил, однако в деле она не является в статусе обвиняемой.

«Это еще одно свидетельство незаконности обвинения», - сказала Мухтарова.