Дошло до суда дело троих обвиняемых активистов НПО в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Азербайджане завершено предварительное следствие в отношении активистов Башира Сулейманлы, Галиба Байрамова и Наргиз Мухтаровой, которые обвиняются по делу против "ряда местных и иностранных НПО". Перед судом они предстанут по отдельности.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта в Азербайджане по обвинению в финансовых преступлениях были арестованы руководитель Института прав человека Башир Сулейманлы и глава Альянса за наблюдением за выборами Мамед Мамедзаде. Арест активистов связан с возобновлением уголовного производства по делу против "ряда местных и иностранных НПО", начатому еще в 2014 году. По аналогичным обвинениям руководителя Центра социальных прав Субхана Гасанли объявили в розыск, а главу организации "Право и развитие" Хафиза Гасанова отправили под домашний арест. По этим же обвинениям 9 апреля были арестованы руководитель Гянджинского регионального общинного центра Асеф Ахмедов и эксперт по социальным вопросам Замин Зяки, они были задержаны и доставлены в следственное управление Генпрокуратуры Азербайджана, там им предъявили обвинения в экономических преступлениях. Чуть позже по делу были привлечены еще четыре активиста: Ахмед Мамедзаде был заключен под стражу, Айтадж Агазаде арестована заочно, а Галиб Байрамов и Наргиз Мухтарова взяты под надзор полиции. Число фигурантов дела достигло 10.

Летом 2014 года Генпрокуратура Азербайджана заявила о возбуждении уголовных дел против целого ряда местных НПО, филиалов и представительств иностранных НПО о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. В начале августа 2014 года по требованию Генпрокуратуры были арестованы банковские счета шести местных и одной международной некоммерческой организации. По данным активистов, заморожены счета более 20 местных и иностранных НПО.

Генеральная прокуратура Азербайджана завершила предварительное следствие в отношении руководителя Института гражданских прав Башира Сулейманлы, председателя Центра экономических исследований Галиба Байрамова и гендер-активистки Наргиз Мухтаровой, сообщили 4 октября корреспонденту «Кавказского узла» их близкие.

Обвиняемые предстанут перед Бакинским судом по тяжким преступлениям по отдельности. Подготовительные заседания суда назначены по делу Байрамова на 8 октября, Сулейманлы – на 9 октября, Мухтаровой - на 13 октября. По итогам предварительного следствия активистам предъявлены обвинения по статьям 193-1.2.2, 193-1.2.3 и 193-1.3.2 (легализация доходов в крупном размере полученных преступным путем, те же действия, совершенные с использованием служебного положения и неоднократно), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог) УК Азербайджана, предусматривающих наказания до 12 лет лишения свободы.

Сулейманлы находится под стражей, Байрамов и Мухтарова – под надзором полиции. Все трое отвергают обвинения, сообщили их близкие.

Адвокаты обвиняемых сочли преждевременными комментариями, до начала судебного разбирательства.

Эксперт в области права, знакомый с ситуацией вокруг уголовного дела против местных и иностранных НПО в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» подверг сомнению достоверность обвинений. Комментарий он согласился дать анонимно.

«Уголовное дело против местных и иностранных НПО было открыто еще в 2014 году. Тогда прошла волна арестов известных правозащитников. Впоследствии их досрочно освободили, дело приостановили. Но в марте этого года дело возобновили, оно обрело масштаб кампании против остатков гражданского общества. К следствию были привлечены более 100 человек, в числе которых были даже представители провластных НПО, а также сотрудники представительств международных донорских организаций. Большинство были допрошены с предупреждением о новых вызовах, но более 10 человек были предъявлены обвинения, некоторым заочно, поскольку они успели покинуть страну», - сказал он.

В законодательстве не было ограничений на этот вид деятельности. Это уже постфактум, летом этого года в законодательстве ввели поправки, обязывающие договора об услугах, оплачиваемых из иностранных источников, регистрировать в госорганах

По словам эксперта, фабула обвинений в том, что активисты «незаконно» получали гранты, что квалифицируется, по сути, как «отмывание денег». «На самом деле «грантами» представляются, средства, вырученные активистами и экспертами в рамках договоров об услугах. В законодательстве не было ограничений на этот вид деятельности. Это уже постфактум, летом этого года в законодательстве ввели поправки, обязывающие договора об услугах, оплачиваемых из иностранных источников, регистрировать в госорганах. Неправомерно обвинять активистов и в злоупотреблении должностными полномочиями, и в должностном подлоге, ведь они были руководителями НПО, которые не были зарегистрированы госорганами. Фактически у них не было должностей, их деятельность являлась общественной. Финансовые взаимоотношения их госорганами осуществлялась в статусе индивидуальных предпринимателей», - пояснил эксперт.

Он обратил внимание на то, что брат обвиняемого Байрамова Губад Ибадоглу также находится под надзором полиции, а муж Мухтаровой Фарид Мехрализаде осужден по делу Abzas Media.

"Кавказский узел" писал, что 6 февраля правительство Азербайджана прекратило деятельность Американского агентства международного развития (USAID) на территории страны.

