Введен запрет на проезд большегрузов по Транскаму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Движение большегрузов по магистрали между Россией и Южной Осетией запрещено в связи с ухудшением погоды.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля Транскавказская автомагистраль (Транскам) была закрыта для большегрузного транспорта. Запрет введен из-за ухудшения погоды, сообщило МЧС Южной Осетии. Ограничения были сняты утром 2 февраля.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

О запрете проезда фур по Транскаму объявило сегодня в своем телеграм-канале МЧС Южной Осетии. "С 10:30 [мск] 9 февраля до особого распоряжения Транскавказская автомагистраль закрывается для большегрузного автотранспорта в обоих направлениях", - отмечается в публикации.

Запрет введен из-за сильного снегопада на магистрали и невозможности обеспечения безопасности проезда, пояснило ведомство.

По состоянию на 10.50 мск, под публикацией МЧС не размещено ни одного комментария, и возможность оставлять комментарии отключена.

Напомним, 24 января Транскавказская автомагистраль также была закрыта для большегрузного транспорта из-за ухудшения погоды. В тот же день ограничение было снято.