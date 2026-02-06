Комментаторы призвали власти Абхазии наказать похитителя школьницы

Мужчина, похитивший школьницу для брака в Абхазии, должен понести ответственность по закону, указали пользователи соцсети. По их мнению, сам случай должен привлечь внимание как к безопасности детей в школах, так и недопустимости возрождения прежних обычаев.

Как писал "Кавказский узел", житель Сухума забрал 13-летнюю школьницу с уроков в селе Джгярда и привез к себе домой, объявив родственникам девочки, что собирается на ней жениться. Девочку вернули отцу при участии правоохранителей.

Комментаторы потребовали привлечь похитителя школьницы к ответственности

Обсуждение новости о попытке взрослого мужчины жениться на 13-летней школьнице вызвало активную реакцию пользователей Facebook*. В комментариях на странице "Кавказского узла", на которую подписаны 161 тыс. человек, пользователи обсуждают моральную сторону произошедшего, возможную правовую ответственность и вопросы безопасности несовершеннолетних. Всего запись набрала к 13.36 мск 163 комментария.

«Слава богу, девочка в целости и сохранности возвращена родителям, а взрослый мужик должен был знать, что за это нужно отвечать по закону», — написала Бабуца Ладария.

"Похищение есть похищение и должна быть соответствующая ответственность перед законом», — отметил Олег Драго.

«Надеюсь, его посадят», — выразила надежду Майя Баркас.

Часть пользователей пишет о тревоге за безопасность детей и необходимости предотвращать подобные случаи.

«Нормальный человек так бы не поступил, надеюсь ребенок в порядке», — поделилась мнением Nana Shinatashvili.

«Как этому человеку пришло в голову жениться на 13-летней? Нужно изолировать таких людей от общества», — заявила Мадина Валиева.

Некоторые комментаторы обсуждают правовые последствия произошедшего и задаются вопросами о мерах ответственности.

«Кто-нибудь может ответить на вопрос, почему мужчину не посадили?», — поинтересовалась Sabina Tania.

«Такие вещи должны рассматриваться максимально серьезно», — подчеркнула Инга Габисония.

«Закон должен быть одинаков для всех», — подчеркнул Maxim Hämäläinen.

«Если есть преступление, должно быть и наказание», — заявил Альберт Алборов.

«Самое главное — защитить ребенка и не допустить повторения подобных случаев», — подчеркнула Бабуца Ладария.

«Такие ситуации должны становиться поводом для серьезных выводов», — отметил Олег Драго.

Похищения в прошлом действительно происходили, но это не означает, что подобное допустимо сегодня

Отдельные пользователи сравнивают ситуацию с традициями прошлого, отмечая различия между историческими обычаями и современным законодательством.

«Похищения в прошлом действительно происходили, но это не означает, что подобное допустимо сегодня», — напомнила Люда Читанава.

«Время изменилось, и отношение к таким вещам должно быть другим», — обратила внимание Раиса Гумаровна.

Ранние браки практикуются в некоторых сообществах на Южном Кавказе, в частности, в Азербайджане: так, в октябре 2025 года сообщалось, что силовики сорвали бракосочетания взрослых мужчин с несовершеннолетними девушками в селах Мейман и Баку. Практика ранних браков существует также в Грузии, она особенно заметна в районах, населенных этническими азербайджанцами. И в Азербайджане, и в Грузии закон допускает заключение брака только с 18 лет, но в прошлом ранние браки допускались религией, законами и обычаями, а в связи с борьбой женщин за свои права они стали вызывать осуждение, говорится в материале "Ранние браки в Грузии: традиция или дурная привычка?", подготовленном "Кавказским узлом".

Случившееся со школьницей подняло тему безопасности детей

Часть участников обсуждения считает важным общественное осуждение подобных действий.

«Общество должно четко показывать, что подобные действия недопустимы», — высказалась Rita Roys R.

«Важно, чтобы такие случаи получали огласку», — отметила Илона Григорян.

Некоторые пользователи высказывают предположения о психологических причинах подобных поступков.

«Подобные поступки требуют внимания специалистов и правоохранительных органов», — указал Ас Ман.

Главное, чтобы ребенок был в безопасности и получил поддержку

В комментариях также обсуждают состояние девочки и возможные последствия произошедшего для нее.

«Главное, чтобы ребенок был в безопасности и получил поддержку», — подчеркнула Бабуца Ладария.

«Надеюсь, с девочкой все хорошо и она сможет спокойно продолжить учебу», — написала ნანა ვაჭარაძე.

Некоторые пользователи отмечают, что подобные преступления происходят в разных странах и не связаны с конкретной национальностью или культурой.

«В любой стране могут быть такие люди, это не зависит от нации», — заявила Фатима Кудзиева.

«Подобные преступления происходят во всем мире», — добавила Илона Григорян.

Часть комментариев касается роли социальных сетей в обсуждении подобных случаев.

«Социальные сети помогают привлекать внимание к важным проблемам», — отметила Elif Argun.

«Иногда именно общественное обсуждение помогает добиться справедливости», — выразила мнение Janna AD.

Родители и школа должны уделять больше внимания безопасности детей

Пользователи также затрагивают тему ответственности взрослых за безопасность несовершеннолетних.

«Родители и школа должны уделять больше внимания безопасности детей», — подчеркнула Светлана Kaverina.

«Важно объяснять детям, как вести себя в подобных ситуациях», — указал Spartak Nigyriani.

В обсуждении поднимается вопрос раннего выявления потенциально опасных ситуаций. Некоторые пользователи считают важным обращать внимание на тревожные сигналы в поведении взрослых по отношению к несовершеннолетним.Также встречаются мнения о необходимости информирования детей о способах обращения за помощью и их правах.

Отдельные участники обсуждения пишут о важности взаимодействия семьи, образовательных учреждений и государственных структур при решении подобных вопросов.

В комментариях к этой истории пользователи в основном обсуждают сам инцидент, возможные последствия для девочки и ответственность мужчины. Многие пишут о том, что подобные случаи вызывают тревогу и требуют реакции со стороны правоохранительных органов, а также отмечают важность внимательного отношения к безопасности подростков со стороны взрослых.

Часть пользователей в ходе обсуждения проводит параллели с общественной ситуацией в регионе, в том числе упоминаются Грузия и Абхазия. В комментариях отмечается, что подобные истории нередко становятся поводом для споров о традициях, законах и общественных нормах. При этом пользователи высказывают разные мнения, но обсуждение в основном сводится к оценке именно произошедшего случая и его возможных последствий.