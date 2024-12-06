Жители Абхазии столкнулись с риском 16-часовых отключений света

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Переток электроэнергии из России в Абхазию оплачен до 7 декабря, но в случае его прекращения электроэнергии хватит лишь на восемь часов в сутки.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября министр энергетики и транспорта Абхазии заявил, что коммерческий переток электроэнергии из России оплачен до 29 ноября, на это направлены 285 миллионов рублей.

Власти России с 1 сентября приостановили соцвыплаты, адресованные абхазским учителям, врачам и силовикам. Также МИД Абхазии сообщил о возможном введении коммерческих цен на переток электроэнергии. Россия приостановила выплаты, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 15 ноября начались массовые протесты с требованием к парламенту не ратифицировать соглашение. Протесты привели к отставке президента Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба 5 декабря провел совещание в связи с ситуацией с электроснабжением, на котором министр энергетики и транспорта Джансух Нанба сообщил об аварийном уровне воды на Ингурской ГЭС.

«Уровень воды на ИнгурГЭС составляет 410 метров, это аварийный уровень. Мы получаем выработку от комплекса только по притоку, на сегодняшний день 40 кубометров в секунду. Переток с сегодняшнего дня из Российской Федерации увеличен с 4,1 млн до 5,5 млн кВт/ч. Это вынужденная мера», - цитирует Нанбу "Абхазия-Информ".

7 апреля в деривационном тоннеле Ингурской ГЭС произошла авария, из-за чего работа станции была приостановлена. В связи с дефицитом энергии был введен график отключения света в Абхазии на шесть часов в сутки. Ежедневные отключения подачи электричества были прекращены 20 апреля.

В свою очередь министр финансов Владимир Делба отчитался, что правительство занимается мобилизацией доходов во все уровни бюджета, чтобы обеспечить финансирование коммерческого перетока электроэнергии из России, оплаченного до 7 декабря. По его словам, с ноября месяца на это были направлены 425 миллионов рублей.

Он отметил, что с ноября софинансирование полностью приостановлено. «Не поступают средства на обеспечение финансирования других расходов бюджета, обороноспособность, правоохранительная деятельность, соответственно, приобретение медикаментов. Ну и, разумеется, полностью приостановлено финансовое обеспечение и бюджетных инвестиций, таких как инвестиционная программа и поддержка субъектов предпринимательства. Таким образом, до конца года из средств российской финансовой помощи мы не получим 1 миллиард 800 миллионов рублей. Вот эти средства нужно заместить для того, чтобы обеспечить часть российских средств», – сказал Делба.

Семь, максимум восемь часов в сутки будем иметь свет

Гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия на совещании сообщил, что в случае, если будет остановлен переток электроэнергии из России, приток энергии составит 3 миллиона киловатт-часов – треть "от нашего потребления сегодняшнего". "Значит, если мы только на ИнгурГЭСе останемся, то семь, максимум восемь часов в сутки будем иметь свет. Все остальное время будет обесточено", - приводятся в публикации его слова.

Напомним, в феврале 2023 года компания "Черноморэнерго" вводила график отключений электричества. Ограничения тогда были объяснены тем, что переток из России не покрывает расходы электроэнергии. В ноябре 2022 года Абхазия в третий раз за два года получила переток электроэнергии из России, чтобы восполнить дефицит электроэнергии. Однако перебои с подачей света не прекращались и после того, как Абхазия получала переток электроэнергии.

Ежедневные отключения света приводят к выходу из строя бытовой техники, а слабое напряжение в сети не позволяет пользоваться отоплением, пожаловались опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. В конце декабря 2020 года из-за нестабильной подачи электроэнергии руководство Центральной районной больницы Сухума приняло решение отключить компьютерный томограф.

Проблемы в энергетике Абхазии также связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, сообщил ранее гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа. При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

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