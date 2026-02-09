Введен запрет на проезд большегрузов по Транскаму
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Движение большегрузов по магистрали между Россией и Южной Осетией запрещено в связи с ухудшением погоды.
Как писал "Кавказский узел", 1 февраля Транскавказская автомагистраль (Транскам) была закрыта для большегрузного транспорта. Запрет введен из-за ухудшения погоды, сообщило МЧС Южной Осетии. Ограничения были сняты утром 2 февраля.
Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.
О запрете проезда фур по Транскаму объявило сегодня в своем телеграм-канале МЧС Южной Осетии. "С 10:30 [мск] 9 февраля до особого распоряжения Транскавказская автомагистраль закрывается для большегрузного автотранспорта в обоих направлениях", - отмечается в публикации.
Запрет введен из-за сильного снегопада на магистрали и невозможности обеспечения безопасности проезда, пояснило ведомство.
По состоянию на 10.50 мск, под публикацией МЧС не размещено ни одного комментария, и возможность оставлять комментарии отключена.
Напомним, 24 января Транскавказская автомагистраль также была закрыта для большегрузного транспорта из-за ухудшения погоды. В тот же день ограничение было снято.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.