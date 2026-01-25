Продлен срок поставок электроэнергии из России в Абхазию

Представители руководства Абхазии убедили российские власти продлить срок гуманитарных поставок электроэнергии.

Как писал "Кавказский узел", 5 марта 2025 года новый президент Абхазии Бадра Гунба на встрече с Владимиром Путиным попросил продлить переток электроэнергии из России, объяснив, что объём поступившего гуманитарного перетока электроэнергии "практически исчерпан". После этого Россия безвозмездно предоставила Абхазии дополнительный объем электроэнергии до 15 апреля.

21 декабря 2024 года Бадра Гунба, занимавший тогда пост и. о. президента Абхазии, попросил власти России о гуманитарных поставках электроэнергии. 23 декабря того же года Россия начала гуманитарные поставки электричества, однако уже 2 января 2025 года компания "Черноморэнерго" вернула график отключений электричества. Ограничения были сняты лишь 7 февраля.

Энергокризис в Абхазии стал итогом беспечности властей К кризису привела недальновидность властей, не обеспечивших стабильность экономики и модернизацию инфраструктуры, указали аналитики.

24 января в Москве состоялась встреча Бадры Гунбы с первым замруководителя администрации президента России Сергеем Кириенко, сообщил поздно вечером того же дня в своем телеграм-канале пресс-секретарь президента Абхазии Алхас Чолокуа.

"В ходе встречи была достигнута договоренность о продлении социального перетока электроэнергии с Российской Федерации с 25 января. Действующий объем перетока, который начался 1 января, заканчивается 25 января", - написал он.

Вопрос продления сроков перетока электроэнергии обсудили также в Москве с российскими коллегами вице-премьер Абхазии Джансух Нанба и министр энергетики Батал Мушба, добавил Чолокуа.

"Технические параметры и объем планируемого перетока был согласован с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком", - написал он, не сообщив подробностей.

Гендиректор абхазской компании "Черноморнэнерго" Тимур Джинджолия рассказал агентству ТАСС, что дефицит электроэнергии на январь-март составляет около 300 миллионов кВт/ч.

По словам Джинджолии, дефицит возникает из-за того, что в это время года у ИнгурГЭС нет такого резерва электроэнергии, станция "годовую генерацию уже произвела", а основная выработка происходит весной и летом, сообщило 24 января агентство.

Ингури ГЭС (Ингурская ГЭС, Ингур ГЭС) – крупнейшая гидроэлектростанция на Кавказе, расположена на реке Ингури. Плотина ГЭС находится на территории, подконтрольной грузинским властям, управляющий щит – на территории Абхазии. Между Абхазией и Грузией существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% - Грузия.

Энергокризис ударил по жителям Абхазии На фоне энергокризиса в Абхазии оператор сотовой связи предупредил об отключениях, хлебопеки подняли цены, а также участились случаи кражи генераторов на предприятиях и в учреждениях.

Напомним, в феврале 2023 года компания "Черноморэнерго" также вводила график отключений электричества. Ограничения тогда были объяснены тем, что переток из России не покрывает расходы электроэнергии.

Ранее, в ноябре 2022 года, Абхазия в третий раз за два года получила переток электроэнергии из России, чтобы восполнить дефицит электроэнергии. Однако перебои с подачей света не прекратились.

Жители Абхазии рассказали, что на фоне проблем с энергоснабжением самой уязвимой частью населения оказались старики и дети. В домах и квартирах холодно, многие из тех, у кого есть печи, не могут купить дрова из-за приостановки социальных выплат. 9 декабря 2024 года жители Абхазии пожаловались в соцсети, что из-за экономии властями электричества у них возникли проблемы с отоплением домов.

По мнению аналитиков, к энергетическому кризису также привел майнинг криптовалюты, который стал проблемой в Абхазии из-за его массовости и коррупции.

Руководство "Черноморэнерго" еще в 2020 году заявляло, что проблемы в энергетике Абхазии связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, однако данные компании не позволяют однозначно судить об этом, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".