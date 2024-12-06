RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:18, 6 декабря 2024

Жители Абхазии столкнулись с риском 16-часовых отключений света

Электрический столб. Фото Елены Синеок. Юга ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Переток электроэнергии из России в Абхазию оплачен до 7 декабря, но в случае его прекращения электроэнергии хватит лишь на восемь часов в сутки.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября министр энергетики и транспорта Абхазии заявил, что коммерческий переток электроэнергии из России оплачен до 29 ноября, на это направлены 285 миллионов рублей. 

Власти России с 1 сентября приостановили соцвыплаты, адресованные абхазским учителям, врачам и силовикам. Также МИД Абхазии сообщил о возможном введении коммерческих цен на переток электроэнергии. Россия приостановила выплаты, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 15 ноября начались массовые протесты с требованием к парламенту не ратифицировать соглашение. Протесты привели к отставке президента Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба 5 декабря провел совещание в связи с ситуацией с электроснабжением, на котором министр энергетики и транспорта Джансух Нанба сообщил об аварийном уровне воды на Ингурской ГЭС.

«Уровень воды на ИнгурГЭС составляет 410 метров, это аварийный уровень. Мы получаем выработку от комплекса только по притоку, на сегодняшний день 40 кубометров в секунду. Переток с сегодняшнего дня из Российской Федерации увеличен с 4,1 млн до 5,5 млн кВт/ч. Это вынужденная мера», - цитирует Нанбу "Абхазия-Информ".

7 апреля в деривационном тоннеле Ингурской ГЭС произошла авария, из-за чего работа станции была приостановлена. В связи с дефицитом энергии был введен график отключения света в Абхазии на шесть часов в сутки. Ежедневные отключения подачи электричества были прекращены 20 апреля.

В свою очередь министр финансов Владимир Делба отчитался, что правительство занимается мобилизацией доходов во все уровни бюджета, чтобы обеспечить финансирование коммерческого перетока электроэнергии из России, оплаченного до 7 декабря. По его словам, с ноября месяца на это были направлены 425 миллионов рублей.

Он отметил, что с ноября софинансирование полностью приостановлено. «Не поступают средства на обеспечение финансирования других расходов бюджета, обороноспособность, правоохранительная деятельность, соответственно, приобретение медикаментов. Ну и, разумеется, полностью приостановлено финансовое обеспечение и бюджетных инвестиций, таких как инвестиционная программа и поддержка субъектов предпринимательства. Таким образом, до конца года из средств российской финансовой помощи мы не получим 1 миллиард 800 миллионов рублей. Вот эти средства нужно заместить для того, чтобы обеспечить часть российских средств», – сказал Делба.

Семь, максимум восемь часов в сутки будем иметь свет

Гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия на совещании сообщил, что в случае, если будет остановлен переток электроэнергии из России, приток энергии составит 3 миллиона киловатт-часов – треть "от нашего потребления сегодняшнего". "Значит, если мы только на ИнгурГЭСе останемся, то семь, максимум восемь часов в сутки будем иметь свет. Все остальное время будет обесточено", - приводятся в публикации его слова.

Напомним, в феврале 2023 года компания "Черноморэнерго" вводила график отключений электричества. Ограничения тогда были объяснены тем, что переток из России не покрывает расходы электроэнергии. В ноябре 2022 года Абхазия в третий раз за два года получила переток электроэнергии из России, чтобы восполнить дефицит электроэнергии. Однако перебои с подачей света не прекращались и после того, как Абхазия получала переток электроэнергии.

Ежедневные отключения света приводят к выходу из строя бытовой техники, а слабое напряжение в сети не позволяет пользоваться отоплением, пожаловались опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. В конце декабря 2020 года из-за нестабильной подачи электроэнергии руководство Центральной районной больницы Сухума приняло решение отключить компьютерный томограф.

Проблемы в энергетике Абхазии также связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, сообщил ранее гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа. При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:11, 6 декабря 2024
Блогер из Дагестана осужден за глумление над православным крестом
12:21, 6 декабря 2024
Двое военных из Моздокского района убиты на Украине
11:41, 6 декабря 2024
Публикации в сети обернулись уголовным делом для жителя Кабардино-Балкарии
10:01, 6 декабря 2024
Боец из Камышина убит в военной операции
06:11, 6 декабря 2024
Военный из Северной Осетии убит на Украине
04:24, 6 декабря 2024
МИД Армении заявил о согласовании большинства статей мирного договора
Все события дня
Новости
Грузинско-российская война 2008 года. Фото: сайт партии "Единая Россия" https://er.ru/activity/news/avgust-2008-goda-tri-goda-posle-toj-vojny
08 августа 2024, 18:10
Премьер-министр Грузии обвинил Саакашвили в войне 2008 года
Граница Грузии и Абхазии. Фото: Marcin Konsek / Wikimedia Commons
08 августа 2024, 17:13
Россия призвала Грузию к делимитации границ с Абхазией и Южной Осетией
Флаги Абхазии и Южной Осетии. Фото: https://www.newsru.com/russia/21aug2014/levada.html
15 июля 2024, 08:42
Абхазия и Южная Осетия не увидели угрозы от возможного сближения Грузии с Россией
Пасхальное богослужение в одном из храмов Краснодара. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=sV9W5rkrjNQ
05 мая 2024, 11:50
Жители юга России и Кавказа отмечают Пасху
Мария Захарова, стоп-кадр видео канала "Сила Слова", https://www.youtube.com/watch?time_continue=322&v=kLrUuM_NLgA&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fyastatic.net%2F&source_ve_path=Mjg2NjMsMjg2NjMsMTM3NzIxLDM2ODQyLDI4NjY2&feature=emb_logo
14 апреля 2024, 21:46
Россия предлагает перенести женевские дискуссии по Южному Кавказу в другую страну
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
14:05, 3 декабря 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Стыр Ныхас, Высший совет или демократия как традиция.
Фото
09:10, 21 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
54
Что изменили протесты в Абхазии? Пока, ровным счетом, ничего
Фото
13:34, 18 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
15
Кремль о ситуации в Абхазии. Блицкриг и северный ветер
Все блоги
Справочник
Журналистка «ТВ Пирвели» Мариам Гаприндашвили получила тяжелую травму головы, когда вела прямой репортаж с акции протеста возле парламента, она сейчас находится в больнице. Фото JAMnews предоставлено телеканалом JAMnews: истории избитых в Тбилиси протестующих

Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Протестующие у парламента Грузии. Скриншот фото из Facebook* Publika.ge от 02.12.24, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1313595470040000&set=pcb.1313596083373272 Отставки несогласных: протест грузинских чиновников

Блогеры
Фото
12:57, 4 декабря 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Профилактика предновогодняя, пиротехническая
Фото
14:05, 3 декабря 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Стыр Ныхас, Высший совет или демократия как традиция.
Фото
09:10, 21 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
54
Что изменили протесты в Абхазии? Пока, ровным счетом, ничего
Фото
13:34, 18 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
15
Кремль о ситуации в Абхазии. Блицкриг и северный ветер
Фото
13:50, 16 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
41
РФ открыто вмешается в события в Абхазии? Только если посчитает нужным!
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Ника Гварамия. Фото: Новости Грузии https://www.newsgeorgia.ge
06 декабря 2024, 15:48
Ника Гварамия арестован на 12 суток

Пленные украинцы во время встречи с Кадыровым. 4 декабря 2024 г. Скриншот видео https://t.me/RKadyrov_95/5276
06 декабря 2024, 13:39
Идея Кадырова использовать пленных как «живой щит» удивила военных экспертов

Сотрудники полиции задерживают активистов. Тбилиси, 6 декабря 2024 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life
06 декабря 2024, 11:18
Травмы получили не менее 138 участников протестов в Грузии

Участники акции протеста. Тбилиси, 6 декабря 2024 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life
06 декабря 2024, 08:30
Силовики задержали участников акции протеста в Тбилиси

Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Показать больше