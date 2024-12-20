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12:42, 20 декабря 2024

Энергокризис ударил по жителям Абхазии

Электросети. Фото: wirestock / ru.freepik.com

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На фоне энергокризиса в Абхазии оператор сотовой связи предупредил об отключениях, хлебопеки подняли цены, а также участились случаи кражи генераторов на предприятиях и в учреждениях.

Как писал "Кавказский узел", с 7 декабря электричество в Абхазии отключалось по графику на шесть часов ежесуточно: три раза по два часа. С 9 декабря свет включали без ограничений в ночное время (с 21.00 до 07.00), а в остальное время - лишь на два часа 20 минут два раза в сутки. 11 декабря работа ИнгурГЭС была приостановлена из-за критически низкого уровня воды, и подача электричества в дневное время была сокращена до двух часов и 48 минут. К кризису привела недальновидность властей, не обеспечивших стабильность экономики и модернизацию инфраструктуры, указали аналитики.

В домах и квартирах холодно, многие из тех, у кого есть печи, не могут купить дрова из-за приостановки социальных выплат, пожаловались жители Абхазии. 9 декабря местные жители сообщили в соцсети, что из-за экономии электричества властями у них возникли проблемы с отоплением домов. Власти Абхазии рекомендовали закрыть школы и детсады из-за дефицита электроэнергии.

Производители хлеба в Сухуме подняли цены на свою продукцию в среднем на пять рублей, сообщила член Гильдии хлебопекарей Абхазии Нонна Чантурия. Она пояснила, что из-за отключений электричества пекарям приходится использовать дизельные генераторы, а "это большие расходы".  

"Я могу производство хлеба отпускать по себестоимости, но в убыток себе — не могу содержать производство. Лучше пусть этот хлеб на пять рублей будет дороже, но он будет. А если мы сократим производство хлеба, то цена и так автоматически поднимется. Начнется спекуляция хлебом. Так лучше ж, чтобы хлеб в магазинах лежал и не было дефицита", - привел 19 декабря слова Чантурия телеграм-канал "Абхазия".

В Сухуме представители нескольких предприятий пожаловались на кражу генераторов, сообщает "Нужная газета". В частности, генераторы украли в учебном центре Stemlab и в салоне красоты Lalaland, пишет издание.

Если света не будет и в ночное время суток, то обеспечивать сотовой связью жителей Абхазии будет сложно, заявил технический директор «Аквафон GSM» Даур Корсая.

Он отметил, что на территории Абхазии установлено около 300 станций, из них около 200 обеспечены генераторами. Но их работа рассчитана на одно-два отключения в неделю, поэтому компания обслуживает 50-60 станций, чтобы люди не остались без связи.

Кроме того, по его словам, частые отключения становятся причинами аварий, сообщил 19 декабря телеграм-канал "D News Абхазия".

Напомним, 5 декабря гендиректор "Черноморэнерго" заявил, что в случае остановки перетока электроэнергии из России приток энергии составит 3 миллиона киловатт-часов – треть "от нашего потребления сегодняшнего". "Значит, если мы только на ИнгурГЭСе останемся, то семь, максимум восемь часов в сутки будем иметь свет. Все остальное время будет обесточено", - сказал он.

Проблемы в энергетике Абхазии также связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, сообщило в 2020 году руководство "Черноморэнерго". При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что к энергокризису привел майнинг, который стал проблемой в Абхазии из-за его массовости и коррупции. По их словам, борьба с майнинг-фермами в Абхазии лишь имитируется.

Майнинг криптовалюты стал в Абхазии бизнесом влиятельных людей, связанных с высокопоставленными чиновниками. Местные жители в знак протеста отказываются платить за электричество, и это усугубляет энергокризис.

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Автор: "Кавказский узел"

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