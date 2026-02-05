Прокуратура Абхазии сообщила о мере пресечения участникам инцидента с политтехнологами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В отношении Эшсоу Какалии и Аслана Кмузова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по уголовному делу об инциденте в редакции газеты "Абхазский вестник", заявила прокуратура. Какалия и Кмузов назвали дело сфабрикованным.

Как писал "Кавказский узел", три российских политтехнолога 5 ноября 2025 года накануне муниципальных выборов были задержаны в офисе пропрезидентского издания "Абхазский вестник", которое печаталось без разрешительных документов. По данным абхазских СМИ, политтехнологов выдворили за пределы республики. В конце декабря суд в Сухуме счел нарушениями избирательного законодательства действия перед муниципальными выборами российского политтехнолога Ивана Ревы и оштрафовал его по трем административным статьям.

Оппозиция потребовала снять с муниципальных выборов кандидатов "Команды Абхазии", агитацией за которых занимались россияне. 24 ноября стало известно, что в федеральный розыск объявлены трое подозреваемых по уголовному делу о разбойном нападении на территории Абхазии (на российских политтехнологов). "Установлена достоверная причастность к совершению указанного преступления Кана Кварчии, Эшсоу Какалии, Хына Думаа, которые объявлены в федеральный розыск", - говорится в сообщении на сайте УВД по городу Сочи ГУ МВД по Краснодарскому краю. Причиненный ущерб оценен в 1,9 миллиона рублей. Муниципальные выборы, для участия в которых приехала команда российских политтехнологов, были нацелены на искоренение политической конкуренции, а представители оппозиции, которые помешали влиянию на итоги выборов, подверглись уголовному преследованию в России, заявили абхазские политики, призвав президента защитить права граждан и суверенитет республики. Президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что граждане Абхазии, независимо от того, в совершении какого преступления подозреваются, не подлежат выдаче другой стране в соответствии с Конституцией.

5 февраля 2026 года в прокуратуру города Сухум по ранее направленным повесткам явились граждане Какалия Эшсоу Иванович и Кмузов Аслан Борисович, подозреваемые по уголовному делу по событиям, имевшим место 5 ноября 2025 года в офисе газеты "Абхазский вестник", сообщила сегодня Генеральная прокуратура Абхазии в Telegram-канале.

В отношении Какалии и Кмузова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Также были проведены их допросы, в ходе которых они отказались от дачи показаний. В случае нарушения условий подписки о невыезде и надлежащем поведении избранная мера пресечения может быть заменена на более строгую. В ведомстве добавили, что информация о том, что еще одним фигурантом дела стал Давид Накопия, не соответствует действительности.

Бывший заместитель генерального прокурора Абхазии, генерал Эшсоу Какалия дал комментарий у прокуратуры действиям правоохранителей по уголовному делу российских политтехнологов, передает Telegram-канал Respublika.

"Сегодня меня пытались допросить в качестве подозреваемого и избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде. Подписывать я отказался, заявив о том, что я эту меру пресечения выполнять не буду. Уголовное дело считаю сфабрикованным, политически мотивированным. Я считаю, что прокуратура должна привлечь к уголовной ответственности руководителя аппарата президента Беслана Эшбу и советника президента Ахру Смыра, как организаторов преступной деятельности российских политтехнологов, в отношении которых тоже возбуждено уголовное дело", - сказал Эшсоу Какалия.

Он напомнил, что те, кто был против "коммерческих" инициатив бывшего президента Аслана Бжании, которые шли в разрез с интересами государства и абхазского общества, стали "антироссийскими" и "протурецкими".

"Если в моих действиях наша власть усматривает состав преступления, пусть меня сажают. Наша власть не признает ни нашу Конституцию, ни наше законодательство, ни суверенитет", - приводит его слова Telegram-канал.

Аслан Кмузов заявил, что только сегодня узнал, что является фигурантом уголовного дела и его в России объявили в розыск.

"Сегодня мне следователь прокуратуры сообщила, что у меня статус подозреваемого в уголовном деле, связанном с деятельностью в Абхазии российских политтехнологов. Я убежден, что это уголовное дело слепили из ничего на ровном месте и хотят выдать его за реальность. Я не буду это оставлять просто так и не буду соглашаться с этим, я никому не позволю огульно называть меня преступником и в рамках закона буду отстаивать свои права", - заявил Аслан Кмузов.

По его утверждению, он пришел в офис, где располагалась редакция "Абхазский вестник", уже после того, как там появились сотрудники СГБ и МВД. "Очень легко проследить все мои перемещения, есть в конце-концов детализация звонков, и не существует проблемы доказать мои слова", - добавил Кмузов.